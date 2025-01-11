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Пьяные сотрудники военкомата похитили и избили украинца — Дмитрук

Пьяные сотрудники военкомата похитили и избили украинца — Дмитрук - 11.01.2025 Украина.ру

Пьяные сотрудники военкомата похитили и избили украинца — Дмитрук

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале рассказал о сотрудниках Черновицкого территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы - ред.), которые похитили и избили мужчину

2025-01-11T17:40

2025-01-11T17:40

2025-01-11T17:40

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владимир зеленский

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"Псы Зеленского избили похищенного на улице мужчину. На заявление выехала военная служба правопорядка. Сообщают, что практически все сотрудники ТЦК находились в состоянии алкогольного опьянения. Их задержали", - написал Дмитрук.Он добавил, что ситуация, при которой работники военного комиссариата "вечно синие", стандартная.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко избивая и применяя к ним силу.Подробнее о проблемах с мобилизацией - в материале Покончил с собой прямо в военкомате: на Украине обещают прислать повестки всем без исключения на сайте Украина.ру.

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новости, украина, артем дмитрук, владимир зеленский, верховная рада, вооруженные силы украины