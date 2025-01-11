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Пьяные сотрудники военкомата похитили и избили украинца — Дмитрук
Пьяные сотрудники военкомата похитили и избили украинца — Дмитрук - 11.01.2025 Украина.ру
Пьяные сотрудники военкомата похитили и избили украинца — Дмитрук
Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале рассказал о сотрудниках Черновицкого территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы - ред.), которые похитили и избили мужчину
2025-01-11T17:40
2025-01-11T17:40
2025-01-11T17:40
новости
украина
артем дмитрук
владимир зеленский
верховная рада
вооруженные силы украины
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"Псы Зеленского избили похищенного на улице мужчину. На заявление выехала военная служба правопорядка. Сообщают, что практически все сотрудники ТЦК находились в состоянии алкогольного опьянения. Их задержали", - написал Дмитрук.Он добавил, что ситуация, при которой работники военного комиссариата "вечно синие", стандартная.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко избивая и применяя к ним силу.Подробнее о проблемах с мобилизацией - в материале Покончил с собой прямо в военкомате: на Украине обещают прислать повестки всем без исключения на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, артем дмитрук, владимир зеленский, верховная рада, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Артем Дмитрук, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины
Пьяные сотрудники военкомата похитили и избили украинца — Дмитрук
Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале рассказал о сотрудниках Черновицкого территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы - ред.), которые похитили и избили мужчину
"Псы Зеленского избили похищенного на улице мужчину. На заявление выехала военная служба правопорядка. Сообщают, что практически все сотрудники ТЦК находились в состоянии алкогольного опьянения. Их задержали", - написал Дмитрук.
Он добавил, что ситуация, при которой работники военного комиссариата "вечно синие", стандартная.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ
, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко избивая и применяя к ним силу.