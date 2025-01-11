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Удары по военным аэродромам, складам, бывшему микрорайону Зеленского: ВС РФ устроили переполох на Украине

Удары по военным аэродромам, складам, бывшему микрорайону Зеленского: ВС РФ устроили переполох на Украине - 11.01.2025 Украина.ру

Удары по военным аэродромам, складам, бывшему микрорайону Зеленского: ВС РФ устроили переполох на Украине

В ночь на субботу в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

2025-01-11T09:58

2025-01-11T09:58

2025-01-11T09:58

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Украинские СМИ сообщили о сериях взрывов в Полтавской, Николаевской, Черкасской областях. Также они гремели в городе Самарь и Кривом Роге Днепропетровской области.Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак пожаловался на повреждение промышленного предприятия и линии электропередач после взрывов. Он не уточнил, о каком именно предприятии идет речь.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что после взрывов в подконтрольной ВСУ части региона были повреждены объекты инфраструктуры.Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что россияне нанесли удары в направлении военного аэродрома Канатово в Кировоградской области Украины. Позднее он сообщил, что удар пришелся по городу Александрия Кировоградской области, в котором находится вертолетный аэродром, где ремонтируют, вооружают и заправляют вертолеты ВСУ. Возле аэродрома располагается полк нацгвардии Украины.Также удар был нанесен в направлении закрытого аэропорта в пригороде Черкасс и по военному аэродрому Мартыновка в Николаевской области.Кроме того, ВС РФ ударили в направлении складов Кременчугского автосборочного завода.Удар также нанесли в направлении микрорайона "95-й квартал" в Кривом Роге, где ранее жил Владимир Зеленский."Кривой Рог - два "прилета", но тоже пока без конкретики... Ориентировочно - в микрорайон "95-й квартал", в котором когда-то жил Зеленский", - сказал Лебедев.О других успехах ВС РФ - в материале "Наступаем там, где наступается": военный эксперт рассказал про успехи ВС РФ на Покровском направлении на сайте Украина.ру.

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новости, россия, владимир зеленский, илья лебедев, днепропетровская область, вооруженные силы украины, украина