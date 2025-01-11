Удары по военным аэродромам, складам, бывшему микрорайону Зеленского: ВС РФ устроили переполох на Украине - 11.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250111/1060200703.html
Удары по военным аэродромам, складам, бывшему микрорайону Зеленского: ВС РФ устроили переполох на Украине
Удары по военным аэродромам, складам, бывшему микрорайону Зеленского: ВС РФ устроили переполох на Украине - 11.01.2025 Украина.ру
Удары по военным аэродромам, складам, бывшему микрорайону Зеленского: ВС РФ устроили переполох на Украине
В ночь на субботу в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
2025-01-11T09:58
2025-01-11T09:58
новости
россия
владимир зеленский
илья лебедев
днепропетровская область
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059865635_0:154:3282:2000_1920x0_80_0_0_6cd5951eb59b4b9fcd4f216a41491115.jpg
Украинские СМИ сообщили о сериях взрывов в Полтавской, Николаевской, Черкасской областях. Также они гремели в городе Самарь и Кривом Роге Днепропетровской области.Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак пожаловался на повреждение промышленного предприятия и линии электропередач после взрывов. Он не уточнил, о каком именно предприятии идет речь.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что после взрывов в подконтрольной ВСУ части региона были повреждены объекты инфраструктуры.Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что россияне нанесли удары в направлении военного аэродрома Канатово в Кировоградской области Украины. Позднее он сообщил, что удар пришелся по городу Александрия Кировоградской области, в котором находится вертолетный аэродром, где ремонтируют, вооружают и заправляют вертолеты ВСУ. Возле аэродрома располагается полк нацгвардии Украины.Также удар был нанесен в направлении закрытого аэропорта в пригороде Черкасс и по военному аэродрому Мартыновка в Николаевской области.Кроме того, ВС РФ ударили в направлении складов Кременчугского автосборочного завода.Удар также нанесли в направлении микрорайона "95-й квартал" в Кривом Роге, где ранее жил Владимир Зеленский."Кривой Рог - два "прилета", но тоже пока без конкретики... Ориентировочно - в микрорайон "95-й квартал", в котором когда-то жил Зеленский", - сказал Лебедев.О других успехах ВС РФ - в материале "Наступаем там, где наступается": военный эксперт рассказал про успехи ВС РФ на Покровском направлении на сайте Украина.ру.
россия
днепропетровская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059865635_446:0:3175:2047_1920x0_80_0_0_0c976333fd6ff5b56e126aa0455a3642.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир зеленский, илья лебедев, днепропетровская область, вооруженные силы украины, украина
Новости, Россия, Владимир Зеленский, Илья Лебедев, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Украина

Удары по военным аэродромам, складам, бывшему микрорайону Зеленского: ВС РФ устроили переполох на Украине

09:58 11.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В ночь на субботу в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Украинские СМИ сообщили о сериях взрывов в Полтавской, Николаевской, Черкасской областях. Также они гремели в городе Самарь и Кривом Роге Днепропетровской области.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак пожаловался на повреждение промышленного предприятия и линии электропередач после взрывов. Он не уточнил, о каком именно предприятии идет речь.
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что после взрывов в подконтрольной ВСУ части региона были повреждены объекты инфраструктуры.
Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что россияне нанесли удары в направлении военного аэродрома Канатово в Кировоградской области Украины. Позднее он сообщил, что удар пришелся по городу Александрия Кировоградской области, в котором находится вертолетный аэродром, где ремонтируют, вооружают и заправляют вертолеты ВСУ. Возле аэродрома располагается полк нацгвардии Украины.
Также удар был нанесен в направлении закрытого аэропорта в пригороде Черкасс и по военному аэродрому Мартыновка в Николаевской области.
Кроме того, ВС РФ ударили в направлении складов Кременчугского автосборочного завода.
"Кременчуг – Полтавская область. Около 0.20 прилетело по окраине в направлении района "Вторая засыпь", ориентировочно в склады Кременчугского автосборочного завода", - заявил подпольщик.
Удар также нанесли в направлении микрорайона "95-й квартал" в Кривом Роге, где ранее жил Владимир Зеленский.
"Кривой Рог - два "прилета", но тоже пока без конкретики... Ориентировочно - в микрорайон "95-й квартал", в котором когда-то жил Зеленский", - сказал Лебедев.
О других успехах ВС РФ - в материале "Наступаем там, где наступается": военный эксперт рассказал про успехи ВС РФ на Покровском направлении на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияВладимир ЗеленскийИлья ЛебедевДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:58Удары по военным аэродромам, складам, бывшему микрорайону Зеленского: ВС РФ устроили переполох на Украине
09:38ВС РФ стремительно приближаются к границе с Днепропетровской областью, Киев паникует - Рогов
09:20Кого США хотят захватить после Гренландии, почему горит Калифорния и что ждёт Украину – Гаспарян
09:13Главное за ночь 11 января
08:02София Потоцкая: невероятная история греческой куртизанки
07:30Оборона будет гнить и рваться: Полетаев о том, когда истощение ВСУ перейдет "из количества в качество"
07:25Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджой, получили отпор и теряют Донбасс
07:15Эксперт раскрыл, до какой линии нужно гнать ВСУ, чтобы окончательно завершить операцию в Курахово
07:10"Сжечь всё перед ревизией". Что говорят украинские эксперты и военные о ситуации на фронте
07:05Майкл Бом: Я не жду, что Трамп договорится с Путиным о мире или перемирии по Украине в 2025 году
07:00Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области
06:45"Резервы еще есть": военный эксперт объяснил, может ли застопориться российская штурмовая машина
06:30Ростислав Ищенко: Если Трамп получит Канаду, Россию это устроит, а США смогут найти свое место в мире
06:25Требует ядерную бомбу и позорит Украину перед иностранцами. Чем занят скандальный нардеп Гончаренко
06:20Лёд тронулся, господа: Север ждёт новый передел
06:15Военный эксперт о том, хватит ли у "штурмовой машины" сил продолжать перманентное наступление в Донбассе
06:09"Золотой унитаз" Зеленского, что посоветовал бы Украине Ленин и на каком месте Украина в мире по ай-кью
06:00Раньше, чем через 50 лет: Ищенко о том, когда США "созреют" для нормализации отношений с Россией
05:45Если ВС РФ "раскупорят" фронт в разных точках, то смогут с трех сторон охватить Константиновку — эксперт
05:30Мост между Андреевкой и Константинополем: эксперт рассказал о новой задаче ВС РФ после Курахово
Лента новостейМолния