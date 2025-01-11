https://ukraina.ru/20250111/1060201763.html
Российские военные поразили украинские аэродромы и энергообъекты — МО
Российские военные поразили украинские аэродромы и энергообъекты — МО - 11.01.2025 Украина.ру
Российские военные поразили украинские аэродромы и энергообъекты — МО
Российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ и военно-промышленного комплекса, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах, сообщило Минобороны РФ
2025-01-11T13:40
2025-01-11T13:40
2025-01-11T13:40
новости
россия
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a863da31e7d736fb12e04dceae5a0549.jpg.webp
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 181 беспилотник самолетного типа.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы, уничтожено два склада боеприпасов.В зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, два автомобиля и четыре артиллерийских орудия.Также украинская армия за сутки лишилась 185 военнослужащих, танка и двух бронемашин в зоне ответственности группировки "Восток".Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили до 365 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, шесть артиллерийских орудий и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов.Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 боевиков ВСУ, четыре автомобиля и пять артиллерийских орудий противника.Всего с начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожили 652 самолета, 283 вертолета, более 40 тысяч беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, почти 20,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин и прочую технику.О других успехах ВС РФ - в материале "Наступаем там, где наступается": военный эксперт рассказал про успехи ВС РФ на Покровском направлении на сайте Украина.ру.
россия
харьковская область
донецкая народная республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3e86c3a7c11c01321139743ef6191f03.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Российские военные поразили украинские аэродромы и энергообъекты — МО
Российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ и военно-промышленного комплекса, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах, сообщило Минобороны РФ
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 181 беспилотник самолетного типа.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы, уничтожено два склада боеприпасов.
В зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, два автомобиля и четыре артиллерийских орудия.
Также украинская армия за сутки лишилась 185 военнослужащих, танка и двух бронемашин в зоне ответственности группировки "Восток".
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в различных районах Харьковской области
и ДНР
, потери противника составили до 365 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, шесть артиллерийских орудий и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов.
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 боевиков ВСУ, четыре автомобиля и пять артиллерийских орудий противника.
Всего с начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожили 652 самолета, 283 вертолета, более 40 тысяч беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, почти 20,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин и прочую технику.