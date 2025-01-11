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Российские военные поразили украинские аэродромы и энергообъекты — МО

Российские военные поразили украинские аэродромы и энергообъекты — МО - 11.01.2025 Украина.ру

Российские военные поразили украинские аэродромы и энергообъекты — МО

Российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ и военно-промышленного комплекса, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах, сообщило Минобороны РФ

2025-01-11T13:40

2025-01-11T13:40

2025-01-11T13:40

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Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 181 беспилотник самолетного типа.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы, уничтожено два склада боеприпасов.В зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, два автомобиля и четыре артиллерийских орудия.Также украинская армия за сутки лишилась 185 военнослужащих, танка и двух бронемашин в зоне ответственности группировки "Восток".Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили до 365 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, шесть артиллерийских орудий и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов.Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 боевиков ВСУ, четыре автомобиля и пять артиллерийских орудий противника.Всего с начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожили 652 самолета, 283 вертолета, более 40 тысяч беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, почти 20,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин и прочую технику.О других успехах ВС РФ - в материале "Наступаем там, где наступается": военный эксперт рассказал про успехи ВС РФ на Покровском направлении на сайте Украина.ру.

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