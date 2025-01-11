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Главное за ночь 11 января

Главное за ночь 11 января - 11.01.2025 Украина.ру

Главное за ночь 11 января

ПВО за ночь перехватила и уничтожила 85 украинских беспилотников над российской территорией: 31 дрон уничтожен над акваторией Черного моря, по 16 сбито над... Украина.ру, 11.01.2025

2025-01-11T09:13

2025-01-11T09:13

2025-01-11T09:13

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ПВО за ночь перехватила и уничтожила 85 украинских беспилотников над российской территорией: 31 дрон уничтожен над акваторией Черного моря, по 16 сбито над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 - над акваторией Азовского моря, четыре - над Белгородской областью, два перехвачено над территорией Тамбовской области и по одному сбито над Крымом и Курской областью, сообщили в Минобороны России.Над Белгородским районом сбито несколько беспилотников самолетного типа. При падении обломков в поселке Майский в трех частных домах выбиты окна и повреждены кровли. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Боевики ВСУ за минувшие сутки несколько раз попытались контратаковать в Старице Харьковской области, однако ВС РФ не допустили прорыва противником линии обороны. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- в Курской области враг, используя плохие погодные условия с ограниченной видимостью, предпринял 11 безуспешых контратак на разных участках фронта в Суджанском приграничье. Наши войска завершили зачистку вражеских опорных пунктов между Гуево и Куриловкой, с упорными боями продвигаются в лесополосах Суджанского района. Продолжаются ожесточенные бои в Махновке и Черкасской Поречной;- в Торецке (Дзержинске) наши войска с тяжёлыми боями развивают наступление на оставшиеся позиции противника в шахтах и городской застройке на окраине города. Взяты терриконы у шахты № 10. Многомесячный штурм города постепенно подходит к завершению, но говорить о полном взятии города пока рано, сражение продолжается. Враг цепляется за позиции, ведёт организованную оборону, наносит удары множеством дронов;- на Покровском направлении ВС России пока не приступают к штурму самого города, стремясь отрезать логистику противника, двигаясь с юго-запада (рубеж Волково — Солёное). До самого Покровска (Красноармейска остаётся пара километров);- северо-западнее освобождённого Курахово ВС России продвигаются от н.п. Шевченко в сторону Андреевки, выравнивают фронт у Славянки;- на направлении Великой (Большой) Новосёлки продолжаются бои вокруг близлежащих населённых пунктов.Украинские пилоты Шиманский и Морозов сотрудничали со следствием и дали признательные показания по делу о терроризме. Об этом сообщили в правоохранительных органах.Байден допустил, что санкции против России приведут к росту цен на бензин в США.Украинский нацбат "Азов"* на фоне нехватки солдат пытается пополнить свои ряды англоговорящими наемниками, пишет Guardian, ссылаясь на командира этого нацбата. Происходит это, как добавляет газета, в ожидании, что Киев при возвращении Трампа в Белый дом "подвергнется интенсивному давлению на поле боя"."С начала конфликта на Украине были ликвидированы 13 британских наемников, воевавших на стороне ВСУ, а в некоторых случаях их отправке на Украину способствовала критическая нехватка украинских военных", - пишут авторы материала.Об успехах ВС РФ - в материале "Наступаем там, где наступается": военный эксперт рассказал про успехи ВС РФ на Покровском направлении на сайте Украина.ру.* Признан террористическим и запрещен в России.

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новости, россия, курская область, украина, андрей марочко, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, "азов"