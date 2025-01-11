Главное за ночь 11 января - 11.01.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 11 января
Главное за ночь 11 января - 11.01.2025 Украина.ру
Главное за ночь 11 января
ПВО за ночь перехватила и уничтожила 85 украинских беспилотников над российской территорией: 31 дрон уничтожен над акваторией Черного моря, по 16 сбито над... Украина.ру, 11.01.2025
2025-01-11T09:13
2025-01-11T09:13
новости
россия
курская область
украина
андрей марочко
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
"азов"
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ПВО за ночь перехватила и уничтожила 85 украинских беспилотников над российской территорией: 31 дрон уничтожен над акваторией Черного моря, по 16 сбито над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 - над акваторией Азовского моря, четыре - над Белгородской областью, два перехвачено над территорией Тамбовской области и по одному сбито над Крымом и Курской областью, сообщили в Минобороны России.Над Белгородским районом сбито несколько беспилотников самолетного типа. При падении обломков в поселке Майский в трех частных домах выбиты окна и повреждены кровли. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Боевики ВСУ за минувшие сутки несколько раз попытались контратаковать в Старице Харьковской области, однако ВС РФ не допустили прорыва противником линии обороны. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- в Курской области враг, используя плохие погодные условия с ограниченной видимостью, предпринял 11 безуспешых контратак на разных участках фронта в Суджанском приграничье. Наши войска завершили зачистку вражеских опорных пунктов между Гуево и Куриловкой, с упорными боями продвигаются в лесополосах Суджанского района. Продолжаются ожесточенные бои в Махновке и Черкасской Поречной;- в Торецке (Дзержинске) наши войска с тяжёлыми боями развивают наступление на оставшиеся позиции противника в шахтах и городской застройке на окраине города. Взяты терриконы у шахты № 10. Многомесячный штурм города постепенно подходит к завершению, но говорить о полном взятии города пока рано, сражение продолжается. Враг цепляется за позиции, ведёт организованную оборону, наносит удары множеством дронов;- на Покровском направлении ВС России пока не приступают к штурму самого города, стремясь отрезать логистику противника, двигаясь с юго-запада (рубеж Волково — Солёное). До самого Покровска (Красноармейска остаётся пара километров);- северо-западнее освобождённого Курахово ВС России продвигаются от н.п. Шевченко в сторону Андреевки, выравнивают фронт у Славянки;- на направлении Великой (Большой) Новосёлки продолжаются бои вокруг близлежащих населённых пунктов.Украинские пилоты Шиманский и Морозов сотрудничали со следствием и дали признательные показания по делу о терроризме. Об этом сообщили в правоохранительных органах.Байден допустил, что санкции против России приведут к росту цен на бензин в США.Украинский нацбат "Азов"* на фоне нехватки солдат пытается пополнить свои ряды англоговорящими наемниками, пишет Guardian, ссылаясь на командира этого нацбата. Происходит это, как добавляет газета, в ожидании, что Киев при возвращении Трампа в Белый дом "подвергнется интенсивному давлению на поле боя"."С начала конфликта на Украине были ликвидированы 13 британских наемников, воевавших на стороне ВСУ, а в некоторых случаях их отправке на Украину способствовала критическая нехватка украинских военных", - пишут авторы материала.Об успехах ВС РФ - в материале "Наступаем там, где наступается": военный эксперт рассказал про успехи ВС РФ на Покровском направлении на сайте Украина.ру.* Признан террористическим и запрещен в России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, курская область, украина, андрей марочко, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, "азов"
Новости, Россия, Курская область, Украина, Андрей Марочко, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, "Азов"

Главное за ночь 11 января

09:13 11.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б" ЦВО на Красноармейском направлении
Стрельба снарядами Краснополь из гаубицы 2А65 Мста-Б ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ПВО за ночь перехватила и уничтожила 85 украинских беспилотников над российской территорией: 31 дрон уничтожен над акваторией Черного моря, по 16 сбито над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 - над акваторией Азовского моря, четыре - над Белгородской областью, два перехвачено над территорией Тамбовской области и по одному сбито над Крымом и Курской областью, сообщили в Минобороны России.
Над Белгородским районом сбито несколько беспилотников самолетного типа. При падении обломков в поселке Майский в трех частных домах выбиты окна и повреждены кровли. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Боевики ВСУ за минувшие сутки несколько раз попытались контратаковать в Старице Харьковской области, однако ВС РФ не допустили прорыва противником линии обороны. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":
- в Курской области враг, используя плохие погодные условия с ограниченной видимостью, предпринял 11 безуспешых контратак на разных участках фронта в Суджанском приграничье. Наши войска завершили зачистку вражеских опорных пунктов между Гуево и Куриловкой, с упорными боями продвигаются в лесополосах Суджанского района. Продолжаются ожесточенные бои в Махновке и Черкасской Поречной;
- в Торецке (Дзержинске) наши войска с тяжёлыми боями развивают наступление на оставшиеся позиции противника в шахтах и городской застройке на окраине города. Взяты терриконы у шахты № 10. Многомесячный штурм города постепенно подходит к завершению, но говорить о полном взятии города пока рано, сражение продолжается. Враг цепляется за позиции, ведёт организованную оборону, наносит удары множеством дронов;
- на Покровском направлении ВС России пока не приступают к штурму самого города, стремясь отрезать логистику противника, двигаясь с юго-запада (рубеж Волково — Солёное). До самого Покровска (Красноармейска остаётся пара километров);
- северо-западнее освобождённого Курахово ВС России продвигаются от н.п. Шевченко в сторону Андреевки, выравнивают фронт у Славянки;
- на направлении Великой (Большой) Новосёлки продолжаются бои вокруг близлежащих населённых пунктов.
Украинские пилоты Шиманский и Морозов сотрудничали со следствием и дали признательные показания по делу о терроризме. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Байден допустил, что санкции против России приведут к росту цен на бензин в США.
"Вероятно, что цены на топливо могут вырасти на 3-4 цента за галлон", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
Украинский нацбат "Азов"* на фоне нехватки солдат пытается пополнить свои ряды англоговорящими наемниками, пишет Guardian, ссылаясь на командира этого нацбата. Происходит это, как добавляет газета, в ожидании, что Киев при возвращении Трампа в Белый дом "подвергнется интенсивному давлению на поле боя".
"С начала конфликта на Украине были ликвидированы 13 британских наемников, воевавших на стороне ВСУ, а в некоторых случаях их отправке на Украину способствовала критическая нехватка украинских военных", - пишут авторы материала.
Об успехах ВС РФ - в материале "Наступаем там, где наступается": военный эксперт рассказал про успехи ВС РФ на Покровском направлении на сайте Украина.ру.
* Признан террористическим и запрещен в России.
 
НовостиРоссияКурская областьУкраинаАндрей МарочкоВячеслав ГладковВооруженные силы Украины"Азов"
 
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