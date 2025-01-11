https://ukraina.ru/20250111/1060186410.html

Оборона будет гнить и рваться: Полетаев о том, когда истощение ВСУ перейдет "из количества в качество"

Оборона будет гнить и рваться: Полетаев о том, когда истощение ВСУ перейдет "из количества в качество" - 11.01.2025 Украина.ру

Оборона будет гнить и рваться: Полетаев о том, когда истощение ВСУ перейдет "из количества в качество"

В СВО пока не придумали инструментов для прорыва фронта. Сейчас, как и в Первую мировую, идет война на истощение. Российская армия не сможет "одним махом" разгромить украинскую армию. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев

2025-01-11T07:30

2025-01-11T07:30

2025-01-11T07:30

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курахово

днепр

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вс рф

всу

наступление

первая мировая война

вторая мировая война

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Давайте посмотрим, что изменилось в ВС РФ с осени 2023 года. Тогда в беседе мы пришли к выводу, что армия России в нынешнем виде не в состоянии проводить стратегические наступательные операции, на фоне которых бои за Курахово и даже за Покровск (Красноармейск) будут просто теряться, рассказал эксперт.Он отметил, что пока в СВО не придумали инструментов для прорыва фронта. Во Вторую мировую это делали танки, а в Первую мировую их не было. Поэтому сейчас, как и в Первую мировую, идет война на истощение, указал он."Мы не сможем одним махом разгромить украинскую армию. Поэтому надо ждать, когда это истощение противника постепенно будет переходить из количества в качество", — подчеркнул эксперт.Если сравнить украинскую оборону с тканью, то эта ткань "рано или поздно начнет гнить и рваться". Сначала в одном месте, потом в другом, а потом она просто "расползется в руках", подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.О современном устройстве Украины можно прочитать в статье Павла Волкова "Маленький диктатор. Украинские социологи о том, как Зеленский захватил все ветви власти".

https://ukraina.ru/20250109/1060162651.html

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новости, россия, курахово, днепр, сергей полетаев , вс рф, всу, наступление, первая мировая война, вторая мировая война, сво, оборона, спецоперация