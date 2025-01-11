Оборона будет гнить и рваться: Полетаев о том, когда истощение ВСУ перейдет "из количества в качество" - 11.01.2025 Украина.ру
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Оборона будет гнить и рваться: Полетаев о том, когда истощение ВСУ перейдет "из количества в качество"
Оборона будет гнить и рваться: Полетаев о том, когда истощение ВСУ перейдет "из количества в качество" - 11.01.2025 Украина.ру
Оборона будет гнить и рваться: Полетаев о том, когда истощение ВСУ перейдет "из количества в качество"
В СВО пока не придумали инструментов для прорыва фронта. Сейчас, как и в Первую мировую, идет война на истощение. Российская армия не сможет "одним махом" разгромить украинскую армию. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
2025-01-11T07:30
2025-01-11T07:30
новости
россия
курахово
днепр
сергей полетаев
вс рф
всу
наступление
первая мировая война
вторая мировая война
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Давайте посмотрим, что изменилось в ВС РФ с осени 2023 года. Тогда в беседе мы пришли к выводу, что армия России в нынешнем виде не в состоянии проводить стратегические наступательные операции, на фоне которых бои за Курахово и даже за Покровск (Красноармейск) будут просто теряться, рассказал эксперт.Он отметил, что пока в СВО не придумали инструментов для прорыва фронта. Во Вторую мировую это делали танки, а в Первую мировую их не было. Поэтому сейчас, как и в Первую мировую, идет война на истощение, указал он."Мы не сможем одним махом разгромить украинскую армию. Поэтому надо ждать, когда это истощение противника постепенно будет переходить из количества в качество", — подчеркнул эксперт.Если сравнить украинскую оборону с тканью, то эта ткань "рано или поздно начнет гнить и рваться". Сначала в одном месте, потом в другом, а потом она просто "расползется в руках", подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.О современном устройстве Украины можно прочитать в статье Павла Волкова "Маленький диктатор. Украинские социологи о том, как Зеленский захватил все ветви власти".
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новости, россия, курахово, днепр, сергей полетаев , вс рф, всу, наступление, первая мировая война, вторая мировая война, сво, оборона, спецоперация
Новости, Россия, Курахово, Днепр, Сергей Полетаев , ВС РФ, ВСУ, наступление, Первая мировая война, Вторая мировая война, СВО, оборона, Спецоперация

Оборона будет гнить и рваться: Полетаев о том, когда истощение ВСУ перейдет "из количества в качество"

07:30 11.01.2025
 
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Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
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В СВО пока не придумали инструментов для прорыва фронта. Сейчас, как и в Первую мировую, идет война на истощение. Российская армия не сможет "одним махом" разгромить украинскую армию. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
Давайте посмотрим, что изменилось в ВС РФ с осени 2023 года. Тогда в беседе мы пришли к выводу, что армия России в нынешнем виде не в состоянии проводить стратегические наступательные операции, на фоне которых бои за Курахово и даже за Покровск (Красноармейск) будут просто теряться, рассказал эксперт.
"Мы не можем ставить целью освободить хотя бы одну из трех областей, прорваться на 100-200 километров и выйти к Днепру. Без мобилизации и без создания еще одной армии мы таких операций проводить не сможем", — сообщил Полетаев.
Он отметил, что пока в СВО не придумали инструментов для прорыва фронта. Во Вторую мировую это делали танки, а в Первую мировую их не было. Поэтому сейчас, как и в Первую мировую, идет война на истощение, указал он.
"Мы не сможем одним махом разгромить украинскую армию. Поэтому надо ждать, когда это истощение противника постепенно будет переходить из количества в качество", — подчеркнул эксперт.
Если сравнить украинскую оборону с тканью, то эта ткань "рано или поздно начнет гнить и рваться". Сначала в одном месте, потом в другом, а потом она просто "расползется в руках", подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
О современном устройстве Украины можно прочитать в статье Павла Волкова "Маленький диктатор. Украинские социологи о том, как Зеленский захватил все ветви власти".
Ярослав Нилов интервью
9 января, 16:28
Отставить независимость! Ярослав Нилов о том, почему Приднестровье не дает покоя МолдавииСитуация вокруг Приднестровья будет накаляться всеми возможными способами: и экономическими, и информационными, и иными провокационными действиями. Официальные власти Кишинева во что бы то ни стало хотят отстоять свои геополитические интересы.
 
НовостиРоссияКураховоДнепрСергей ПолетаевВС РФВСУнаступлениеПервая мировая войнаВторая мировая войнаСВОоборонаСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
07:30Оборона будет гнить и рваться: Полетаев о том, когда истощение ВСУ перейдет "из количества в качество"
07:25Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджой, получили отпор и теряют Донбасс
07:15Эксперт раскрыл, до какой линии нужно гнать ВСУ, чтобы окончательно завершить операцию в Курахово
07:10"Сжечь всё перед ревизией". Что говорят украинские эксперты и военные о ситуации на фронте
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