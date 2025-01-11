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Депутат Госдумы заявил о нагнетании эскалации возле Калининградской области

Депутат Госдумы заявил о нагнетании эскалации возле Калининградской области - 11.01.2025 Украина.ру

Депутат Госдумы заявил о нагнетании эскалации возле Калининградской области

Военная эскалация раздувается вокруг Калининградской области. Об этом заявил депутат от региона, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, передает Lenta.ru

2025-01-11T12:26

2025-01-11T12:26

2025-01-11T12:45

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По его словам, в польском городе Гданьске, который находится в 50 километрах от Калининградской области, появляются танки, танковые колонны также "шли по окружной дороге вокруг Варшавы".По мнению Колесника, вокруг российского региона в данный момент "завязывается такой европейский военный узел".Накануне президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды в соцсети X, высказал притязания на Калининградскую область.В ответ губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сказал, что Науседа, как родившийся в советском городе Клайпеда, забыл уроки истории. Он призвал литовские власти заниматься "своими делами и не лезть в наши".А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Литва является недружественной и враждебной страной для России.Подробнее - в материале Президент Литвы рассказал, что мечтает о Калининграде на сайте Украина.ру.

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новости, калининградская область, дмитрий песков, россия, литва, госдума