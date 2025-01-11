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Депутат Госдумы заявил о нагнетании эскалации возле Калининградской области
Депутат Госдумы заявил о нагнетании эскалации возле Калининградской области - 11.01.2025 Украина.ру
Депутат Госдумы заявил о нагнетании эскалации возле Калининградской области
Военная эскалация раздувается вокруг Калининградской области. Об этом заявил депутат от региона, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, передает Lenta.ru
2025-01-11T12:26
2025-01-11T12:26
2025-01-11T12:45
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По его словам, в польском городе Гданьске, который находится в 50 километрах от Калининградской области, появляются танки, танковые колонны также "шли по окружной дороге вокруг Варшавы".По мнению Колесника, вокруг российского региона в данный момент "завязывается такой европейский военный узел".Накануне президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды в соцсети X, высказал притязания на Калининградскую область.В ответ губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сказал, что Науседа, как родившийся в советском городе Клайпеда, забыл уроки истории. Он призвал литовские власти заниматься "своими делами и не лезть в наши".А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Литва является недружественной и враждебной страной для России.Подробнее - в материале Президент Литвы рассказал, что мечтает о Калининграде на сайте Украина.ру.
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новости, калининградская область, дмитрий песков, россия, литва, госдума
Новости, Калининградская область, Дмитрий Песков, Россия, Литва, Госдума
Депутат Госдумы заявил о нагнетании эскалации возле Калининградской области
12:26 11.01.2025 (обновлено: 12:45 11.01.2025)
Военная эскалация раздувается вокруг Калининградской области. Об этом заявил депутат от региона, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, передает Lenta.ru
По его словам, в польском городе Гданьске, который находится в 50 километрах от Калининградской области, появляются танки, танковые колонны также "шли по окружной дороге вокруг Варшавы".
"То есть такое движение вооруженных сил вокруг Калининградской области прямо сейчас происходит, практически лязг гусениц слышен. И это не первый раз. Идет мощнейшее передвижение войск по Польше прямо сейчас. Все это вдоль границ России..." — сказал депутат, отметив, что техника идет на запад.
По мнению Колесника, вокруг российского региона в данный момент "завязывается такой европейский военный узел".
Накануне президент Литвы
Гитанас Науседа, комментируя переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды в соцсети X, высказал притязания на Калининградскую область.
В ответ губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сказал, что Науседа, как родившийся в советском городе Клайпеда, забыл уроки истории. Он призвал литовские власти заниматься "своими делами и не лезть в наши".
А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отметил, что Литва является недружественной и враждебной страной для России.