Константинов обвинил Запад в блокаде Приднестровья - 11.01.2025 Украина.ру
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Константинов обвинил Запад в блокаде Приднестровья
Константинов обвинил Запад в блокаде Приднестровья - 11.01.2025 Украина.ру
Константинов обвинил Запад в блокаде Приднестровья
Запад устроил блокаду Приднестровья руками режимов в Молдавии и на Украине. Таким мнением поделился глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости
2025-01-11T15:17
2025-01-11T15:17
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"Запад воспринимает Приднестровье как анклав Русского мира, поэтому руками политических режимов в Молдавии и на Украине устроил блокаду. Нам, крымчанам, испытавшим на себе не одну блокаду со стороны Украины, очень хорошо знакомы их варварские методы. Они пытаются экономически задушить Приднестровье, обрекая население на гуманитарную катастрофу", - сказал Константинов.Власти Молдавии с 16 декабря ввели режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за угрозы гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением газовых поставок из России. Газ перестал идти в Молдавию с января после истечения договора о транзите российского газа через Украину и отказа молдавских властей урегулировать проблему с платежами "Молдовагаза" в адрес "Газпрома". В Приднестровье с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.Российский газ по украинскому маршруту получали Молдавия и четыре страны ЕС: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Доминировал украинский транзит в газоснабжении Австрии, Словакии и Молдавии.Подробнее о прекращении транзита - в материале Цены на газ в Европе будут расти до урегулирования вопроса транзита через Украину - Bloomberg на сайте Украина.ру.
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новости, молдавия, приднестровье, украина, владимир константинов, газпром, ес
Новости, Молдавия, Приднестровье, Украина, Владимир Константинов, Газпром, ЕС

Константинов обвинил Запад в блокаде Приднестровья

15:17 11.01.2025
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
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Запад устроил блокаду Приднестровья руками режимов в Молдавии и на Украине. Таким мнением поделился глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости
"Запад воспринимает Приднестровье как анклав Русского мира, поэтому руками политических режимов в Молдавии и на Украине устроил блокаду. Нам, крымчанам, испытавшим на себе не одну блокаду со стороны Украины, очень хорошо знакомы их варварские методы. Они пытаются экономически задушить Приднестровье, обрекая население на гуманитарную катастрофу", - сказал Константинов.
Власти Молдавии с 16 декабря ввели режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за угрозы гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением газовых поставок из России.
Газ перестал идти в Молдавию с января после истечения договора о транзите российского газа через Украину и отказа молдавских властей урегулировать проблему с платежами "Молдовагаза" в адрес "Газпрома". В Приднестровье с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
Российский газ по украинскому маршруту получали Молдавия и четыре страны ЕС: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Доминировал украинский транзит в газоснабжении Австрии, Словакии и Молдавии.
Подробнее о прекращении транзита - в материале Цены на газ в Европе будут расти до урегулирования вопроса транзита через Украину - Bloomberg на сайте Украина.ру.
 
НовостиМолдавияПриднестровьеУкраинаВладимир КонстантиновГазпромЕС
 
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