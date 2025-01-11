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Константинов обвинил Запад в блокаде Приднестровья

Константинов обвинил Запад в блокаде Приднестровья - 11.01.2025 Украина.ру

Константинов обвинил Запад в блокаде Приднестровья

Запад устроил блокаду Приднестровья руками режимов в Молдавии и на Украине. Таким мнением поделился глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости

2025-01-11T15:17

2025-01-11T15:17

2025-01-11T15:17

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"Запад воспринимает Приднестровье как анклав Русского мира, поэтому руками политических режимов в Молдавии и на Украине устроил блокаду. Нам, крымчанам, испытавшим на себе не одну блокаду со стороны Украины, очень хорошо знакомы их варварские методы. Они пытаются экономически задушить Приднестровье, обрекая население на гуманитарную катастрофу", - сказал Константинов.Власти Молдавии с 16 декабря ввели режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за угрозы гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением газовых поставок из России. Газ перестал идти в Молдавию с января после истечения договора о транзите российского газа через Украину и отказа молдавских властей урегулировать проблему с платежами "Молдовагаза" в адрес "Газпрома". В Приднестровье с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.Российский газ по украинскому маршруту получали Молдавия и четыре страны ЕС: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Доминировал украинский транзит в газоснабжении Австрии, Словакии и Молдавии.Подробнее о прекращении транзита - в материале Цены на газ в Европе будут расти до урегулирования вопроса транзита через Украину - Bloomberg на сайте Украина.ру.

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новости, молдавия, приднестровье, украина, владимир константинов, газпром, ес