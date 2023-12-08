Лондон вместо Вашингтона. Автор The Times размышляет о спасении Европы - 08.12.2023 Украина.ру
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Лондон вместо Вашингтона. Автор The Times размышляет о спасении Европы
Лондон вместо Вашингтона. Автор The Times размышляет о спасении Европы - 08.12.2023 Украина.ру
Лондон вместо Вашингтона. Автор The Times размышляет о спасении Европы
Животрепещущий вопрос о необходимости защиты Европы можно понимать, разумеется, с разных точек зрения – и с демографической, и с общекультурной, и с климатической… Но, как вы догадываетесь, автор издания, авторитетная журналистка Джульет Сэмюэл, смотрит совсем в другую сторону
2023-12-08T15:40
2023-12-08T15:40
эксклюзив
великобритания
the times
империя
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Статья (точнее – колонка) скорее философская, цифрами и конкретными выводами не изобилует, но, в общем-то, смысл её сводится к двум последним абзацам:"На протяжении многих десятилетий Европа получала гигантские дивиденды в области безопасности от военной мощи Америки. Мы тратили эти средства на государственные социальные программы, высмеивая и критикуя нашего благотворителя за то, что он не в состоянии позаботиться о своих собственных бедняках.Но Соединенные Штаты не могут вечно демонстрировать свою щедрость. Вместо того чтобы волноваться по поводу неблагоприятного исхода голосования в Конгрессе, победы Трампа или чего-то ещё, что может случиться дальше, нам следует собраться с мыслями и взять на себя ответственность за защиту нашего собственного континента. В конце концов, в какой-то момент удача может отвернуться от Европы".Вообще получается довольно интересно.Начнём, пожалуй , с того, что автор The Times выдаёт 100% нарратив Трампа. Это ведь его программа на прошлых президентских выборах – Европа должна сама себя защищать… И тут же она предупреждает Европу об опасности (!) победы Трампа.Кстати, Трамп ещё не победил, но США уже блокируют финансовую помощь Украине. Эдак кровавая рука трамповского режима действительно дотянется до Европы… Как же она будет отражать "российскую агрессию"?Хотя давайте будем честны – пока США не занялись дестабилизацией сначала Ближнего Востока, а потом Украины, безопасности Европы ничего не угрожало. Правда, даже когда речь идёт о "святых 90-х" военная организация НАТО сохранилась, несмотря на то, что противостоящая ей структура ОВД прекратила существование. Более того, НАТО расширялась на восток – ближе к центрам потенциальной дестабилизации. Чисто по принципу – посмотрите какая агрессивная страна – как близко она пододвинулась к нашим военным базам…Разговоры о том, что Европа сама должна платить за свою безопасность неуловимым образом связаны с толпами арабских, а потом и украинских беженцев. И тут, поразительным образом, Трамп куда менее опасен, чем демократы – это ведь они продвигают по всему миру демократию и права человека, которые, удивительным образом приводят к государственным переворотам, экономическим кризисам и войнам.Но самое главное конечно состоит в том, что рассуждения о необходимости "защиты Европы" выходят в The Times – лондонском издании. Великобритания, как мы помним, вышла из ЕС громко хлопнув нестриженной головой Бориса Джонсона.Что имеет в виду Джульет Сэмюэл?Во-первых, Европа должна отказаться от надежд на солидарность в рамках НАТО.Если честно, мы постоянно об этом пишем – гарантии безопасности в Североатлантическом договоре прописаны таким образом, что действия франко-британских союзников в отношении германо-чехословацкого конфликта в 1938 году полностью этим гарантия соответствуют. В договоре написано – провести консультации и принять меры. Тогда были проведены консультации и приняты меры – правительству Чехословакии было приказано уступить спорную территорию. Что не так-то?Во-вторых, ЕС не должен строить свою собственную систему безопасности.Об этом прямо не говорится, но это подразумевается, потому что о ЕС речь вообще не идёт – только о Европе вообще. В Европу же у нас Великобритания входит, в отличие от ЕС.В-третьих, Европе нужно выбрать себе нового "хозяина".Ну правильно – на США рассчитывать нельзя, ЕС мы из рассмотрения исключили… К кому обращаться за защитой? К России? К Китаю? Или, всё же, к Великобритании?Разумеется, Джульет Сэмюэл – лицо неофициальное и даже, пожалуй, праздное. Мало ли, что она ляпает? В общем-то, значит это частное мнение немного, но это же The Times… Думается, такой вброс не единственный и целью является прощупать общественное мнение – нет ли запроса на замену американского гегемонизма на британский – как в старые добрые (для кого?) времена?P.S.: Между прочим, британская политика - такой же реванш традиционных империй в пику неоимпериализму как попытки восстановления тюркской империи Эрдоганом и вынужденное расширение России.
https://ukraina.ru/20230817/1048733715.html
https://ukraina.ru/20221031/1040308134.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
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60
эксклюзив, великобритания, the times, империя
Эксклюзив, Великобритания, The Times, империя

Лондон вместо Вашингтона. Автор The Times размышляет о спасении Европы

15:40 08.12.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Животрепещущий вопрос о необходимости защиты Европы можно понимать, разумеется, с разных точек зрения – и с демографической, и с общекультурной, и с климатической… Но, как вы догадываетесь, автор издания, авторитетная журналистка Джульет Сэмюэл, смотрит совсем в другую сторону
Статья (точнее – колонка) скорее философская, цифрами и конкретными выводами не изобилует, но, в общем-то, смысл её сводится к двум последним абзацам:
"На протяжении многих десятилетий Европа получала гигантские дивиденды в области безопасности от военной мощи Америки. Мы тратили эти средства на государственные социальные программы, высмеивая и критикуя нашего благотворителя за то, что он не в состоянии позаботиться о своих собственных бедняках.
Но Соединенные Штаты не могут вечно демонстрировать свою щедрость. Вместо того чтобы волноваться по поводу неблагоприятного исхода голосования в Конгрессе, победы Трампа или чего-то ещё, что может случиться дальше, нам следует собраться с мыслями и взять на себя ответственность за защиту нашего собственного континента. В конце концов, в какой-то момент удача может отвернуться от Европы".
Вообще получается довольно интересно.
Начнём, пожалуй , с того, что автор The Times выдаёт 100% нарратив Трампа. Это ведь его программа на прошлых президентских выборах – Европа должна сама себя защищать… И тут же она предупреждает Европу об опасности (!) победы Трампа.
17 августа, 03:31
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Кстати, Трамп ещё не победил, но США уже блокируют финансовую помощь Украине. Эдак кровавая рука трамповского режима действительно дотянется до Европы… Как же она будет отражать "российскую агрессию"?
Хотя давайте будем честны – пока США не занялись дестабилизацией сначала Ближнего Востока, а потом Украины, безопасности Европы ничего не угрожало. Правда, даже когда речь идёт о "святых 90-х" военная организация НАТО сохранилась, несмотря на то, что противостоящая ей структура ОВД прекратила существование. Более того, НАТО расширялась на восток – ближе к центрам потенциальной дестабилизации. Чисто по принципу – посмотрите какая агрессивная страна – как близко она пододвинулась к нашим военным базам…
Разговоры о том, что Европа сама должна платить за свою безопасность неуловимым образом связаны с толпами арабских, а потом и украинских беженцев. И тут, поразительным образом, Трамп куда менее опасен, чем демократы – это ведь они продвигают по всему миру демократию и права человека, которые, удивительным образом приводят к государственным переворотам, экономическим кризисам и войнам.
Но самое главное конечно состоит в том, что рассуждения о необходимости "защиты Европы" выходят в The Times – лондонском издании. Великобритания, как мы помним, вышла из ЕС громко хлопнув нестриженной головой Бориса Джонсона.
Что имеет в виду Джульет Сэмюэл?
Во-первых, Европа должна отказаться от надежд на солидарность в рамках НАТО.
Если честно, мы постоянно об этом пишем – гарантии безопасности в Североатлантическом договоре прописаны таким образом, что действия франко-британских союзников в отношении германо-чехословацкого конфликта в 1938 году полностью этим гарантия соответствуют. В договоре написано – провести консультации и принять меры. Тогда были проведены консультации и приняты меры – правительству Чехословакии было приказано уступить спорную территорию. Что не так-то?
Во-вторых, ЕС не должен строить свою собственную систему безопасности.
Об этом прямо не говорится, но это подразумевается, потому что о ЕС речь вообще не идёт – только о Европе вообще. В Европу же у нас Великобритания входит, в отличие от ЕС.
В-третьих, Европе нужно выбрать себе нового "хозяина".
Конрад Ренкас интервью
31 октября 2022, 07:00
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Ну правильно – на США рассчитывать нельзя, ЕС мы из рассмотрения исключили… К кому обращаться за защитой? К России? К Китаю? Или, всё же, к Великобритании?
Разумеется, Джульет Сэмюэл – лицо неофициальное и даже, пожалуй, праздное. Мало ли, что она ляпает? В общем-то, значит это частное мнение немного, но это же The Times… Думается, такой вброс не единственный и целью является прощупать общественное мнение – нет ли запроса на замену американского гегемонизма на британский – как в старые добрые (для кого?) времена?
P.S.: Между прочим, британская политика - такой же реванш традиционных империй в пику неоимпериализму как попытки восстановления тюркской империи Эрдоганом и вынужденное расширение России.
 
ЭксклюзивВеликобританияThe Timesимперия
 
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