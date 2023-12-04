https://ukraina.ru/20231204/1051722591.html

Михаил Павлив: Пока рукопожатный для Запада Кличко шатает Зеленского, потери ВСУ превысили "единичку"

Михаил Павлив: Пока рукопожатный для Запада Кличко шатает Зеленского, потери ВСУ превысили "единичку" - 04.12.2023 Украина.ру

Михаил Павлив: Пока рукопожатный для Запада Кличко шатает Зеленского, потери ВСУ превысили "единичку"

В политическом смысле Виталий Кличко — единственный на сегодняшний день респектабельный украинский политик в классическом смысле, рукопожатный за океаном и в Европе, и он не имеет ограничений, как Порошенко, на возможность баллотироваться на президентских выборах, считает украинский политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив

2023-12-04T14:58

2023-12-04T14:58

2023-12-04T16:43

интервью

виталий кличко

потери всу

владимир зеленский

валерий залужный

рустем умеров

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Мэр Киева Виталий Кличко в интервью швейцарскому изданию 20 minuten сделал ряд резких выпадов в сторону президента Украины Владимира Зеленского, поддержав позицию главкома ВСУ Валерия Залужного. По его словам, «нельзя бесконечно с эйфорией врать своему народу и партнёрам» относительно положения дел на фронте.— Михаил, сформировалась ли на Украине антипрезидентская коалиция в лице Кличко и Залужного?— На самом деле, она существует уже не первый год. Но в условиях военного конфликта все было спрятано под ковер. А коалиция как существовала с 21-го года, так никуда и не делась. Предвоенный год был достаточно ярким для Зеленского. Это конфликты с Ринатом Ахметовым, Порошенко и ряд других конфликтов. Сегодня это все обострилось. Мнение о том, что Зеленский сбитый летчик, хромая утка, недалеко от действительности.В политическом смысле Кличко, если не брать силовиков, тех же Залужного, Умерова, Буданова, единственный на сегодняшний день респектабельный украинский политик в классическом смысле, рукопожатный за океаном и в Европе, и он не имеет ограничений, как Порошенко, на возможность баллотироваться на президентских выборах. Поэтому не стоит удивляться, что Кличко начинает первым делать такие заявления.Не стоит удивляться и тому, что происходит с Порошенко, потому что его активы, спикеры, блогеры, депутаты, оставшиеся медиаресурсы последнее время устойчиво критиковали Зеленского, потому против его окружения предпринимаются репрессивные действия. С другой стороны, у Порошенко есть гарантии безопасности от американцев, но то, что ему не будут вредить, никто не гарантировал, поэтому Банковая этим пользуется. Его не посадят, но мешать будут по полной программе.Что касается Кличко, то год назад была попытка снять его, но благодаря американскому и немецкому лобби этого удалось избежать. Но если он продолжит в том же русле критику Зеленского и Ермака, то новые попытки не за горами. Таких железных гарантий безопасности, как у Порошенко, у Кличко нет, хотя, думаю, он их получит, потому что в чистом виде он наиболее перспективный украинский политик на сегодняшний день, понятный Западу.— А как может выглядеть сценарий отстранения Зеленского от власти и замены его на Кличко?— Я бы не торопился пока с этой историей. Есть самые разные противоречивые слухи о том, что Зеленский сам хочет уйти, так как американцы требуют от него покинуть свой пост… Как это на самом деле, тяжело оценить. При этом действительно идут консультации с Умеровым, Будановым и Залужным о гипотетических перспективах. Зеленский, как человек в условиях военного конфликта постоянно находящийся под контролем службы безопасности, не только собственной, достаточно при этом уязвим от тех же безопасников. Будь то СБУ, которая пока ориентирована на него, но Малюк при серьезном давлении со стороны Запада сыграет нужную роль. Если говорить о контрразведке СБУ и ее начальнике Александре Покладе, то это абсолютно американский человек, еще и завязанный на Левочкина.Поэтому если соответствующее решение будет принято, то технических проблем с устранением Зеленского не возникнет. Но я думаю, что ситуацию и так дошатают, до некой избирательной кампании, скорее всего парламентской, и там уже будут формировать новую конфигурацию власти.- Недавно Зеленский заявил о строительстве линии обороны. Говорит ли это о некоем консенсусе между ним и военными, ведь Залужный и Наев до этого говорили о переходе к оборонительной стратегии?- Совершенно не говорит о консенсусе, потому что никто не отменял социологию. Есть закрытая внутренняя социология, Банковая регулярно проводит фокус-группы, следит за настроениями и понимает, что в обществе есть консенсус относительно того, что контрнаступление было неуспешным. У Украины в условиях сокращающейся западной поддержки и финансовой, и эмоциональной, и военной, не остается иного пути, кроме как обороняться. Это уже становится понятно обывателю. Поэтому они действуют в рамках этого дискурса, соответствуя чаяниям обывателя.- Недавно министр обороны Шойгу озвучил количество потерь ВСУ за полгода. По его словам, они превысили 125 тысяч человек, кроме того армия киевского режима потеряла 16 тысяч единиц вооружения. Располагаете ли вы инсайдерской информацией, которая бы подтверждала эти цифры?- Думаю, эти цифры близки к объективным и взяты точно не с потолка. Это соответствует тому, что поступает в очень размытом варианте, но в инсайдерском смысле. Поэтому суммарные потери ВСУ больше "единички" (свыше 1, 1 млн человек – ред.) и безвозвратные, и раненые, и те, кто не может вернуться в строй.

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

https://ukraina.ru/20231204/1051709941.html

https://ukraina.ru/20231204/1051707414.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, виталий кличко, потери всу, владимир зеленский, валерий залужный, рустем умеров