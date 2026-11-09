Новая цель "идентифицирована": ГУР внесло Елену Исинбаеву в свою базу данных - 09.11.2026 Украина.ру
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Новая цель "идентифицирована": ГУР внесло Елену Исинбаеву в свою базу данных
Новая цель "идентифицирована": ГУР внесло Елену Исинбаеву в свою базу данных - 09.11.2026 Украина.ру
Новая цель "идентифицирована": ГУР внесло Елену Исинбаеву в свою базу данных
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева попала в базу данных Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом свидетельствуют данные официального портала ГУР. Ресурс War & Sanctions, в который включены российские спортсмены, артисты и общественные деятели, имеет подзаголовок "Мы идентифицируем цели"
2026-11-09T16:37
2026-11-09T16:25
россия
пекин
испания
елена исинбаева
владимир путин
стас михайлов
минобороны
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"Идентификаторы" сообщают, что Исинбаева попала в базу, поскольку была доверенным лицом президента России Владимира Путина на выборах. Также уточняется, что легендарная прыгунья с шестом являлась членом правления благотворительного фонда "Воскресение", который собирал пожертвования на строительство главного храма Вооруженных сил РФ. В 2015 году спортсменке было присвоено воинское звание майора. Спортивные достижения Исинбаевой остаются мировым рекордом. Она становилась олимпийской чемпионкой в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине. В 2009 году на соревнованиях в Цюрихе Исинбаева установила мировой рекорд — 5,06 метра, который до сих пор не побит. Сама спортсменка уже много лет живет с семьей в Испании. Ранее она заявляла, что воинские звания, полученные ею в период выступления за ЦСКА, имеют только номинальный характер. Эти слова вызвали резкую критику со стороны многих политических и общественных деятелей России. С 2022 года база данных, которая курируется Минобороны Украины, активно наполняется сведениями о российских гражданах. Только за предыдущую неделю в нее попали народные артисты России Николай Расторгуев, Леонид Якубович и Стас Михайлов, заслуженная артистка России Наталья Варлей, певица Вика Цыганова, а также фигуристы Алина Загитова, Евгений Плющенко и Илья Авербух.
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россия, пекин, испания, елена исинбаева, владимир путин, стас михайлов, минобороны
Россия, Пекин, Испания, Елена Исинбаева, Владимир Путин, Стас Михайлов, Минобороны

Новая цель "идентифицирована": ГУР внесло Елену Исинбаеву в свою базу данных

16:37 09.11.2026
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева попала в базу данных Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом свидетельствуют данные официального портала ГУР. Ресурс War & Sanctions, в который включены российские спортсмены, артисты и общественные деятели, имеет подзаголовок "Мы идентифицируем цели"
"Идентификаторы" сообщают, что Исинбаева попала в базу, поскольку была доверенным лицом президента России Владимира Путина на выборах. Также уточняется, что легендарная прыгунья с шестом являлась членом правления благотворительного фонда "Воскресение", который собирал пожертвования на строительство главного храма Вооруженных сил РФ. В 2015 году спортсменке было присвоено воинское звание майора.

Спортивные достижения Исинбаевой остаются мировым рекордом. Она становилась олимпийской чемпионкой в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине. В 2009 году на соревнованиях в Цюрихе Исинбаева установила мировой рекорд — 5,06 метра, который до сих пор не побит.

Сама спортсменка уже много лет живет с семьей в Испании. Ранее она заявляла, что воинские звания, полученные ею в период выступления за ЦСКА, имеют только номинальный характер. Эти слова вызвали резкую критику со стороны многих политических и общественных деятелей России.

С 2022 года база данных, которая курируется Минобороны Украины, активно наполняется сведениями о российских гражданах. Только за предыдущую неделю в нее попали народные артисты России Николай Расторгуев, Леонид Якубович и Стас Михайлов, заслуженная артистка России Наталья Варлей, певица Вика Цыганова, а также фигуристы Алина Загитова, Евгений Плющенко и Илья Авербух.
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