Это "плохие парни"! Стало известно, как Киев запрещал ОБСЕ общаться с Донбассом - 09.11.2026 Украина.ру
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Это "плохие парни"! Стало известно, как Киев запрещал ОБСЕ общаться с Донбассом
Это "плохие парни"! Стало известно, как Киев запрещал ОБСЕ общаться с Донбассом - 09.11.2026 Украина.ру
Это "плохие парни"! Стало известно, как Киев запрещал ОБСЕ общаться с Донбассом
В украинском театре абсурда новое представление: на днях выяснилось, что во времена Минских договоренностей Киев оказывал колоссальное давление на ОБСЕ в целом и лично на главу миссии Александра Хуга с целью отстранить его от диалога с "плохими парнями" из Донбасса
2026-11-09T17:19
2026-11-09T17:19
новости
киев
донбасс
украина
александр хуг
франсис паре
владимир зеленский
вооруженные силы украины
снбо
обсе
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Эту историю рассказал бывший наблюдатель ОБСЕ Бенуа Паре, который несколько лет вплоть до 2022 года находился в Донбассе и на Украине. По его словам, Хугу категорически запрещалось вести переговоры с людьми, которых украинская сторона записала в "плохишей".Получается, глава миссии ОБСЕ, по мнению Киева, не имел права разговаривать с теми, с кем должен был вести переговоры по долгу службы. И ведь это очень похоже на самого Владимира Зеленского. В октябре 2022 года он подписал указ, утверждающий решение СНБО о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.Принципиальностью Киев отличается даже в ситуациях, когда дело касается жизни мирных граждан. Буквально на прошлой неделе омбудсмен Дмитрий Лубинец объяснил, почему жителей Алешек вывозили не напрямую через Днепр в Херсон, а через Крым, Анапу и дальше самолетом в Гомель. Оказалось, все дело в позиции военных ВСУ, которые отказались разминировать более практичный маршрут — даже для спасения людей, желающих попасть на Украину. Получается, Киеву было проще вывозить людей через Крым, Анапу и Гомель — лишь бы не разминировать дорогу. Легче потратить кучу ресурсов на долгую перевозку, чем на разминирование территории. Подробнее об этой истории — в публикации Лубинец раскрыл, почему жителей Алешек не эвакуировали прямо в Херсон.Также стоит отметить, что история с Хугом — не случайность, а часть многолетнего и системного курса Киева. Сразу после подписания Минских соглашений Украина выстроила жесткую дипломатическую рамку: конфликт признавался исключительно межгосударственным — между Украиной и Россией. Структуры в Донецке и Луганске рассматривались сугубо как "оккупационные администрации" или террористические организации. Прямые переговоры с ними, по логике Киева, подрывали бы его юридическую позицию. И ради сохранения этой позиции украинская сторона шла на любые процедурные ухищрения — лишь бы не признавать Донбасс стороной переговоров.Формат Трехсторонней контактной группы (ТКГ) был выстроен так, чтобы юридически не признавать Донецк и Луганск сторонами переговоров. Подписи ставили представители России, Украины и ОБСЕ. А представители Донбасса присутствовали там без официального статуса, лишь как "приглашенные лица". Украинские делегации, что при экс-президенте Петре Порошенко*, что в начале правления Зеленского, регулярно срывали заседания подгрупп или покидали их, если представители ДНР и ЛНР пытались выступать в качестве официальных субъектов.Что еще интереснее, Киев неоднократно обвинял Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в "подыгрывании Москве" или "избыточных контактах" с властями республик. Украинская сторона вела скрупулезный подсчет граждан стран БРИКС или СНГ в составе миссий. Ну и, наконец, чтобы окончательно перехватить повестку, в июне 2020 года украинские власти ввели в состав делегации в ТКГ "своих" представителей Донбасса — журналистов Дениса Казанского** и Сергея Гармаша, покинувших Донецк в 2014 году. Идея была проста: заявить международным посредникам, что Киев выполняет пункт Минских соглашений о консультациях с представителями региона. * Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Признан иноагентом на территории РФ.
https://ukraina.ru/20261109/nas-zatronula-voyna-supruga-posla-ukrainy-sbezhala-zavidev-rossiyanku-1084366827.html
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новости, киев, донбасс, украина, александр хуг, франсис паре, владимир зеленский, вооруженные силы украины, снбо, обсе, ткг
Новости, Киев, Донбасс, Украина, Александр Хуг, Франсис Паре, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, СНБО, ОБСЕ, ТКГ

Это "плохие парни"! Стало известно, как Киев запрещал ОБСЕ общаться с Донбассом

17:19 09.11.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПередача заключенных Украине представителями ЛНР
Передача заключенных Украине представителями ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости . Стрингер
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В украинском театре абсурда новое представление: на днях выяснилось, что во времена Минских договоренностей Киев оказывал колоссальное давление на ОБСЕ в целом и лично на главу миссии Александра Хуга с целью отстранить его от диалога с "плохими парнями" из Донбасса
Эту историю рассказал бывший наблюдатель ОБСЕ Бенуа Паре, который несколько лет вплоть до 2022 года находился в Донбассе и на Украине. По его словам, Хугу категорически запрещалось вести переговоры с людьми, которых украинская сторона записала в "плохишей".
"Хуг прямо говорил, что именно украинская сторона категорически запрещала любые контакты с представителями Донбасса. Поэтому ему приходилось посылать своего заместителя, как более скрытного человека, для выполнения этой работы. Вроде как разговаривал с "плохими парнями", понимаете? А вот глава миссии никогда бы так не поступил", — заключил Паре.
Получается, глава миссии ОБСЕ, по мнению Киева, не имел права разговаривать с теми, с кем должен был вести переговоры по долгу службы.
И ведь это очень похоже на самого Владимира Зеленского. В октябре 2022 года он подписал указ, утверждающий решение СНБО о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Принципиальностью Киев отличается даже в ситуациях, когда дело касается жизни мирных граждан. Буквально на прошлой неделе омбудсмен Дмитрий Лубинец объяснил, почему жителей Алешек вывозили не напрямую через Днепр в Херсон, а через Крым, Анапу и дальше самолетом в Гомель. Оказалось, все дело в позиции военных ВСУ, которые отказались разминировать более практичный маршрут — даже для спасения людей, желающих попасть на Украину.
Получается, Киеву было проще вывозить людей через Крым, Анапу и Гомель — лишь бы не разминировать дорогу. Легче потратить кучу ресурсов на долгую перевозку, чем на разминирование территории. Подробнее об этой истории — в публикации Лубинец раскрыл, почему жителей Алешек не эвакуировали прямо в Херсон.
- РИА Новости, 1920, 09.11.2026
13:35
"Нас затронула война": супруга посла Украины сбежала, завидев россиянкуУкраинская дипломатия добралась до женского клуба в Канберре и даже там нашла “нетерпимость". Жена посла Украины в Австралии Лиана Мирошниченко покинула Международный женский клуб столицы после того, как в него приняли супругу российского дипломата Ирину Петракову
Также стоит отметить, что история с Хугом — не случайность, а часть многолетнего и системного курса Киева. Сразу после подписания Минских соглашений Украина выстроила жесткую дипломатическую рамку: конфликт признавался исключительно межгосударственным — между Украиной и Россией.
Структуры в Донецке и Луганске рассматривались сугубо как "оккупационные администрации" или террористические организации. Прямые переговоры с ними, по логике Киева, подрывали бы его юридическую позицию. И ради сохранения этой позиции украинская сторона шла на любые процедурные ухищрения — лишь бы не признавать Донбасс стороной переговоров.
Формат Трехсторонней контактной группы (ТКГ) был выстроен так, чтобы юридически не признавать Донецк и Луганск сторонами переговоров. Подписи ставили представители России, Украины и ОБСЕ. А представители Донбасса присутствовали там без официального статуса, лишь как "приглашенные лица".
Украинские делегации, что при экс-президенте Петре Порошенко*, что в начале правления Зеленского, регулярно срывали заседания подгрупп или покидали их, если представители ДНР и ЛНР пытались выступать в качестве официальных субъектов.
Что еще интереснее, Киев неоднократно обвинял Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в "подыгрывании Москве" или "избыточных контактах" с властями республик. Украинская сторона вела скрупулезный подсчет граждан стран БРИКС или СНГ в составе миссий.
Ну и, наконец, чтобы окончательно перехватить повестку, в июне 2020 года украинские власти ввели в состав делегации в ТКГ "своих" представителей Донбасса — журналистов Дениса Казанского** и Сергея Гармаша, покинувших Донецк в 2014 году.
Идея была проста: заявить международным посредникам, что Киев выполняет пункт Минских соглашений о консультациях с представителями региона.
* Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Признан иноагентом на территории РФ.
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