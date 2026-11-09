https://ukraina.ru/20261109/eto-plokhie-parni-stalo-izvestno-kak-kiev-zapreschal-obse-obschatsya-s-donbassom-1084376824.html
Это "плохие парни"! Стало известно, как Киев запрещал ОБСЕ общаться с Донбассом
Это "плохие парни"! Стало известно, как Киев запрещал ОБСЕ общаться с Донбассом - 09.11.2026 Украина.ру
Это "плохие парни"! Стало известно, как Киев запрещал ОБСЕ общаться с Донбассом
В украинском театре абсурда новое представление: на днях выяснилось, что во времена Минских договоренностей Киев оказывал колоссальное давление на ОБСЕ в целом и лично на главу миссии Александра Хуга с целью отстранить его от диалога с "плохими парнями" из Донбасса
2026-11-09T17:19
2026-11-09T17:19
2026-11-09T17:19
новости
киев
донбасс
украина
александр хуг
франсис паре
владимир зеленский
вооруженные силы украины
снбо
обсе
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Эту историю рассказал бывший наблюдатель ОБСЕ Бенуа Паре, который несколько лет вплоть до 2022 года находился в Донбассе и на Украине. По его словам, Хугу категорически запрещалось вести переговоры с людьми, которых украинская сторона записала в "плохишей".Получается, глава миссии ОБСЕ, по мнению Киева, не имел права разговаривать с теми, с кем должен был вести переговоры по долгу службы. И ведь это очень похоже на самого Владимира Зеленского. В октябре 2022 года он подписал указ, утверждающий решение СНБО о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.Принципиальностью Киев отличается даже в ситуациях, когда дело касается жизни мирных граждан. Буквально на прошлой неделе омбудсмен Дмитрий Лубинец объяснил, почему жителей Алешек вывозили не напрямую через Днепр в Херсон, а через Крым, Анапу и дальше самолетом в Гомель. Оказалось, все дело в позиции военных ВСУ, которые отказались разминировать более практичный маршрут — даже для спасения людей, желающих попасть на Украину. Получается, Киеву было проще вывозить людей через Крым, Анапу и Гомель — лишь бы не разминировать дорогу. Легче потратить кучу ресурсов на долгую перевозку, чем на разминирование территории. Подробнее об этой истории — в публикации Лубинец раскрыл, почему жителей Алешек не эвакуировали прямо в Херсон.Также стоит отметить, что история с Хугом — не случайность, а часть многолетнего и системного курса Киева. Сразу после подписания Минских соглашений Украина выстроила жесткую дипломатическую рамку: конфликт признавался исключительно межгосударственным — между Украиной и Россией. Структуры в Донецке и Луганске рассматривались сугубо как "оккупационные администрации" или террористические организации. Прямые переговоры с ними, по логике Киева, подрывали бы его юридическую позицию. И ради сохранения этой позиции украинская сторона шла на любые процедурные ухищрения — лишь бы не признавать Донбасс стороной переговоров.Формат Трехсторонней контактной группы (ТКГ) был выстроен так, чтобы юридически не признавать Донецк и Луганск сторонами переговоров. Подписи ставили представители России, Украины и ОБСЕ. А представители Донбасса присутствовали там без официального статуса, лишь как "приглашенные лица". Украинские делегации, что при экс-президенте Петре Порошенко*, что в начале правления Зеленского, регулярно срывали заседания подгрупп или покидали их, если представители ДНР и ЛНР пытались выступать в качестве официальных субъектов.Что еще интереснее, Киев неоднократно обвинял Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в "подыгрывании Москве" или "избыточных контактах" с властями республик. Украинская сторона вела скрупулезный подсчет граждан стран БРИКС или СНГ в составе миссий. Ну и, наконец, чтобы окончательно перехватить повестку, в июне 2020 года украинские власти ввели в состав делегации в ТКГ "своих" представителей Донбасса — журналистов Дениса Казанского** и Сергея Гармаша, покинувших Донецк в 2014 году. Идея была проста: заявить международным посредникам, что Киев выполняет пункт Минских соглашений о консультациях с представителями региона. * Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Признан иноагентом на территории РФ.
https://ukraina.ru/20261109/nas-zatronula-voyna-supruga-posla-ukrainy-sbezhala-zavidev-rossiyanku-1084366827.html
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новости, киев, донбасс, украина, александр хуг, франсис паре, владимир зеленский, вооруженные силы украины, снбо, обсе, ткг
Это "плохие парни"! Стало известно, как Киев запрещал ОБСЕ общаться с Донбассом
В украинском театре абсурда новое представление: на днях выяснилось, что во времена Минских договоренностей Киев оказывал колоссальное давление на ОБСЕ в целом и лично на главу миссии Александра Хуга с целью отстранить его от диалога с "плохими парнями" из Донбасса
Эту историю рассказал бывший наблюдатель ОБСЕ Бенуа Паре, который несколько лет вплоть до 2022 года находился в Донбассе и на Украине. По его словам, Хугу категорически запрещалось вести переговоры с людьми, которых украинская сторона записала в "плохишей".
"Хуг прямо говорил, что именно украинская сторона категорически запрещала любые контакты с представителями Донбасса. Поэтому ему приходилось посылать своего заместителя, как более скрытного человека, для выполнения этой работы. Вроде как разговаривал с "плохими парнями", понимаете? А вот глава миссии никогда бы так не поступил", — заключил Паре.
Получается, глава миссии ОБСЕ, по мнению Киева, не имел права разговаривать с теми, с кем должен был вести переговоры по долгу службы.
И ведь это очень похоже на самого Владимира Зеленского. В октябре 2022 года он подписал указ, утверждающий решение СНБО о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Принципиальностью Киев отличается даже в ситуациях, когда дело касается жизни мирных граждан. Буквально на прошлой неделе омбудсмен Дмитрий Лубинец объяснил, почему жителей Алешек вывозили не напрямую через Днепр в Херсон, а через Крым, Анапу и дальше самолетом в Гомель. Оказалось, все дело в позиции военных ВСУ, которые отказались разминировать более практичный маршрут — даже для спасения людей, желающих попасть на Украину.
Получается, Киеву было проще вывозить людей через Крым, Анапу и Гомель — лишь бы не разминировать дорогу. Легче потратить кучу ресурсов на долгую перевозку, чем на разминирование территории. Подробнее об этой истории — в публикации Лубинец раскрыл, почему жителей Алешек не эвакуировали прямо в Херсон
.
Также стоит отметить, что история с Хугом — не случайность, а часть многолетнего и системного курса Киева. Сразу после подписания Минских соглашений Украина выстроила жесткую дипломатическую рамку: конфликт признавался исключительно межгосударственным — между Украиной и Россией.
Структуры в Донецке и Луганске рассматривались сугубо как "оккупационные администрации" или террористические организации. Прямые переговоры с ними, по логике Киева, подрывали бы его юридическую позицию. И ради сохранения этой позиции украинская сторона шла на любые процедурные ухищрения — лишь бы не признавать Донбасс стороной переговоров.
Формат Трехсторонней контактной группы (ТКГ) был выстроен так, чтобы юридически не признавать Донецк и Луганск сторонами переговоров. Подписи ставили представители России, Украины и ОБСЕ. А представители Донбасса присутствовали там без официального статуса, лишь как "приглашенные лица".
Украинские делегации, что при экс-президенте Петре Порошенко*, что в начале правления Зеленского, регулярно срывали заседания подгрупп или покидали их, если представители ДНР и ЛНР пытались выступать в качестве официальных субъектов.
Что еще интереснее, Киев неоднократно обвинял Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в "подыгрывании Москве" или "избыточных контактах" с властями республик. Украинская сторона вела скрупулезный подсчет граждан стран БРИКС или СНГ в составе миссий.
Ну и, наконец, чтобы окончательно перехватить повестку, в июне 2020 года украинские власти ввели в состав делегации в ТКГ "своих" представителей Донбасса — журналистов Дениса Казанского** и Сергея Гармаша, покинувших Донецк в 2014 году.
Идея была проста: заявить международным посредникам, что Киев выполняет пункт Минских соглашений о консультациях с представителями региона.
* Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Признан иноагентом на территории РФ.