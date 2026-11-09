На какой важный бункер ВСУ уронили ФАБ-3000 и как отрезается Киев от остальной Украины - Анпилогов - 09.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261109/na-kakoy-vazhnyy-bunker-vsu-uronili-fab-3000-i-kak-otrezaetsya-kiev-ot-ostalnoy-ukrainy---anpilogov-1084374369.html
На какой важный бункер ВСУ уронили ФАБ-3000 и как отрезается Киев от остальной Украины - Анпилогов
На какой важный бункер ВСУ уронили ФАБ-3000 и как отрезается Киев от остальной Украины - Анпилогов - 09.11.2026 Украина.ру
На какой важный бункер ВСУ уронили ФАБ-3000 и как отрезается Киев от остальной Украины - Анпилогов
В новом выпуске проекта Украина.ру "Полевой планшет" военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов... Украина.ру, 09.11.2026
2026-11-09T16:05
2026-11-09T16:05
видео
украина
киев
россия
алексей анпилогов
вооруженные силы украины
украина.ру
"азов"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/09/1084374232_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b72b40a353856582ee38a0fc3b056f7b.png
В новом выпуске проекта Украина.ру "Полевой планшет" военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов рассказал о таинственном бункере в Камышевахе и о средствах российской атаки по ним, а также оценил возможный положительный эффект от переговоров в Абу-Даби:00:46 – Удар по бункеру в Камышевахе;06:17 – Как киевский режим манипулирует в медиа;08:11 – Про пыточные под Киевом;17:00 – Что меняют массовые удары по ТЭЦ Украины?25:56 – Механика ударов по украинским энергообъектам;27:40– Возможности и стоимость ПВО противника?31:12 – О предстоящих переговорах в Абу-Даби.*В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, а также батальон Азов, признанный террористической организацией и запрещённый в РФУкраина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: https://ukraina.ru
украина
киев
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/09/1084374232_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d5b59fcd0e3ca85949dc73dc19d16fc8.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, киев, россия, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, украина.ру, "азов", видео
Видео, Украина, Киев, Россия, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, "Азов"

На какой важный бункер ВСУ уронили ФАБ-3000 и как отрезается Киев от остальной Украины - Анпилогов

16:05 09.11.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
В новом выпуске проекта Украина.ру "Полевой планшет" военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов рассказал о таинственном бункере в Камышевахе и о средствах российской атаки по ним, а также оценил возможный положительный эффект от переговоров в Абу-Даби:

00:46 – Удар по бункеру в Камышевахе;
06:17 – Как киевский режим манипулирует в медиа;
08:11 – Про пыточные под Киевом;
17:00 – Что меняют массовые удары по ТЭЦ Украины?
25:56 – Механика ударов по украинским энергообъектам;
27:40– Возможности и стоимость ПВО противника?
31:12 – О предстоящих переговорах в Абу-Даби.

*В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, а также батальон Азов, признанный террористической организацией и запрещённый в РФ

Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru

Наш сайт: https://ukraina.ru
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоУкраинаКиевРоссияАлексей АнпилоговВооруженные силы УкраиныУкраина.ру"Азов"
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:06Кличко рассказал Зеленскому, что делать, если тот хочет бесплатный проезд в Киеве
16:05На какой важный бункер ВСУ уронили ФАБ-3000 и как отрезается Киев от остальной Украины - Анпилогов
16:01"Россия получила семь областей на Украине, Зеленского поймал спецназ США": сериал предсказал будущее
16:00Коллективизация по-столыпински. К 120-летию аграрной реформы
15:46Понятые на переговорах в Абу-Даби: "руками ничего не трогать"
15:45"Режим Зе" без просроченного: кто заменит Зеленского
15:32Две недели в темноте: Киев, Одесса и Днепропетровск без связи с энергосистемой
15:20Лавров раскрыл, с чего начнутся переговоры в Абу-Даби
14:52"Размечтался о космосе": Рада создаёт Космические силы ВСУ —Зеленский хочет свои спутники вместо Starlink
14:22Под Брянском пенсионер погиб, пытаясь разобрать украинский дрон
14:12Капкан для ВСУ в Запорожской области: МО РФ объяснило важность освобождения Василькового
13:35"Нас затронула война": супруга посла Украины сбежала, завидев россиянку
13:34С точностью до метра: советник Зеленского раскрыл, как ВС РФ крушат киевские мосты вопреки глушилкам
13:33Европа собирается пролезть на переговоры в Абу-Даби
13:00Песков заявил, что переговоры в Абу-Даби пройдут без европейцев
12:52"Победа обойдётся дороже": Германия раскрыла астрономическую сумму помощи Украине
12:25Зеленский расписал главе Еврокомиссии катастрофу на Украине ради новых миллионов
12:09Причем тут Галкин*? В Турции хотят отменить Меладзе
11:43"Расходный материал": СВР раскрыла планы ЕС выдать украинских беженцев на фронт
11:42"Держали в будках как собак и взрывали ради денег": бойцы ВСУ раскрыли зверства своих командиров
Лента новостейМолния