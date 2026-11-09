На какой важный бункер ВСУ уронили ФАБ-3000 и как отрезается Киев от остальной Украины - Анпилогов
В новом выпуске проекта Украина.ру "Полевой планшет" военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов рассказал о таинственном бункере в Камышевахе и о средствах российской атаки по ним, а также оценил возможный положительный эффект от переговоров в Абу-Даби:
00:46 – Удар по бункеру в Камышевахе;
06:17 – Как киевский режим манипулирует в медиа;
08:11 – Про пыточные под Киевом;
17:00 – Что меняют массовые удары по ТЭЦ Украины?
25:56 – Механика ударов по украинским энергообъектам;
27:40– Возможности и стоимость ПВО противника?
31:12 – О предстоящих переговорах в Абу-Даби.
*В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, а также батальон Азов, признанный террористической организацией и запрещённый в РФ
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Наш сайт: https://ukraina.ru
00:46 – Удар по бункеру в Камышевахе;
06:17 – Как киевский режим манипулирует в медиа;
08:11 – Про пыточные под Киевом;
17:00 – Что меняют массовые удары по ТЭЦ Украины?
25:56 – Механика ударов по украинским энергообъектам;
27:40– Возможности и стоимость ПВО противника?
31:12 – О предстоящих переговорах в Абу-Даби.
*В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, а также батальон Азов, признанный террористической организацией и запрещённый в РФ
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: https://ukraina.ru
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