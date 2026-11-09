https://ukraina.ru/20261109/na-kakoy-vazhnyy-bunker-vsu-uronili-fab-3000-i-kak-otrezaetsya-kiev-ot-ostalnoy-ukrainy---anpilogov-1084374369.html

На какой важный бункер ВСУ уронили ФАБ-3000 и как отрезается Киев от остальной Украины - Анпилогов

На какой важный бункер ВСУ уронили ФАБ-3000 и как отрезается Киев от остальной Украины - Анпилогов - 09.11.2026 Украина.ру

На какой важный бункер ВСУ уронили ФАБ-3000 и как отрезается Киев от остальной Украины - Анпилогов

В новом выпуске проекта Украина.ру "Полевой планшет" военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов... Украина.ру, 09.11.2026

2026-11-09T16:05

2026-11-09T16:05

2026-11-09T16:05

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украина

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алексей анпилогов

вооруженные силы украины

украина.ру

"азов"

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В новом выпуске проекта Украина.ру "Полевой планшет" военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов рассказал о таинственном бункере в Камышевахе и о средствах российской атаки по ним, а также оценил возможный положительный эффект от переговоров в Абу-Даби:00:46 – Удар по бункеру в Камышевахе;06:17 – Как киевский режим манипулирует в медиа;08:11 – Про пыточные под Киевом;17:00 – Что меняют массовые удары по ТЭЦ Украины?25:56 – Механика ударов по украинским энергообъектам;27:40– Возможности и стоимость ПВО противника?31:12 – О предстоящих переговорах в Абу-Даби.*В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, а также батальон Азов, признанный террористической организацией и запрещённый в РФУкраина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: https://ukraina.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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