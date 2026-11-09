https://ukraina.ru/20261109/klichko-rasskazal-zelenskomu-chto-delat-esli-tot-khochet-besplatnyy-proezd-v-kieve-1084373704.html

Кличко рассказал Зеленскому, что делать, если тот хочет бесплатный проезд в Киеве

Кличко рассказал Зеленскому, что делать, если тот хочет бесплатный проезд в Киеве - 09.11.2026 Украина.ру

Кличко рассказал Зеленскому, что делать, если тот хочет бесплатный проезд в Киеве

Киев наблюдает за очередным политическим спектаклем, устроенным Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко. На этот раз градоначальник украинской столицы высмеял поручение главы режима по созданию бесплатного проезда в городе

2026-11-09T16:06

2026-11-09T16:06

2026-11-09T16:06

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киев

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офис президента

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Зеленский поручил премьер-министру Сергею Корецкому разработать программу бесплатного проезда в общественном транспорте столицы на фоне системных проблем Киева из-за нестабильной работы энергосистемы. "Важно, чтобы правительство разработало конкретные меры по обеспечению бесперебойной и гарантированно доступной работы городского наземного транспорта в случае сбоев в работе метро или проблем с мостами через Днепр. Поручил премьер-министру представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте и обеспечения достаточного резерва автобусов для Киева", — написал Зеленский в своем телеграм-канале. Ответ мэра украинской столицы между тем не заставил себя долго ждать: Кличко отреагировал в этот же день. "Может, правительство, прежде чем найдет деньги на новую идею, сначала вернет задолженную Киеву за 11 лет субвенцию за бесплатную перевозку льготников? А это уже более 8 млрд гривен. Словом, с планом устойчивости Киева центральные власти разобрались, удачно заблокировав его на полгода. Теперь взялась за общественный транспорт", — заявил он.Кроме того, Кличко обратил внимание, что автобусы в Киеве есть, а вот водителей — нет. Градоначальник съязвил, намекнув на недавние претензии Зеленского касательно нехватки людей на энергообъектах: "может, их, как и электриков, наловит полиция?"По словам Кличко, "Киевпастранс" мог бы дополнительно выпустить на линии 25 машин, однако для этого нужно как минимум 50 водителей категории D, которые прежде должны пройти стажировку на маршрутах. Не забыл мэр украинской столицы напомнить и о том, что из-за лимита "защищенных граждан" предприятие не может забронировать новых водителей. Да и для замены метро по пассажиропотоку понадобилось бы до 1020 автобусов — хотя наземный транспорт все равно не обеспечит регулярность подземки. Депутат Киевсовета Алла Шлапак, комментируя поручение Зеленского и вовсе заявила, что у Киева пока никто не запрашивал расчетов на внедрение бесплатного проезда. И денег в столичном бюджете на это нет. Инициатива может быть реализована только за счет субвенции от правительства. При этом Шлапак опасается, что киевскую мэрию попытаются обязать ввести бесплатный проезд в приказном порядке — без компенсаций. Отношения между Офисом президента и мэрией Киева не заладились с самого начала, еще когда нынешний глава киевского режима сел в президентское кресло. Впрочем, к 2025–2026 годам конфликт приобрел хронический характер. Тринадцатого октября Зеленский публично обвинил киевские власти в провале подготовки к зиме. Кличко вызвали в Верховную Раду, дабы он объяснил, как же так вышло. Он с трибуны назвал "шоу" претензии о провале подготовки к отопительному сезону, а также сообщил о блокировании правительством средств и срыве запланированных программ. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк тогда заметил: за ситуацию в Киеве отвечают и Зеленский, и Кличко, которые "целый год перекидывали ответственность и пальцами друг на друга показывали".А буквально на днях, 7 ноября, Кличко отвечал уже на новые претензии Зеленского, которые касались все той же энергетики в Киеве. Мэр Киева заявил, что "столица, которая начала отопительный сезон 16 октября", попросту не может упредить "российскую спецоперацию против украинской энергетики". Подробнее об этой истории — в публикации "Мерзостно это выглядит": "Наш военкор" Кличко ответил Зеленскому на обвинения.

https://ukraina.ru/20261106/premiyu-mne-kievlyane-vyzhivayut-bez-sveta-i-vody-mestnyy-chinovnik-trebuet-deneg--1084324583.html

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новости, днепр, владимир зеленский, киев, сергей корецкий, виталий кличко, верховная рада, киевсовет, офис президента