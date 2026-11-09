https://ukraina.ru/20261109/uchis-i-zhivi-v-chm-sekret-studencheskoy-vesny-na-ukraine--1084378935.html

Учись и живи: в чём секрет "студенческой весны" на Украине

Учись и живи: в чём секрет "студенческой весны" на Украине - 09.11.2026 Украина.ру

Учись и живи: в чём секрет "студенческой весны" на Украине

Пока демографы НАН Украины и обозреватели The Economist трубят о катастрофическом сжатии населения, Министерство образования бодро рапортует о ежегодном приросте абитуриентов. На фоне крушения рождаемости и опустевших городов учебные аудитории захлестнула волна взрослых, получающих высшее образование.

2026-11-09T17:41

2026-11-09T17:41

2026-11-09T17:41

эксклюзив

украина

киев

днепр

тцк

the economist

студенты

образование

министр образования

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Всё просто: пока одни украинцы тысячами бегут за кордон, прибегая то к взяткам, то к надувным матрасам, другие прячутся от мобилизации прямо под университетской скамьёй.Демографический парадоксПо оценкам Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины, к середине 2026 года численность населения на контролируемой территории рухнула до отметки 28,5 миллиона человек против довоенных 37 миллионов.Академик Элла Либанова заявила: полмиллиона человек Украина потеряла только за последние полгода – и не столько из-за боевых потерь, сколько из-за массового бегства из страны.Британское издание The Economist дополняет, что смертность в стране превысила рождаемость более чем втрое, а суммарный коэффициент рождаемости спикировал на историческое дно в районе 0,8–0,9.В школах вымирание поколений проявилось сразу: по данным профильных ведомств, число первоклассников сократилось с 403,5 тысяч в 2021 году до 243,4 тысяч осенью 2026 года. Страна стремительно теряет фундамент своего воспроизводства.И вот вам статистическая аномалия: в довоенном 2021 году на бакалавриат поступил лишь 7 631 мужчина старше 25 лет. Доля зрелых соискателей в аудиториях была статистической погрешностью, а общая численность мужчин этой возрастной группы во всей образовательной вертикали не превышала 30 тысяч человек.Но уже вступительная кампания 2022 года развернула график вертикально вверх: на дневные платные отделения зачислили 85 тысяч военнообязанных.В 2023 году плотину прорвало окончательно. Как показали расследования украинских медиа, бронь от мобилизации через вузы приобрели свыше 110 тысяч мужчин призывного возраста. Более 71 тысячи из них разменяли четвертый десяток, причем 23 тысячи человек сознательно подавали документы на программы равного или более низкого уровня.Доля мужчин среди первокурсников-контрактников подскочила с 47% до 70% в среднем по стране, а в крупных городах вроде Киева, Днепра или Львова пробила отметку в 80%.Университеты встретили этот людской вал с нескрываемым восторгом. При средней стоимости учебного года в 20–24 тысячи гривен (от 37 до 44 тысяч рублей) высшие учебные заведения закрывали дыры в бюджетах за счет спасающихся от фронта граждан. В 2022 году приток взрослых студентов принес вузам 1,7 миллиарда гривен, а в 2023 году эта сумма превысила 2,6 миллиарда.В Харьковском государственном университете железнодорожного транспорта набор мужчин на платные места взлетел в 20 раз: со 102 человек до двух тысяч с лишним. В Черновицком торгово-экономическом институте прирост составил фантастические 1134%.Ректораты охотно выписывали студенческие билеты сорокалетним первокурсникам, прекрасно понимая истинную цель их визита.Зачистка лазеекВоенкоматы и профильные чиновники долго не могли ничего сделать с великовозрастными студентами: армия ежедневно нуждалась в пополнении, а десятки потенциальных бригад буквально растворялись в лекционных залах.Первым системным ударом по образовательному иммунитету стал Закон Украины № 3633-IX: законодатели переписали пункт 1 части 3 статьи 23 закона о мобилизации, установив железное правило последовательности уровней образования.Отныне отсрочка полагалась исключительно тем, кто поднимается по академической лестнице строго вверх: квалифицированный рабочий, младший бакалавр, бакалавр, магистр и доктор философии (PhD). Повторные дипломы того же ранга закон объявлял ничтожными с точки зрения защиты от мобилизации. Бакалавр больше не мог спрятаться на втором бакалавриате, а обладатель диплома специалиста или магистра лишился права на отсрочку при повторном поступлении в магистратуру.Электронный реестр научили мгновенно вычислять нарушителей: система ставила в справке соискателя метку, после чего сотрудники ТЦК отправляли такого студента на медкомиссию без долгих разговоров.Но изобретательность граждан превзошла бюрократические препоны. Когда двери магистратуры захлопнулись, десятки тысяч дипломированных специалистов ринулись на единственный оставшийся уровень – в аспирантуру.Весной 2024 года сдавать вступительные тесты пошли более 90 тысяч мужчин призывного возраста с магистерскими дипломами в кармане. Контрактные места в очной аспирантуре раскупались как горячие пирожкиВласть прикрыла и эту дверь: 24 июня 2024 года министр образования и науки Оксен Лисовой подписал Приказ МОН № 910, который полностью уничтожил очный дневной контракт для аспирантов, оставив за плату лишь заочную и вечернюю формы, которые по закону не освобождают от мобилизации.Одновременно министерство наложило строжайший запрет на перевод с вечерней формы на дневную и заблокировало восстановление в вузах для мужчин старше 25 лет.Штурм техникумовПоток военнообязанных моментально изменил траекторию, хлынув в учреждения профессионального предвысшего образования. Колледжи и старые добрые техникумы оставались слепой зоной законодательства. Лица со школьным аттестатом за 11 классов или дипломом ПТУ формально сохраняли право на поступление на уровень профессионального младшего бакалавра без нарушения правил последовательности.Главное преимущество колледжей заключалось в отсутствии общенациональных тестов. Никаких сложных экзаменов по иностранному языку или логике от абитуриентов не требовали: зачисление происходило по результатам внутривузовских собеседований и рассмотрения мотивационных писем.Как свидетельствует статистика поступления в колледжи, за один только 2024 год ряды студентов техникумов пополнили 55 581 мужчина старше 25 лет. До войны их годовое число едва дотягивало до полутора тысяч. За два года в техникумы зачислили более 80 тысяч зрелых граждан.Властям попытались ввести возрастной ценз, чтобы отсрочка в колледжах, ПТУ и на первом курсе бакалавриата сохранялась только за теми, кто приступил к учебе до наступления 25 лет, однако законопроект так и не был принят. Одновременно с этим техникумы стали убежищем для подростков.Выпускники 9 и 11 классов массово подавали документы в колледжи, стремясь зафиксировать легальный статус непрерывного обучения заранее, задолго до гипотетического снижения призывного возраста.Система караетТогда соискателей начали прогонять через тесты общей учебной компетентности. Данные экзаменационных комиссий показали удручающие результаты: свыше половины мужчин старше 25 лет не смогли набрать даже минимального проходного балла.Следом начались проверки фактического присутствия студентов в аудиториях. Государственная служба качества образования вместе с правоохранителями и представителями ТЦК организовала внеплановые рейды и вскрыла масштабную сеть фиктивного образования.Студенты дневных отделений числились в списках группами, годами находясь за границей или работая в сотнях километров от своих аудиторий.В результате только в рамках первой волны ревизий вузы отчислили за академическую задолженность и прогулы около 30 тысяч мужчин старше 25 лет. К осени 2025 года общее число отчисленных перевалило за 50 тысяч.Глава ведомства Руслан Гурак прокомментировал зачистку однозначно: силовики начали заводить уголовные дела против руководства университетов, задержав ректоров и деканов за торговлю статусом студента.А в качестве финального аккорда, общую базу данных министерства образования соединили с электронным реестром военнообязанных "Оберіг" и мобильным приложением "Резерв+". Теперь между приказом ректора об отчислении и аннулированием отсрочки проходит меньше суток.Кошки-мышки с военкоматом и ректоромЗакрыв двери академических аудиторий, государство предложило альтернативный маршрут. Годами военнообязанные граждане осаждали гуманитарные и экономические факультеты.Ранее заявления на приём концентрировались на направлениях "Менеджмент", "Право", "Филология" и "Психология", где конкурс взлетал до тридцати человек на место. При этом реальный промышленный сектор задыхался без рабочих рук.Тогда правительство перезапустило институт бронирования, заменив студенческую скамью заводским станком. Кабинет министров принял Постановления № 76, № 650 и № 620, закрепив право предприятий военно-промышленного комплекса на стопроцентную бронь для своих сотрудников.Сервис бронирования перевели в электронный формат через портал "Дія", сократив бюрократические согласования до трех дней и убрав лимиты на резервирование военнообязанных.Обновленные критерии бронирования Минстратегпрома предоставили оборонным компаниям карт-бланш: исполнитель государственного оборонного заказа получил право защитить своих работников от призыва вне зависимости от их военно-учетной специальности. Заводской цех стал единственным надежным убежищем в воюющей стране.В результате, среди студентов спрос резко сместился в сторону электрической инженерии, строительного дела, приборостроения и машиностроения. Государство перенаправило бюджетные места на прикладные технические направления, фактически привязав получение профессии к работе на военных заводах.Образование окончательно утратило функцию социального трамплина, став инструментом распределения рабочей силы для нужд фронта и тыла.Вся эта история показательна главным образом тем, что она красноречивее любых заявлений, проплаченной социологии и реляций из телемарафона говорит о реальной готовности украинских мужчин умирать за "неньку".Когда-то именно студенчество было самым дерзким, самым революционным, злым и социально активным классом общества. На Украине студенчество – это класс ухилянтов и приспособленцев, готовых пойти на что угодно, лишь бы не быть "бусифицированными".

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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эксклюзив, украина, киев, днепр, тцк, the economist, студенты, образование, министр образования