Восемь лет за чат: как на Украине теперь сажают за препятствование ТЦК - 09.11.2026 Украина.ру
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Восемь лет за чат: как на Украине теперь сажают за препятствование ТЦК
Восемь лет за чат: как на Украине теперь сажают за препятствование ТЦК - 09.11.2026 Украина.ру
Восемь лет за чат: как на Украине теперь сажают за препятствование ТЦК
За чат с предупреждениями соседей о месте раздачи повесток на Украине можно сесть в тюрьму на срок от 5 до 8 лет. Наказание предусмотрено статьей 114-1 Уголовного кодекса — препятствование законной деятельности ВСУ в особый период, напоминает гражданам так называемый "Донецкий ТЦК и СП"
2026-11-09T18:01
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Такой срок можно получить за драку с представителями ТЦК или блокирование буса с сотрудниками военкомата. Под уголовную статью попадает не только физическое сопротивление. СБУ уже заводит дела на администраторов групп в мессенджерах, которые просто публиковали маршруты передвижения мобилизационных групп или места вручения повесток, чтобы люди могли их обойти. Если кто-то погиб или наступили другие тяжелые последствия, срок автоматически вырастает — от 8 до 15 лет лишения свободы. Однако хватать каждого, кто снимает работу ТЦК на видео, силовики пока не могут. Сообщается, что для квалификации по этой статье следствию нужно доказать конкретный "умысел, характер действий и то, препятствовали ли они именно законной деятельности военных формирований". Тем временем на Украине обнародовали новую скандальную информацию об издевательствах над военнослужащими. О преступной схеме, которая действовала в 59-й бригаде ВСУ, подробнее — в материале Держали в собачьих будках. Украинских военных грабят и пытают свои же командиры на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, украина, тцк, вооруженные силы украины, сбу
Новости, Украина, ТЦК, Вооруженные силы Украины, СБУ

Восемь лет за чат: как на Украине теперь сажают за препятствование ТЦК

18:01 09.11.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© Фото : сгенерировано ИИ
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За чат с предупреждениями соседей о месте раздачи повесток на Украине можно сесть в тюрьму на срок от 5 до 8 лет. Наказание предусмотрено статьей 114-1 Уголовного кодекса — препятствование законной деятельности ВСУ в особый период, напоминает гражданам так называемый "Донецкий ТЦК и СП"
Такой срок можно получить за драку с представителями ТЦК или блокирование буса с сотрудниками военкомата. Под уголовную статью попадает не только физическое сопротивление. СБУ уже заводит дела на администраторов групп в мессенджерах, которые просто публиковали маршруты передвижения мобилизационных групп или места вручения повесток, чтобы люди могли их обойти.
Если кто-то погиб или наступили другие тяжелые последствия, срок автоматически вырастает — от 8 до 15 лет лишения свободы.
Однако хватать каждого, кто снимает работу ТЦК на видео, силовики пока не могут. Сообщается, что для квалификации по этой статье следствию нужно доказать конкретный "умысел, характер действий и то, препятствовали ли они именно законной деятельности военных формирований".
Тем временем на Украине обнародовали новую скандальную информацию об издевательствах над военнослужащими. О преступной схеме, которая действовала в 59-й бригаде ВСУ, подробнее — в материале Держали в собачьих будках. Украинских военных грабят и пытают свои же командиры на сайте Украина.ру.
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