Starlink больше не нужен? Рада приняла закон о Космических силах ВСУ. Итоги 9 ноября - 09.11.2026 Украина.ру
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Starlink больше не нужен? Рада приняла закон о Космических силах ВСУ. Итоги 9 ноября
Starlink больше не нужен? Рада приняла закон о Космических силах ВСУ. Итоги 9 ноября - 09.11.2026 Украина.ру
Starlink больше не нужен? Рада приняла закон о Космических силах ВСУ. Итоги 9 ноября
Верховная Рада Украины в первом чтении приняла закон о создании Космических сил в составе ВСУ — Киев пытается решить проблему зависимости от Starlink. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что первым пунктом переговоров в Абу-Даби станет безопасность России, Украины и региона в целом.. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
2026-11-09T18:00
2026-11-09T18:09
украина
россия
европа
сергей лавров
дональд трамп
джаред кушнер
вооруженные силы украины
мид
верховная рада
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Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект о создании нового рода войск — Космических сил Вооруженных сил Украины. "Создание Космических сил в составе ВСУ. Парламент принял за основу соответствующий законопроект № 13255. За него проголосовали 252 народных депутата", — говорится в сообщении. Документ предусматривает развитие космических технологий для укрепления обороноспособности, создание собственной системы раннего предупреждения о запусках ракет, разработку средств противодействия атакам, а также формирование национальной системы защищённой спутниковой связи для нужд сектора безопасности и обороны. Напомним, на фоне конфликта с владельцем Starlink Илоном Маском и успехов российского "Рассвета" Владимир Зеленский замахнулся на создание Украиной аналогичной системы. По словам нелегитимного президента у инженеров в Незалежной якобы уже есть наработки, однако подробности он раскрывать не стал. Лавров: первый пункт переговоров в Абу-Даби — безопасность России и УкраиныГлава МИД РФ Сергей Лавров назвал первый пункт повестки предстоящих в Абу-Даби трёхсторонних переговоров Россия — США — Украина. "Сама повестка дня переговоров в Абу-Даби предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе", — сказал он на пресс-конференции в понедельник. "Мы такой подход только приветствуем", — добавил министр. По его словам, предложение американских переговорщиков по поручению президента США Дональда Трампа вынести на первый план именно вопросы коллективной безопасности "можно только поприветствовать". Переговоры пройдут 10–11 ноября. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, в её состав также войдут заместители главы МИДа Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и его заместитель Юрий Жигарловский. Американскую делегацию возглавят спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Главой украинской делегации станет глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров. На прошлой неделе Трамп анонсировал масштабное соглашение по безопасности, которое может охватить всю Европу. Кушнер заявил, что соглашение будет преследовать пять целей: постоянные консультации по вопросам безопасности, надёжная связь в кризисных ситуациях, большая прозрачность в военных вопросах, взаимные меры по снижению рисков эскалации и прочная основа для долгосрочной европейской безопасности. При этом Politico со ссылкой на дипломатов НАТО сообщило, что предложение по созданию новой архитектуры безопасности в Европе вызвало опасения — Вашингтон может попытаться пересмотреть систему безопасности за спиной союзников. Военные итоги: ВС РФ освободили Васильковое, ВСУ теряют более 1170 человекМинобороны России опубликовало сводку о ходе СВО за 9 ноября. Группировка "Север" улучшила тактическое положение: нанесено поражение двум механизированным, мотопехотной бригадам ВСУ и бригаде теробороны в Харьковской и Сумской областях. Потери противника — свыше 200 военнослужащих, 26 автомобилей и 2 станции РЭБ. "Запад" улучшил положение по переднему краю: ВСУ потеряли более 220 военных, 13 автомобилей, 2 орудия и 4 станции РЭБ. "Южная" группировка заняла более выгодные рубежи: потери ВСУ до 180 военнослужащих, бронетранспортёр М113, 28 автомобилей, артиллерийское орудие и 3 станции РЭБ. "Центр" улучшил тактическое положение: украинские формирования потеряли более 335 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 8 автомобилей и 2 станции РЭБ. "Восток" продвинулся в глубину обороны и освободил населённый пункт Васильковое Запорожской области — ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих и 11 автомобилей. "Днепр" улучшил положение по переднему краю, уничтожив до 35 военнослужащих и 13 автомобилей. Суммарные потери ВСУ за сутки превысили 1170 человек. Российская армия продолжает методично уничтожать живую силу и технику противника, приближая неизбежную победу. Подробнее – в материале ПВО отразила массированную атаку ВСУ
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Мария Илащук
Мария Илащук
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украина, россия, европа, сергей лавров, дональд трамп, джаред кушнер, вооруженные силы украины, мид, верховная рада
Украина, Россия, Европа, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Джаред Кушнер, Вооруженные силы Украины, МИД, Верховная Рада

Starlink больше не нужен? Рада приняла закон о Космических силах ВСУ. Итоги 9 ноября

18:00 09.11.2026 (обновлено: 18:09 09.11.2026)
 
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- РИА Новости, 1920, 09.11.2026
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Мария Илащук
автор издания Украина.ру
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Верховная Рада Украины в первом чтении приняла закон о создании Космических сил в составе ВСУ — Киев пытается решить проблему зависимости от Starlink. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что первым пунктом переговоров в Абу-Даби станет безопасность России, Украины и региона в целом.. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект о создании нового рода войск — Космических сил Вооруженных сил Украины. "Создание Космических сил в составе ВСУ. Парламент принял за основу соответствующий законопроект № 13255. За него проголосовали 252 народных депутата", — говорится в сообщении.
Документ предусматривает развитие космических технологий для укрепления обороноспособности, создание собственной системы раннего предупреждения о запусках ракет, разработку средств противодействия атакам, а также формирование национальной системы защищённой спутниковой связи для нужд сектора безопасности и обороны. Напомним, на фоне конфликта с владельцем Starlink Илоном Маском и успехов российского "Рассвета" Владимир Зеленский замахнулся на создание Украиной аналогичной системы.
По словам нелегитимного президента у инженеров в Незалежной якобы уже есть наработки, однако подробности он раскрывать не стал.
Лавров: первый пункт переговоров в Абу-Даби — безопасность России и Украины
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал первый пункт повестки предстоящих в Абу-Даби трёхсторонних переговоров Россия — США — Украина.
"Сама повестка дня переговоров в Абу-Даби предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе", — сказал он на пресс-конференции в понедельник.
"Мы такой подход только приветствуем", — добавил министр.
По его словам, предложение американских переговорщиков по поручению президента США Дональда Трампа вынести на первый план именно вопросы коллективной безопасности "можно только поприветствовать".
Переговоры пройдут 10–11 ноября. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, в её состав также войдут заместители главы МИДа Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и его заместитель Юрий Жигарловский. Американскую делегацию возглавят спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Главой украинской делегации станет глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров. На прошлой неделе Трамп анонсировал масштабное соглашение по безопасности, которое может охватить всю Европу.
Кушнер заявил, что соглашение будет преследовать пять целей: постоянные консультации по вопросам безопасности, надёжная связь в кризисных ситуациях, большая прозрачность в военных вопросах, взаимные меры по снижению рисков эскалации и прочная основа для долгосрочной европейской безопасности.
При этом Politico со ссылкой на дипломатов НАТО сообщило, что предложение по созданию новой архитектуры безопасности в Европе вызвало опасения — Вашингтон может попытаться пересмотреть систему безопасности за спиной союзников.
Военные итоги: ВС РФ освободили Васильковое, ВСУ теряют более 1170 человек
Минобороны России опубликовало сводку о ходе СВО за 9 ноября. Группировка "Север" улучшила тактическое положение: нанесено поражение двум механизированным, мотопехотной бригадам ВСУ и бригаде теробороны в Харьковской и Сумской областях. Потери противника — свыше 200 военнослужащих, 26 автомобилей и 2 станции РЭБ.
"Запад" улучшил положение по переднему краю: ВСУ потеряли более 220 военных, 13 автомобилей, 2 орудия и 4 станции РЭБ.
"Южная" группировка заняла более выгодные рубежи: потери ВСУ до 180 военнослужащих, бронетранспортёр М113, 28 автомобилей, артиллерийское орудие и 3 станции РЭБ.
"Центр" улучшил тактическое положение: украинские формирования потеряли более 335 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 8 автомобилей и 2 станции РЭБ. "Восток" продвинулся в глубину обороны и освободил населённый пункт Васильковое Запорожской области — ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих и 11 автомобилей.
"Днепр" улучшил положение по переднему краю, уничтожив до 35 военнослужащих и 13 автомобилей. Суммарные потери ВСУ за сутки превысили 1170 человек.
Российская армия продолжает методично уничтожать живую силу и технику противника, приближая неизбежную победу. Подробнее – в материале ПВО отразила массированную атаку ВСУ
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УкраинаРоссияЕвропаСергей ЛавровДональд ТрампДжаред КушнерВооруженные силы УкраиныМИДВерховная Рада
 
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