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Мерц шантажирует ЕС: либо все скидываются на Украину, либо бюджет будет заблокирован

Мерц шантажирует ЕС: либо все скидываются на Украину, либо бюджет будет заблокирован - 09.11.2026 Украина.ру

Мерц шантажирует ЕС: либо все скидываются на Украину, либо бюджет будет заблокирован

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать следующий семилетний бюджет Евросоюза, если все члены блока не возьмут на себя обязательства по финансовой поддержке Украины в 2027-м и последующих годах. Об этом 9 ноября сообщает Financial Times

2026-11-09T17:56

2026-11-09T17:56

2026-11-09T17:56

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В письме президенту Европейского совета Антониу Коште Мерц поставил свое согласие с бюджетом на 2028–2034 годы в прямую зависимость от готовности всех стран ЕС финансировать Украину. А дефицит финансирования Киева в следующем году, по данным издания, составляет 70 млрд евро.Также канцлер добавил, что затем ЕС "должен найти решение, поддерживаемое всеми государствами-членами, которое обеспечит надежную и долгосрочную перспективу финансирования Украины с 2028 года и далее", включая проценты по имеющейся задолженности страны.Перевести это с дипломатического на человеческий можно так: Берлин устал быть главным спонсором Киева и теперь шантажирует весь Евросоюз. Либо все скидываются на Украину, либо Мерц заворачивает бюджет на 2028–2034 годы, и ЕС остается без денег. Показательно и другое: канцлер Германии, похоже, всерьез рассчитывает, что Венгрия, Словакия и другие страны, давно уставшие от украинской повестки, вдруг дружно согласятся десятилетие подряд финансировать чужую войну. Между тем запасы перехватчиков PAC-2 и PAC-3 для американских систем Patriot в странах ЕС достигли критической отметки и Европа предложила Киеву подождать до 2028 года.

https://ukraina.ru/20261108/frantsiya-rvetsya-za-stol-peregovorov-v-abu-dabi-no-evropu-tam-nikto-ne-zhdt-itogi-8-noyabrya-1084353667.html

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