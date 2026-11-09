Мерц шантажирует ЕС: либо все скидываются на Украину, либо бюджет будет заблокирован - 09.11.2026 Украина.ру
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Мерц шантажирует ЕС: либо все скидываются на Украину, либо бюджет будет заблокирован
Мерц шантажирует ЕС: либо все скидываются на Украину, либо бюджет будет заблокирован - 09.11.2026 Украина.ру
Мерц шантажирует ЕС: либо все скидываются на Украину, либо бюджет будет заблокирован
Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать следующий семилетний бюджет Евросоюза, если все члены блока не возьмут на себя обязательства по финансовой поддержке Украины в 2027-м и последующих годах. Об этом 9 ноября сообщает Financial Times
2026-11-09T17:56
2026-11-09T17:56
новости
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financial times
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В письме президенту Европейского совета Антониу Коште Мерц поставил свое согласие с бюджетом на 2028–2034 годы в прямую зависимость от готовности всех стран ЕС финансировать Украину. А дефицит финансирования Киева в следующем году, по данным издания, составляет 70 млрд евро.Также канцлер добавил, что затем ЕС "должен найти решение, поддерживаемое всеми государствами-членами, которое обеспечит надежную и долгосрочную перспективу финансирования Украины с 2028 года и далее", включая проценты по имеющейся задолженности страны.Перевести это с дипломатического на человеческий можно так: Берлин устал быть главным спонсором Киева и теперь шантажирует весь Евросоюз. Либо все скидываются на Украину, либо Мерц заворачивает бюджет на 2028–2034 годы, и ЕС остается без денег. Показательно и другое: канцлер Германии, похоже, всерьез рассчитывает, что Венгрия, Словакия и другие страны, давно уставшие от украинской повестки, вдруг дружно согласятся десятилетие подряд финансировать чужую войну. Между тем запасы перехватчиков PAC-2 и PAC-3 для американских систем Patriot в странах ЕС достигли критической отметки и Европа предложила Киеву подождать до 2028 года.
https://ukraina.ru/20261108/frantsiya-rvetsya-za-stol-peregovorov-v-abu-dabi-no-evropu-tam-nikto-ne-zhdt-itogi-8-noyabrya-1084353667.html
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новости, украина, германия, киев, фридрих мерц, ес, financial times
Новости, Украина, Германия, Киев, Фридрих Мерц, ЕС, Financial Times

Мерц шантажирует ЕС: либо все скидываются на Украину, либо бюджет будет заблокирован

17:56 09.11.2026
 
© REUTERS / Tobias Schwarz
- РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© REUTERS / Tobias Schwarz
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Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать следующий семилетний бюджет Евросоюза, если все члены блока не возьмут на себя обязательства по финансовой поддержке Украины в 2027-м и последующих годах. Об этом 9 ноября сообщает Financial Times
В письме президенту Европейского совета Антониу Коште Мерц поставил свое согласие с бюджетом на 2028–2034 годы в прямую зависимость от готовности всех стран ЕС финансировать Украину. А дефицит финансирования Киева в следующем году, по данным издания, составляет 70 млрд евро.
"Коллективное обязательство того, что все мы без исключения внесем справедливый вклад в ликвидацию этого дефицита, является необходимым условием для решения данного вопроса и обсуждения любых дальнейших тем, особенно связанных с финансовыми последствиями", — написал Мерц.
Также канцлер добавил, что затем ЕС "должен найти решение, поддерживаемое всеми государствами-членами, которое обеспечит надежную и долгосрочную перспективу финансирования Украины с 2028 года и далее", включая проценты по имеющейся задолженности страны.
Перевести это с дипломатического на человеческий можно так: Берлин устал быть главным спонсором Киева и теперь шантажирует весь Евросоюз. Либо все скидываются на Украину, либо Мерц заворачивает бюджет на 2028–2034 годы, и ЕС остается без денег.
- РИА Новости, 1920, 08.11.2026
Вчера, 18:00
Франция рвется за стол переговоров в Абу-Даби, но Европу там никто не ждёт. Итоги 8 ноябряФранция заявила, что примет участие в переговорах по Украине в Абу-Даби. Тем временем НАТО столкнулась с нехваткой €7 млрд на военную помощь Киеву — доноры устали. В Кракове стали известны новые подробности теракта: среди погибших и раненых граждане пяти стран, включая Россию. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
Показательно и другое: канцлер Германии, похоже, всерьез рассчитывает, что Венгрия, Словакия и другие страны, давно уставшие от украинской повестки, вдруг дружно согласятся десятилетие подряд финансировать чужую войну.
Между тем запасы перехватчиков PAC-2 и PAC-3 для американских систем Patriot в странах ЕС достигли критической отметки и Европа предложила Киеву подождать до 2028 года.
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