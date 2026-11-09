https://ukraina.ru/20261109/pil-moyu-vodku-v-parlamente-estonii-razgorelsya-alkogolnyy-skandal-1084376722.html
"Выпил мою водку!" В парламенте Эстонии разгорелся алкогольный скандал
"Выпил мою водку!" В парламенте Эстонии разгорелся алкогольный скандал - 09.11.2026 Украина.ру
"Выпил мою водку!" В парламенте Эстонии разгорелся алкогольный скандал
В эстонском парламенте произошел курьезный скандал. Депутат от оппозиционной Центристской партии Пеэтер Эрнитс обвинил коллегу из правящей Eesti 200 Юку-Калле Райда в том, что тот якобы пробрался в комнату центристов и выпил его личную водку*. Об этом Эрнитс написал в соцсетях, а затем подтвердил порталу Delfi
2026-11-09T17:08
2026-11-09T17:08
2026-11-09T17:18
новости
эстония
скандал
депутат
прибалтика
дзен
украина.ру дзен
алкоголь
водка
парламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/09/1084375749_0:19:1200:694_1920x0_80_0_0_26072832ad4ed79bba99301c4865e214.jpg
Алкогольный скандал начался с бытовой мелочи, но быстро вскрыл куда более серьезные противоречия между эстонскими депутатами."Ночью 14 октября я с удивлением обнаружил в помещении фракции Центристской партии своего коллегу Юку-Калле Райда, который в тот момент с жадностью пил мою водку", — написал Эрнитс в соцсетях.К посту он приложил фотографию: на ней Райд запечатлен у стола, где стоит бутылка. Сосуд с алкоголем, по словам Эрнитса, был не просто оставлен на видном месте. Он принес его в парламент около года назад, на свой день рождения, и все это время бутылка хранилась в холодильнике фракции."Для Рийгикогу это вещь необычная. Чужие в помещения другой фракции не заходят, тем более не лезут проверять содержимое чужого холодильника", — удивился парламентарий.Сам Юку-Калле Райд версию о незаконном проникновении отверг. Однако, как отмечает Delfi, прямо отрицать, что пил чужую водку, он не стал. На вопрос журналистов о своем состоянии депутат ответил: "Я не был пьян!"Публикация Эрнитса появилась не просто так. Delfi прямо связывает ее с провалом заседания финансовой комиссии 6 ноября: оппозиционные депутаты не пришли, и обсуждение госбюджета на следующий год снова не состоялось. Водочная история стала, по сути, публичной формой сведения счетов.Более того, скандал с бутылкой Эрнитса наложился на другой эпизод, о котором писали местные СМИ. Речь о главе финансовой комиссии Аннели Аккерманн (Партия реформ) и ее заместителе Андрее Коробейнике (Центристская партия).По данным Õhtuleht, накануне заседания Аккерманн пообещала Коробейнику на день рождения подарить бутылку водки определенной марки. Коробейник заседание проигнорировал, сославшись на недавний перелет, но в парламент все же пришел — с вопросом "Где моя водка?" Получив обещанное, он сразу ушел.Любопытно, что сам Эрнитс версию с вопросом Коробейника о водке опроверг, заявив, что тот алкоголь не употребляет и пьет воду из специальной бутылки.Пока официальных комментариев от руководства Центристской партии и Eesti 200 не поступало. *Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью
эстония
прибалтика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/09/1084375749_126:0:1074:711_1920x0_80_0_0_07e26f330523400f197644dc7dab5020.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эстония, скандал, депутат, прибалтика, дзен, украина.ру дзен, алкоголь, водка, парламент
Новости, Эстония, скандал, депутат, Прибалтика, Дзен, Украина.ру Дзен, алкоголь, водка, парламент
"Выпил мою водку!" В парламенте Эстонии разгорелся алкогольный скандал
17:08 09.11.2026 (обновлено: 17:18 09.11.2026)
В эстонском парламенте произошел курьезный скандал. Депутат от оппозиционной Центристской партии Пеэтер Эрнитс обвинил коллегу из правящей Eesti 200 Юку-Калле Райда в том, что тот якобы пробрался в комнату центристов и выпил его личную водку*. Об этом Эрнитс написал в соцсетях, а затем подтвердил порталу Delfi
Алкогольный скандал начался с бытовой мелочи, но быстро вскрыл куда более серьезные противоречия между эстонскими депутатами.
"Ночью 14 октября я с удивлением обнаружил в помещении фракции Центристской партии своего коллегу Юку-Калле Райда, который в тот момент с жадностью пил мою водку", — написал Эрнитс в соцсетях.
К посту он приложил фотографию: на ней Райд запечатлен у стола, где стоит бутылка. Сосуд с алкоголем, по словам Эрнитса, был не просто оставлен на видном месте. Он принес его в парламент около года назад, на свой день рождения, и все это время бутылка хранилась в холодильнике фракции.
"Для Рийгикогу это вещь необычная. Чужие в помещения другой фракции не заходят, тем более не лезут проверять содержимое чужого холодильника", — удивился парламентарий.
Сам Юку-Калле Райд версию о незаконном проникновении отверг. Однако, как отмечает Delfi, прямо отрицать, что пил чужую водку, он не стал. На вопрос журналистов о своем состоянии депутат ответил: "Я не был пьян!"
Публикация Эрнитса появилась не просто так. Delfi прямо связывает ее с провалом заседания финансовой комиссии 6 ноября: оппозиционные депутаты не пришли, и обсуждение госбюджета на следующий год снова не состоялось. Водочная история стала, по сути, публичной формой сведения счетов.
Более того, скандал с бутылкой Эрнитса наложился на другой эпизод, о котором писали местные СМИ. Речь о главе финансовой комиссии Аннели Аккерманн (Партия реформ) и ее заместителе Андрее Коробейнике (Центристская партия).
По данным Õhtuleht, накануне заседания Аккерманн пообещала Коробейнику на день рождения подарить бутылку водки определенной марки. Коробейник заседание проигнорировал, сославшись на недавний перелет, но в парламент все же пришел — с вопросом "Где моя водка?" Получив обещанное, он сразу ушел.
Любопытно, что сам Эрнитс версию с вопросом Коробейника о водке опроверг, заявив, что тот алкоголь не употребляет и пьет воду из специальной бутылки.
Пока официальных комментариев от руководства Центристской партии и Eesti 200 не поступало.
*Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью