"Выпил мою водку!" В парламенте Эстонии разгорелся алкогольный скандал - 09.11.2026 Украина.ру
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"Выпил мою водку!" В парламенте Эстонии разгорелся алкогольный скандал
"Выпил мою водку!" В парламенте Эстонии разгорелся алкогольный скандал - 09.11.2026 Украина.ру
"Выпил мою водку!" В парламенте Эстонии разгорелся алкогольный скандал
В эстонском парламенте произошел курьезный скандал. Депутат от оппозиционной Центристской партии Пеэтер Эрнитс обвинил коллегу из правящей Eesti 200 Юку-Калле Райда в том, что тот якобы пробрался в комнату центристов и выпил его личную водку*. Об этом Эрнитс написал в соцсетях, а затем подтвердил порталу Delfi
2026-11-09T17:08
2026-11-09T17:18
новости
эстония
скандал
депутат
прибалтика
дзен
украина.ру дзен
алкоголь
водка
парламент
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Алкогольный скандал начался с бытовой мелочи, но быстро вскрыл куда более серьезные противоречия между эстонскими депутатами."Ночью 14 октября я с удивлением обнаружил в помещении фракции Центристской партии своего коллегу Юку-Калле Райда, который в тот момент с жадностью пил мою водку", — написал Эрнитс в соцсетях.К посту он приложил фотографию: на ней Райд запечатлен у стола, где стоит бутылка. Сосуд с алкоголем, по словам Эрнитса, был не просто оставлен на видном месте. Он принес его в парламент около года назад, на свой день рождения, и все это время бутылка хранилась в холодильнике фракции."Для Рийгикогу это вещь необычная. Чужие в помещения другой фракции не заходят, тем более не лезут проверять содержимое чужого холодильника", — удивился парламентарий.Сам Юку-Калле Райд версию о незаконном проникновении отверг. Однако, как отмечает Delfi, прямо отрицать, что пил чужую водку, он не стал. На вопрос журналистов о своем состоянии депутат ответил: "Я не был пьян!"Публикация Эрнитса появилась не просто так. Delfi прямо связывает ее с провалом заседания финансовой комиссии 6 ноября: оппозиционные депутаты не пришли, и обсуждение госбюджета на следующий год снова не состоялось. Водочная история стала, по сути, публичной формой сведения счетов.Более того, скандал с бутылкой Эрнитса наложился на другой эпизод, о котором писали местные СМИ. Речь о главе финансовой комиссии Аннели Аккерманн (Партия реформ) и ее заместителе Андрее Коробейнике (Центристская партия).По данным Õhtuleht, накануне заседания Аккерманн пообещала Коробейнику на день рождения подарить бутылку водки определенной марки. Коробейник заседание проигнорировал, сославшись на недавний перелет, но в парламент все же пришел — с вопросом "Где моя водка?" Получив обещанное, он сразу ушел.Любопытно, что сам Эрнитс версию с вопросом Коробейника о водке опроверг, заявив, что тот алкоголь не употребляет и пьет воду из специальной бутылки.Пока официальных комментариев от руководства Центристской партии и Eesti 200 не поступало. *Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью
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новости, эстония, скандал, депутат, прибалтика, дзен, украина.ру дзен, алкоголь, водка, парламент
Новости, Эстония, скандал, депутат, Прибалтика, Дзен, Украина.ру Дзен, алкоголь, водка, парламент

"Выпил мою водку!" В парламенте Эстонии разгорелся алкогольный скандал

17:08 09.11.2026 (обновлено: 17:18 09.11.2026)
 
© Фото : Delfi Media
- РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© Фото : Delfi Media
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В эстонском парламенте произошел курьезный скандал. Депутат от оппозиционной Центристской партии Пеэтер Эрнитс обвинил коллегу из правящей Eesti 200 Юку-Калле Райда в том, что тот якобы пробрался в комнату центристов и выпил его личную водку*. Об этом Эрнитс написал в соцсетях, а затем подтвердил порталу Delfi
Алкогольный скандал начался с бытовой мелочи, но быстро вскрыл куда более серьезные противоречия между эстонскими депутатами.
"Ночью 14 октября я с удивлением обнаружил в помещении фракции Центристской партии своего коллегу Юку-Калле Райда, который в тот момент с жадностью пил мою водку", — написал Эрнитс в соцсетях.
К посту он приложил фотографию: на ней Райд запечатлен у стола, где стоит бутылка. Сосуд с алкоголем, по словам Эрнитса, был не просто оставлен на видном месте. Он принес его в парламент около года назад, на свой день рождения, и все это время бутылка хранилась в холодильнике фракции.
"Для Рийгикогу это вещь необычная. Чужие в помещения другой фракции не заходят, тем более не лезут проверять содержимое чужого холодильника", — удивился парламентарий.
Сам Юку-Калле Райд версию о незаконном проникновении отверг. Однако, как отмечает Delfi, прямо отрицать, что пил чужую водку, он не стал. На вопрос журналистов о своем состоянии депутат ответил: "Я не был пьян!"
Публикация Эрнитса появилась не просто так. Delfi прямо связывает ее с провалом заседания финансовой комиссии 6 ноября: оппозиционные депутаты не пришли, и обсуждение госбюджета на следующий год снова не состоялось. Водочная история стала, по сути, публичной формой сведения счетов.
Более того, скандал с бутылкой Эрнитса наложился на другой эпизод, о котором писали местные СМИ. Речь о главе финансовой комиссии Аннели Аккерманн (Партия реформ) и ее заместителе Андрее Коробейнике (Центристская партия).
По данным Õhtuleht, накануне заседания Аккерманн пообещала Коробейнику на день рождения подарить бутылку водки определенной марки. Коробейник заседание проигнорировал, сославшись на недавний перелет, но в парламент все же пришел — с вопросом "Где моя водка?" Получив обещанное, он сразу ушел.
Любопытно, что сам Эрнитс версию с вопросом Коробейника о водке опроверг, заявив, что тот алкоголь не употребляет и пьет воду из специальной бутылки.
Пока официальных комментариев от руководства Центристской партии и Eesti 200 не поступало.
*Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью
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