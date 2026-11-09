https://ukraina.ru/20261109/oboronnyy-tupik-evropa-predlozhila-kievu-podozhdat-do-2028-goda--1084374066.html

Оборонный тупик: Европа предложила Киеву подождать до 2028 года

Оборонный тупик: Европа предложила Киеву подождать до 2028 года - 09.11.2026 Украина.ру

Оборонный тупик: Европа предложила Киеву подождать до 2028 года

Запасы перехватчиков PAC-2 и PAC-3 для американских систем Patriot в странах ЕС достигли критической отметки. Из-за этого армии государств Евросоюза отказываются передавать комплексы Украине, требуя от Вашингтона твердых гарантий на новые поставки взамен, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники

2026-11-09T16:14

2026-11-09T16:14

2026-11-09T16:02

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По информации издания, российское производство баллистических ракет обгоняет все мировые мощности по выпуску перехватчиков. Даже одобренная Дональдом Трампом сделка на 2,1 миллиарда долларов быстро не закроет дыру в украинской обороне. Ситуация начнет улучшаться только через год, утверждает автор публикации. Пополнение запасов ожидается лишь в 2027–2028 годах, когда из Германии подвезут 600 ракет PAC-2. Соглашение о производстве перехватчиков PAC-3 в Польше заключили в конце прошлого месяца. Дефицит вооружения спровоцировали боевые действия США против Ирана. Американские склады, опустошенные поставками на Ближний Восток, придется наполнять годами. Пентагон поставил в приоритет собственную армию, что окончательно лишает Киев надежды на быстрые поставки, говорится в статье. Обещанная Трампом лицензия на производство перехватчиков на украинских заводах так и не подписана. Провалилась и февральская инициатива пяти крупнейших стран Европы по созданию дешевых систем ПВО. На деле Брюссель не способен подменить США ни в вопросах спутниковой разведки, ни в обеспечении связи. На фоне этого сегодня Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о создании Космических сил в составе ВСУ. Среди задач — разработка собственной системы раннего предупреждения о запусках ракет, средств противодействия таким атакам и формирование защищенной спутниковой связи для сектора безопасности и обороны. Подробнее — в материале "Размечтался о космосе": Рада создает Космические силы ВСУ —Зеленский хочет свои спутники вместо Starlink на сайте Украина.ру.

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новости, европа, киев, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины, bloomberg