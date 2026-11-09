Оборонный тупик: Европа предложила Киеву подождать до 2028 года - 09.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261109/oboronnyy-tupik-evropa-predlozhila-kievu-podozhdat-do-2028-goda--1084374066.html
Оборонный тупик: Европа предложила Киеву подождать до 2028 года
Оборонный тупик: Европа предложила Киеву подождать до 2028 года - 09.11.2026 Украина.ру
Оборонный тупик: Европа предложила Киеву подождать до 2028 года
Запасы перехватчиков PAC-2 и PAC-3 для американских систем Patriot в странах ЕС достигли критической отметки. Из-за этого армии государств Евросоюза отказываются передавать комплексы Украине, требуя от Вашингтона твердых гарантий на новые поставки взамен, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники
2026-11-09T16:14
2026-11-09T16:02
новости
европа
киев
украина
дональд трамп
вооруженные силы украины
bloomberg
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/03/08/1076531843_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_417e11487b592ded4f02a24cb4336440.jpg
По информации издания, российское производство баллистических ракет обгоняет все мировые мощности по выпуску перехватчиков. Даже одобренная Дональдом Трампом сделка на 2,1 миллиарда долларов быстро не закроет дыру в украинской обороне. Ситуация начнет улучшаться только через год, утверждает автор публикации. Пополнение запасов ожидается лишь в 2027–2028 годах, когда из Германии подвезут 600 ракет PAC-2. Соглашение о производстве перехватчиков PAC-3 в Польше заключили в конце прошлого месяца. Дефицит вооружения спровоцировали боевые действия США против Ирана. Американские склады, опустошенные поставками на Ближний Восток, придется наполнять годами. Пентагон поставил в приоритет собственную армию, что окончательно лишает Киев надежды на быстрые поставки, говорится в статье. Обещанная Трампом лицензия на производство перехватчиков на украинских заводах так и не подписана. Провалилась и февральская инициатива пяти крупнейших стран Европы по созданию дешевых систем ПВО. На деле Брюссель не способен подменить США ни в вопросах спутниковой разведки, ни в обеспечении связи. На фоне этого сегодня Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о создании Космических сил в составе ВСУ. Среди задач — разработка собственной системы раннего предупреждения о запусках ракет, средств противодействия таким атакам и формирование защищенной спутниковой связи для сектора безопасности и обороны. Подробнее — в материале "Размечтался о космосе": Рада создает Космические силы ВСУ —Зеленский хочет свои спутники вместо Starlink на сайте Украина.ру.
европа
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/03/08/1076531843_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_0d598730b7cd172c1fd6fc1902578582.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, киев, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины, bloomberg
Новости, Европа, Киев, Украина, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, bloomberg

Оборонный тупик: Европа предложила Киеву подождать до 2028 года

16:14 09.11.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкТрамп не сможет выполнить требования Зеленского по поставкам ракет для систем ПВО Patriot из-за их дефицита на фоне войны с Ираном, заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер
Трамп не сможет выполнить требования Зеленского по поставкам ракет для систем ПВО Patriot из-за их дефицита на фоне войны с Ираном, заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Запасы перехватчиков PAC-2 и PAC-3 для американских систем Patriot в странах ЕС достигли критической отметки. Из-за этого армии государств Евросоюза отказываются передавать комплексы Украине, требуя от Вашингтона твердых гарантий на новые поставки взамен, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники
По информации издания, российское производство баллистических ракет обгоняет все мировые мощности по выпуску перехватчиков. Даже одобренная Дональдом Трампом сделка на 2,1 миллиарда долларов быстро не закроет дыру в украинской обороне.
Ситуация начнет улучшаться только через год, утверждает автор публикации. Пополнение запасов ожидается лишь в 2027–2028 годах, когда из Германии подвезут 600 ракет PAC-2. Соглашение о производстве перехватчиков PAC-3 в Польше заключили в конце прошлого месяца.
Дефицит вооружения спровоцировали боевые действия США против Ирана. Американские склады, опустошенные поставками на Ближний Восток, придется наполнять годами. Пентагон поставил в приоритет собственную армию, что окончательно лишает Киев надежды на быстрые поставки, говорится в статье.
Обещанная Трампом лицензия на производство перехватчиков на украинских заводах так и не подписана. Провалилась и февральская инициатива пяти крупнейших стран Европы по созданию дешевых систем ПВО. На деле Брюссель не способен подменить США ни в вопросах спутниковой разведки, ни в обеспечении связи.
На фоне этого сегодня Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о создании Космических сил в составе ВСУ. Среди задач — разработка собственной системы раннего предупреждения о запусках ракет, средств противодействия таким атакам и формирование защищенной спутниковой связи для сектора безопасности и обороны. Подробнее — в материале "Размечтался о космосе": Рада создает Космические силы ВСУ —Зеленский хочет свои спутники вместо Starlink на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаКиевУкраинаДональд ТрампВооруженные силы Украиныbloomberg
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:01Восемь лет за чат: как на Украине теперь сажают за препятствование ТЦК
18:00Starlink больше не нужен? Рада приняла закон о Космических силах ВСУ. Итоги 9 ноября
17:56Мерц шантажирует ЕС: либо все скидываются на Украину, либо бюджет будет заблокирован
17:41Учись и живи: в чём секрет "студенческой весны" на Украине
17:36"Ведь никто не знает, где ты": Зеленского заподозрили в подготовке к побегу с Украины
17:34Избежать глобальной катастрофы: Украине нельзя позволить добраться до космоса
17:19Это "плохие парни"! Стало известно, как Киев запрещал ОБСЕ общаться с Донбассом
17:08"Выпил мою водку!" В парламенте Эстонии разгорелся алкогольный скандал
17:02Держали в собачьих будках. Украинских военных грабят и пытают свои же командиры
16:37Новая цель "идентифицирована": ГУР внесло Елену Исинбаеву в свою базу данных
16:31Киркоров под прицелом: украинская разведка открыла охоту на российских артистов
16:14Оборонный тупик: Европа предложила Киеву подождать до 2028 года
16:06Кличко рассказал Зеленскому, что делать, если тот хочет бесплатный проезд в Киеве
16:05На какой важный бункер ВСУ уронили ФАБ-3000 и как отрезается Киев от остальной Украины - Анпилогов
16:01"Россия получила семь областей на Украине, Зеленского поймал спецназ США": сериал предсказал будущее
16:00Коллективизация по-столыпински. К 120-летию аграрной реформы
15:46Понятые на переговорах в Абу-Даби: "руками ничего не трогать"
15:45"Режим Зе" без просроченного: кто заменит Зеленского
15:32Две недели в темноте: Киев, Одесса и Днепропетровск без связи с энергосистемой
15:20Лавров раскрыл, с чего начнутся переговоры в Абу-Даби
Лента новостейМолния