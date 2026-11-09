https://ukraina.ru/20261109/oboronnyy-tupik-evropa-predlozhila-kievu-podozhdat-do-2028-goda--1084374066.html
Оборонный тупик: Европа предложила Киеву подождать до 2028 года
Оборонный тупик: Европа предложила Киеву подождать до 2028 года - 09.11.2026 Украина.ру
Оборонный тупик: Европа предложила Киеву подождать до 2028 года
Запасы перехватчиков PAC-2 и PAC-3 для американских систем Patriot в странах ЕС достигли критической отметки. Из-за этого армии государств Евросоюза отказываются передавать комплексы Украине, требуя от Вашингтона твердых гарантий на новые поставки взамен, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники
2026-11-09T16:14
2026-11-09T16:14
2026-11-09T16:02
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По информации издания, российское производство баллистических ракет обгоняет все мировые мощности по выпуску перехватчиков. Даже одобренная Дональдом Трампом сделка на 2,1 миллиарда долларов быстро не закроет дыру в украинской обороне. Ситуация начнет улучшаться только через год, утверждает автор публикации. Пополнение запасов ожидается лишь в 2027–2028 годах, когда из Германии подвезут 600 ракет PAC-2. Соглашение о производстве перехватчиков PAC-3 в Польше заключили в конце прошлого месяца. Дефицит вооружения спровоцировали боевые действия США против Ирана. Американские склады, опустошенные поставками на Ближний Восток, придется наполнять годами. Пентагон поставил в приоритет собственную армию, что окончательно лишает Киев надежды на быстрые поставки, говорится в статье. Обещанная Трампом лицензия на производство перехватчиков на украинских заводах так и не подписана. Провалилась и февральская инициатива пяти крупнейших стран Европы по созданию дешевых систем ПВО. На деле Брюссель не способен подменить США ни в вопросах спутниковой разведки, ни в обеспечении связи. На фоне этого сегодня Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о создании Космических сил в составе ВСУ. Среди задач — разработка собственной системы раннего предупреждения о запусках ракет, средств противодействия таким атакам и формирование защищенной спутниковой связи для сектора безопасности и обороны. Подробнее — в материале "Размечтался о космосе": Рада создает Космические силы ВСУ —Зеленский хочет свои спутники вместо Starlink на сайте Украина.ру.
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https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/03/08/1076531843_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_0d598730b7cd172c1fd6fc1902578582.jpg
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, киев, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины, bloomberg
Новости, Европа, Киев, Украина, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, bloomberg
Оборонный тупик: Европа предложила Киеву подождать до 2028 года
Запасы перехватчиков PAC-2 и PAC-3 для американских систем Patriot в странах ЕС достигли критической отметки. Из-за этого армии государств Евросоюза отказываются передавать комплексы Украине, требуя от Вашингтона твердых гарантий на новые поставки взамен, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники
По информации издания, российское производство баллистических ракет обгоняет все мировые мощности по выпуску перехватчиков. Даже одобренная Дональдом Трампом сделка на 2,1 миллиарда долларов быстро не закроет дыру в украинской обороне.
Ситуация начнет улучшаться только через год, утверждает автор публикации. Пополнение запасов ожидается лишь в 2027–2028 годах, когда из Германии подвезут 600 ракет PAC-2. Соглашение о производстве перехватчиков PAC-3 в Польше заключили в конце прошлого месяца.
Дефицит вооружения спровоцировали боевые действия США против Ирана. Американские склады, опустошенные поставками на Ближний Восток, придется наполнять годами. Пентагон поставил в приоритет собственную армию, что окончательно лишает Киев надежды на быстрые поставки, говорится в статье.
Обещанная Трампом лицензия на производство перехватчиков на украинских заводах так и не подписана. Провалилась и февральская инициатива пяти крупнейших стран Европы по созданию дешевых систем ПВО. На деле Брюссель не способен подменить США ни в вопросах спутниковой разведки, ни в обеспечении связи.
На фоне этого сегодня Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о создании Космических сил в составе ВСУ. Среди задач — разработка собственной системы раннего предупреждения о запусках ракет, средств противодействия таким атакам и формирование защищенной спутниковой связи для сектора безопасности и обороны. Подробнее — в материале "Размечтался о космосе": Рада создает Космические силы ВСУ —Зеленский хочет свои спутники вместо Starlink
на сайте Украина.ру.