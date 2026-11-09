Не из соображений большой политики. Васильев о том, зачем Трампу нужна была РФ
© AP / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
© AP / J. Scott Applewhite
Уход от трампизма кардинально меняет внешнеполитический курс США, рассказал в интервью изданию Украина.ру научный сотрудник Института США и Канады РАН, политический обозреватель и публицист Владимир Васильев
Трамп был уникален тем, что "действовал вопреки традиционным республиканским консерваторам, таким как Митч Макконнелл, Линдси Грэм* или покойный Джон Маккейн", которые всегда были жесткими критиками Москвы, считает эксперт.
В посттрамповскую эпоху консерваторы начнут "ремонтные работы" своего курса, чтобы доказать избирателям, что они преодолели наследие 47-го президента:
"Позиция Трампа с его "красными дорожками" для Москвы теперь будет пересматриваться внутри самой Республиканской партии. Республиканцы начнут держаться подальше от любого сближения с Кремлем".
"Позиция Трампа с его "красными дорожками" для Москвы теперь будет пересматриваться внутри самой Республиканской партии. Республиканцы начнут держаться подальше от любого сближения с Кремлем".
По мнению Владимира Васильева, они вернутся к жесткой антироссийской позиции в духе Теда Круза и Марко Рубио, так как "заигрывания" с Москвой признаны одной из самых неудачных страниц партии. Эксперт напоминает, что бизнес-логика Трампа больше не работает.
"Трамп ведь пытался наладить отношения с Россией не из соображений глубокой большой политики, а с точки зрения бизнеса — ради реализации проектов на миллиарды долларов. За этим больше ничего не стояло, я уверен", — считает политобозреватель.
Теперь республиканцы откажутся от эксцентричных идей Трампа и продолжат дружить с европейцами, "как это было со времен создания альянса". Для Украины эта смена курса означает возвращение системной поддержки.
"Общий вектор Республиканской партии в посттрамповскую эпоху — это демонстративный уход от любых "экивоков" в сторону Москвы... Курс на системное сдерживание России и поддержка Украины вернутся в привычное русло", — резюмирует Васильев.
Полный текст материала Анны Черкасовой Владимир Васильев: Игры Трампа с Украиной окончены, США перейдут к курсу, который не понравится России на сайте Украина.ру.
"Трамп ведь пытался наладить отношения с Россией не из соображений глубокой большой политики, а с точки зрения бизнеса — ради реализации проектов на миллиарды долларов. За этим больше ничего не стояло, я уверен", — считает политобозреватель.
Теперь республиканцы откажутся от эксцентричных идей Трампа и продолжат дружить с европейцами, "как это было со времен создания альянса". Для Украины эта смена курса означает возвращение системной поддержки.
"Общий вектор Республиканской партии в посттрамповскую эпоху — это демонстративный уход от любых "экивоков" в сторону Москвы... Курс на системное сдерживание России и поддержка Украины вернутся в привычное русло", — резюмирует Васильев.
Полный текст материала Анны Черкасовой Владимир Васильев: Игры Трампа с Украиной окончены, США перейдут к курсу, который не понравится России на сайте Украина.ру.
*внесен в список террористов и экстремистов в РФ
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