"Россия получила семь областей на Украине, Зеленского поймал спецназ США": сериал предсказал будущее - 09.11.2026 Украина.ру
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"Россия получила семь областей на Украине, Зеленского поймал спецназ США": сериал предсказал будущее
"Россия получила семь областей на Украине, Зеленского поймал спецназ США": сериал предсказал будущее - 09.11.2026 Украина.ру
"Россия получила семь областей на Украине, Зеленского поймал спецназ США": сериал предсказал будущее
Такой прогноз дают нам создатели сериала "Мадам Госсекретарь". Это типичный американский сериал.
2026-11-09T16:01
2026-11-09T16:01
эксклюзив
сша
украина
россия
владимир зеленский
хиллари клинтон
барак обама (старший)
пентагон
мчс
цру
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США, как всегда, там за всё хорошее против всего плохого, бравые американские парни спасают мир, а во главе Госдепа находится хрупкая женщина – "мадам Госсекретарь".У неё, конечно, не первая должность в стране, но это не мешает "мадам" мирить другие страны и проявлять невероятные способности к геополитическому регулированию.В сериале – несколько сезонов и затронуты самые разные темы и страны.Россия и СШАРоссия, кстати, показана довольно странно. Все русские, конечно же, пьют водку. Все мечтают о восстановлении Российской империи.Военные носят почему-то форму МЧС, армия зачем-то вторгается в Болгарию. Россия постоянно на кого-то нападает, и вообще является причиной многих глобальных проблем.США – это прекрасная страна, где все живут в огромных домах и всячески наслаждаются жизнью, но есть несколько "гадов", которые этому мешают. С ними и разбираются из серии в серию "мадам Госсекретарь" и американские генералы.Можно было бы сказать, что сериал не тянет даже на троечку, столько там откровенных ляпов. Много примитивнейшей пропаганды и обычного американского лицемерия и высокомерия.Только США могут решить любую проблему. Только они! Бесцеремонно, масштабно и немного слабоумно.Украина и "повстанцы"Но вот что интересно: по поводу происходящего на Украине сценаристы и их консультанты проявили удивительную прозорливость. Впрочем, такие эпичные политические поделки обязательно "консультируют" ЦРУ, Госдеп и Пентагон. Да сценарий, собственно, там и был написан!Создатели фильма этого не скрывали: "Мы звоним и спрашиваем: вот такой конфликт нам нужен, какая страна и какие вопросы?"Консультантами были и реальные госсекретари – Мадлен Олбрайт и Хиллари Клинтон, они даже снялись там в маленьких ролях.Политическая интрига начинается с того, что "повстанцы из восточных регионов" Украины восстают против правительства в Киеве. Президент Украины просит военной поддержки у США, но не получает её.И тогда над Украиной сбивают самолёт. Это прямая аналогия с малайзийским "Боингом", который был сбит летом 2014 года.Но не такова была Элизабет Маккорд (так в сериале зовут Госсекретаря), чтобы поверить в украинскую версию произошедшего. Госсекретарь убеждает президента США: это провокация, сбила Украина. Кроме того, США нельзя включаться в боевые действия, иначе дело может дойти до мировой войны."После Мариуполя Россия сможет отправить миллионные войска, которые превзойдут войска США и Украины", – говорит Элизабет президенту.В результате США требуют автономии для нового государства на юго-востоке Украины. Но некие "украинские националисты из Киева" категорически с этим не согласны.Как будто существуют какие-то независимые "украинские националисты", кроме тех, кто был заботливо выращен тем же самым Госдепом и кучей штатовских грантовых организаций.Некто "Зелинский""Олек Зелински" – это, по сюжету сериала, главарь украинских националистов. Его очень точно характеризуют в Вашингтоне: "Это психопат, который прикидывается патриотом".Дата рождения "Зелинского" из сериала – 6.01.1978, дата рождения реального Зеленского – 26.01.1978. Как-то подозрительно много совпадений!Во всех статьях на эту тему говорится: "Поразительное совпадение!", "Ни о каком Зеленском никто ещё ничего не знал!"Да что вы! А как же сериал "Слуга народа", премьера которого состоялась 16 ноября 2015 года? Сериал явно готовил Зеленского в президенты."Мадам Госсекретарь", второй сезон, где и появляется "главарь киевских националистов Зелински", начали показывать 4 октября 2015 года.Какое же это совпадение? Это целенаправленная работа. И все "о Зеленском" прекрасно знали – и в Госдепе, и в ЦРУ.Искать замену "кондитеру" проигравший тогда олигарх Коломойский* начал сразу же после выборов Порошенко* президентом – в мае 2014 года.Немного позже на вопрос журналистки Сони Кошкиной – Может ли клоун стать президентом? – Коломойский* ответил:– А чем клоун хуже кондитера?Захват спецназомНо это не всё! Не согласный с "новым государством Юго-Востока Украины" коварный Зелински собирается устроить покушение на президента США в Вашингтоне с помощью беспилотников!В итоге его изловил американский спецназ "где-то на Закарпатье". "Мадам", президент и американские генералы наблюдают за поимкой по телевизору:– Взлетаем. "Посылка" на борту, – докладывает собравшимся командир спецназа.Это, конечно, отсылка к знаменитой сцене, когда Барак Обама, Хиллари Клинтон и американские генералы наблюдали в прямом эфире "захват бен Ладена".Клинтон потом сказала: "Это были самые напряжённые 38 минут в моей жизни".Впоследствии, правда, один из участников этой сцены проболтался, что экран телевизора был абсолютно черным, так что видеть "госсекретарь Клинтон" и другие зрители ничего не могли. Но всматривались все в экран с остервенением.И кстати, никому не известно, происходил ли вообще в реальности бой "морских котиков" спецназа с охраной Усамы бен Ладена в каком-то особняке в Пакистане. Тела никто не видел, фотографии до сих пор никому не показали (сказали: "они ужасные"), якобы быстро похоронили бен Ладена в море.Бен Ладен, как говорят, скончался от болезни задолго до того, как Клинтон и Обама разыграли эту сцену. Зато Барак Обама после этого триумфального "захвата террориста номер один" смог успешно переизбраться на второй срок.Умеют всё-таки американцы снимать сериалы. В Белом доме вообще отличные постановки получаются.Конец ЗеленскогоНо каков же итог серии "про Украину" в сериале "Мадам Госсекретарь"? Россия получает контроль над ДНР, ЛНР, Харьковской, Запорожской, Одесской, Херсонской и Днепропетровской областями.Условием "снятия санкций" и возврата России этих областей становятся бесперебойные поставки газа и нефти в Европу как минимум на 15 лет. "Зелинского" же ждёт незавидная судьба.А ведь всё идёт к тому, что таков и будет реальный конец реального Зеленского: захват американским спецназом.Разве кто-то ещё не знает, насколько опасно быть "партнером США"? И Усама бен Ладен был союзником и соратником американцев, и Саддам Хусейн. И много кто ещё.Поэтому конец существования Зеленского может стать именно таким:"Мы все большие молодцы, особенно наш спецназ и наш президент, и наш госсекретарь. Но один плохой парень из Кривого Рога попытался всё испортить".* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ
https://ukraina.ru/20261020/rossiya-zakroet-ukrainskiy-proekt-nostradamus-iz-kitaya-sdelal-shokiruyuschiy-prognoz-na-2027-god-1083912283.html
https://ukraina.ru/20261102/rossiya-stanet-tretey-mirovoy-derzhavoy-evrosoyuz-raspadetsya-a-kakie-perspektivy-u-ssha-1084212908.html
https://ukraina.ru/20261027/nichego-ne-vyydet-kolomoyskiy-i-ukrainskie-eksperty-raskryli-istinnye-tseli-ukrainy-1084069838.html
https://ukraina.ru/20260919/film-o-khoroshem-russkom-iz-kgb-porval-prokat-v-ssha-ukraintsy--v-yarosti-1083290046.html
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сша, украина, россия, владимир зеленский, хиллари клинтон, барак обама (старший), пентагон, мчс, цру
Эксклюзив, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Хиллари Клинтон, Барак Обама (старший), Пентагон, МЧС, ЦРУ

"Россия получила семь областей на Украине, Зеленского поймал спецназ США": сериал предсказал будущее

16:01 09.11.2026
 
© Фото : imdb.com
- РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© Фото : imdb.com
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
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Такой прогноз дают нам создатели сериала "Мадам Госсекретарь". Это типичный американский сериал.
США, как всегда, там за всё хорошее против всего плохого, бравые американские парни спасают мир, а во главе Госдепа находится хрупкая женщина – "мадам Госсекретарь".
У неё, конечно, не первая должность в стране, но это не мешает "мадам" мирить другие страны и проявлять невероятные способности к геополитическому регулированию.
В сериале – несколько сезонов и затронуты самые разные темы и страны.
Россия и США
Россия, кстати, показана довольно странно. Все русские, конечно же, пьют водку. Все мечтают о восстановлении Российской империи.
Военные носят почему-то форму МЧС, армия зачем-то вторгается в Болгарию. Россия постоянно на кого-то нападает, и вообще является причиной многих глобальных проблем.
США – это прекрасная страна, где все живут в огромных домах и всячески наслаждаются жизнью, но есть несколько "гадов", которые этому мешают. С ними и разбираются из серии в серию "мадам Госсекретарь" и американские генералы.
Можно было бы сказать, что сериал не тянет даже на троечку, столько там откровенных ляпов. Много примитивнейшей пропаганды и обычного американского лицемерия и высокомерия.
- РИА Новости, 1920, 20.10.2026
20 октября, 06:04
Россия закроет украинский проект: "Нострадамус из Китая" сделал шокирующий прогноз на 2027 годУчитель, журналист и аналитик из Китая Цзян Сюэцинь, который стал знаменит после своих точных предсказаний политического будущего Трампа и начала войны в Иране, сделал прогноз на 2027 год.
Только США могут решить любую проблему. Только они! Бесцеремонно, масштабно и немного слабоумно.
Украина и "повстанцы"
Но вот что интересно: по поводу происходящего на Украине сценаристы и их консультанты проявили удивительную прозорливость. Впрочем, такие эпичные политические поделки обязательно "консультируют" ЦРУ, Госдеп и Пентагон. Да сценарий, собственно, там и был написан!
Создатели фильма этого не скрывали: "Мы звоним и спрашиваем: вот такой конфликт нам нужен, какая страна и какие вопросы?"
Консультантами были и реальные госсекретари – Мадлен Олбрайт и Хиллари Клинтон, они даже снялись там в маленьких ролях.
Политическая интрига начинается с того, что "повстанцы из восточных регионов" Украины восстают против правительства в Киеве. Президент Украины просит военной поддержки у США, но не получает её.
И тогда над Украиной сбивают самолёт. Это прямая аналогия с малайзийским "Боингом", который был сбит летом 2014 года.
Но не такова была Элизабет Маккорд (так в сериале зовут Госсекретаря), чтобы поверить в украинскую версию произошедшего. Госсекретарь убеждает президента США: это провокация, сбила Украина. Кроме того, США нельзя включаться в боевые действия, иначе дело может дойти до мировой войны.
"После Мариуполя Россия сможет отправить миллионные войска, которые превзойдут войска США и Украины", – говорит Элизабет президенту.
Петр Турчин - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
2 ноября, 06:06
Россия станет третьей мировой державой, Евросоюз распадется, а какие перспективы у США?Петр Валентинович Турчин, известный биолог, математик, историк, основатель науки клиодинамика, дал прогноз на ближайшие годы
В результате США требуют автономии для нового государства на юго-востоке Украины. Но некие "украинские националисты из Киева" категорически с этим не согласны.
Как будто существуют какие-то независимые "украинские националисты", кроме тех, кто был заботливо выращен тем же самым Госдепом и кучей штатовских грантовых организаций.
Некто "Зелинский"
"Олек Зелински" – это, по сюжету сериала, главарь украинских националистов. Его очень точно характеризуют в Вашингтоне: "Это психопат, который прикидывается патриотом".
Дата рождения "Зелинского" из сериала – 6.01.1978, дата рождения реального Зеленского – 26.01.1978. Как-то подозрительно много совпадений!
Во всех статьях на эту тему говорится: "Поразительное совпадение!", "Ни о каком Зеленском никто ещё ничего не знал!"
Да что вы! А как же сериал "Слуга народа", премьера которого состоялась 16 ноября 2015 года? Сериал явно готовил Зеленского в президенты.
"Мадам Госсекретарь", второй сезон, где и появляется "главарь киевских националистов Зелински", начали показывать 4 октября 2015 года.
Какое же это совпадение? Это целенаправленная работа. И все "о Зеленском" прекрасно знали – и в Госдепе, и в ЦРУ.
Искать замену "кондитеру" проигравший тогда олигарх Коломойский* начал сразу же после выборов Порошенко* президентом – в мае 2014 года.
- РИА Новости, 1920, 27.10.2026
27 октября, 06:06
"Ничего не выйдет": Коломойский* и украинские эксперты раскрыли истинные цели УкраиныВ экспертном сообществе обсуждают, стоит ли надеяться на какой-то результат от запланированных на начало ноября переговоров. Да и вообще - знают ли граждане Украины, какого результата они хотят?
Немного позже на вопрос журналистки Сони Кошкиной – Может ли клоун стать президентом? – Коломойский* ответил:
– А чем клоун хуже кондитера?
Захват спецназом
Но это не всё! Не согласный с "новым государством Юго-Востока Украины" коварный Зелински собирается устроить покушение на президента США в Вашингтоне с помощью беспилотников!
В итоге его изловил американский спецназ "где-то на Закарпатье". "Мадам", президент и американские генералы наблюдают за поимкой по телевизору:
– Взлетаем. "Посылка" на борту, – докладывает собравшимся командир спецназа.
Это, конечно, отсылка к знаменитой сцене, когда Барак Обама, Хиллари Клинтон и американские генералы наблюдали в прямом эфире "захват бен Ладена".
Клинтон потом сказала: "Это были самые напряжённые 38 минут в моей жизни".
Впоследствии, правда, один из участников этой сцены проболтался, что экран телевизора был абсолютно черным, так что видеть "госсекретарь Клинтон" и другие зрители ничего не могли. Но всматривались все в экран с остервенением.
И кстати, никому не известно, происходил ли вообще в реальности бой "морских котиков" спецназа с охраной Усамы бен Ладена в каком-то особняке в Пакистане. Тела никто не видел, фотографии до сих пор никому не показали (сказали: "они ужасные"), якобы быстро похоронили бен Ладена в море.
Бен Ладен, как говорят, скончался от болезни задолго до того, как Клинтон и Обама разыграли эту сцену. Зато Барак Обама после этого триумфального "захвата террориста номер один" смог успешно переизбраться на второй срок.
- РИА Новости, 1920, 19.09.2026
19 сентября, 08:05
Фильм о "хорошем русском" из КГБ порвал прокат в США. Украинцы – в яростиАмериканские зрители с радостью встретили картину, которая показывает, что у простых жителей США и СССР на самом деле много общего.
Умеют всё-таки американцы снимать сериалы. В Белом доме вообще отличные постановки получаются.
Конец Зеленского
Но каков же итог серии "про Украину" в сериале "Мадам Госсекретарь"? Россия получает контроль над ДНР, ЛНР, Харьковской, Запорожской, Одесской, Херсонской и Днепропетровской областями.
Условием "снятия санкций" и возврата России этих областей становятся бесперебойные поставки газа и нефти в Европу как минимум на 15 лет. "Зелинского" же ждёт незавидная судьба.
А ведь всё идёт к тому, что таков и будет реальный конец реального Зеленского: захват американским спецназом.
Разве кто-то ещё не знает, насколько опасно быть "партнером США"? И Усама бен Ладен был союзником и соратником американцев, и Саддам Хусейн. И много кто ещё.
Поэтому конец существования Зеленского может стать именно таким:
"Мы все большие молодцы, особенно наш спецназ и наш президент, и наш госсекретарь. Но один плохой парень из Кривого Рога попытался всё испортить".
* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ
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ЭксклюзивСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийХиллари КлинтонБарак Обама (старший)ПентагонМЧСЦРУ
 
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