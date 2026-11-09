https://ukraina.ru/20261109/rossiya-poluchila-sem-oblastey-na-ukraine-zelenskogo-poymal-spetsnaz-ssha-serial-predskazal-buduschee-1084366386.html

"Россия получила семь областей на Украине, Зеленского поймал спецназ США": сериал предсказал будущее

"Россия получила семь областей на Украине, Зеленского поймал спецназ США": сериал предсказал будущее - 09.11.2026 Украина.ру

"Россия получила семь областей на Украине, Зеленского поймал спецназ США": сериал предсказал будущее

Такой прогноз дают нам создатели сериала "Мадам Госсекретарь". Это типичный американский сериал.

2026-11-09T16:01

2026-11-09T16:01

2026-11-09T16:01

эксклюзив

сша

украина

россия

владимир зеленский

хиллари клинтон

барак обама (старший)

пентагон

мчс

цру

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США, как всегда, там за всё хорошее против всего плохого, бравые американские парни спасают мир, а во главе Госдепа находится хрупкая женщина – "мадам Госсекретарь".У неё, конечно, не первая должность в стране, но это не мешает "мадам" мирить другие страны и проявлять невероятные способности к геополитическому регулированию.В сериале – несколько сезонов и затронуты самые разные темы и страны.Россия и СШАРоссия, кстати, показана довольно странно. Все русские, конечно же, пьют водку. Все мечтают о восстановлении Российской империи.Военные носят почему-то форму МЧС, армия зачем-то вторгается в Болгарию. Россия постоянно на кого-то нападает, и вообще является причиной многих глобальных проблем.США – это прекрасная страна, где все живут в огромных домах и всячески наслаждаются жизнью, но есть несколько "гадов", которые этому мешают. С ними и разбираются из серии в серию "мадам Госсекретарь" и американские генералы.Можно было бы сказать, что сериал не тянет даже на троечку, столько там откровенных ляпов. Много примитивнейшей пропаганды и обычного американского лицемерия и высокомерия.Только США могут решить любую проблему. Только они! Бесцеремонно, масштабно и немного слабоумно.Украина и "повстанцы"Но вот что интересно: по поводу происходящего на Украине сценаристы и их консультанты проявили удивительную прозорливость. Впрочем, такие эпичные политические поделки обязательно "консультируют" ЦРУ, Госдеп и Пентагон. Да сценарий, собственно, там и был написан!Создатели фильма этого не скрывали: "Мы звоним и спрашиваем: вот такой конфликт нам нужен, какая страна и какие вопросы?"Консультантами были и реальные госсекретари – Мадлен Олбрайт и Хиллари Клинтон, они даже снялись там в маленьких ролях.Политическая интрига начинается с того, что "повстанцы из восточных регионов" Украины восстают против правительства в Киеве. Президент Украины просит военной поддержки у США, но не получает её.И тогда над Украиной сбивают самолёт. Это прямая аналогия с малайзийским "Боингом", который был сбит летом 2014 года.Но не такова была Элизабет Маккорд (так в сериале зовут Госсекретаря), чтобы поверить в украинскую версию произошедшего. Госсекретарь убеждает президента США: это провокация, сбила Украина. Кроме того, США нельзя включаться в боевые действия, иначе дело может дойти до мировой войны."После Мариуполя Россия сможет отправить миллионные войска, которые превзойдут войска США и Украины", – говорит Элизабет президенту.В результате США требуют автономии для нового государства на юго-востоке Украины. Но некие "украинские националисты из Киева" категорически с этим не согласны.Как будто существуют какие-то независимые "украинские националисты", кроме тех, кто был заботливо выращен тем же самым Госдепом и кучей штатовских грантовых организаций.Некто "Зелинский""Олек Зелински" – это, по сюжету сериала, главарь украинских националистов. Его очень точно характеризуют в Вашингтоне: "Это психопат, который прикидывается патриотом".Дата рождения "Зелинского" из сериала – 6.01.1978, дата рождения реального Зеленского – 26.01.1978. Как-то подозрительно много совпадений!Во всех статьях на эту тему говорится: "Поразительное совпадение!", "Ни о каком Зеленском никто ещё ничего не знал!"Да что вы! А как же сериал "Слуга народа", премьера которого состоялась 16 ноября 2015 года? Сериал явно готовил Зеленского в президенты."Мадам Госсекретарь", второй сезон, где и появляется "главарь киевских националистов Зелински", начали показывать 4 октября 2015 года.Какое же это совпадение? Это целенаправленная работа. И все "о Зеленском" прекрасно знали – и в Госдепе, и в ЦРУ.Искать замену "кондитеру" проигравший тогда олигарх Коломойский* начал сразу же после выборов Порошенко* президентом – в мае 2014 года.Немного позже на вопрос журналистки Сони Кошкиной – Может ли клоун стать президентом? – Коломойский* ответил:– А чем клоун хуже кондитера?Захват спецназомНо это не всё! Не согласный с "новым государством Юго-Востока Украины" коварный Зелински собирается устроить покушение на президента США в Вашингтоне с помощью беспилотников!В итоге его изловил американский спецназ "где-то на Закарпатье". "Мадам", президент и американские генералы наблюдают за поимкой по телевизору:– Взлетаем. "Посылка" на борту, – докладывает собравшимся командир спецназа.Это, конечно, отсылка к знаменитой сцене, когда Барак Обама, Хиллари Клинтон и американские генералы наблюдали в прямом эфире "захват бен Ладена".Клинтон потом сказала: "Это были самые напряжённые 38 минут в моей жизни".Впоследствии, правда, один из участников этой сцены проболтался, что экран телевизора был абсолютно черным, так что видеть "госсекретарь Клинтон" и другие зрители ничего не могли. Но всматривались все в экран с остервенением.И кстати, никому не известно, происходил ли вообще в реальности бой "морских котиков" спецназа с охраной Усамы бен Ладена в каком-то особняке в Пакистане. Тела никто не видел, фотографии до сих пор никому не показали (сказали: "они ужасные"), якобы быстро похоронили бен Ладена в море.Бен Ладен, как говорят, скончался от болезни задолго до того, как Клинтон и Обама разыграли эту сцену. Зато Барак Обама после этого триумфального "захвата террориста номер один" смог успешно переизбраться на второй срок.Умеют всё-таки американцы снимать сериалы. В Белом доме вообще отличные постановки получаются.Конец ЗеленскогоНо каков же итог серии "про Украину" в сериале "Мадам Госсекретарь"? Россия получает контроль над ДНР, ЛНР, Харьковской, Запорожской, Одесской, Херсонской и Днепропетровской областями.Условием "снятия санкций" и возврата России этих областей становятся бесперебойные поставки газа и нефти в Европу как минимум на 15 лет. "Зелинского" же ждёт незавидная судьба.А ведь всё идёт к тому, что таков и будет реальный конец реального Зеленского: захват американским спецназом.Разве кто-то ещё не знает, насколько опасно быть "партнером США"? И Усама бен Ладен был союзником и соратником американцев, и Саддам Хусейн. И много кто ещё.Поэтому конец существования Зеленского может стать именно таким:"Мы все большие молодцы, особенно наш спецназ и наш президент, и наш госсекретарь. Но один плохой парень из Кривого Рога попытался всё испортить".* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ

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https://ukraina.ru/20260919/film-o-khoroshem-russkom-iz-kgb-porval-prokat-v-ssha-ukraintsy--v-yarosti-1083290046.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, сша, украина, россия, владимир зеленский, хиллари клинтон, барак обама (старший), пентагон, мчс, цру