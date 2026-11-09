https://ukraina.ru/20261109/pozhaleyte-i-dayte-esch-pochemu-zelenskiy-zhaluetsya-na-sryv-postavok-oruzhiya-iz-ssha-1084346221.html

Пожалейте и дайте ещё: почему Зеленский жалуется на срыв поставок оружия из США

Пожалейте и дайте ещё: почему Зеленский жалуется на срыв поставок оружия из США - 09.11.2026 Украина.ру

Пожалейте и дайте ещё: почему Зеленский жалуется на срыв поставок оружия из США

Генеральный инспектор Пентагона установил, что Киев не получил от США вооружений на сумму 14,3 млрд долларов по программе USAI. Программа выполнена лишь на 43%, и с марта её реализация не продвинулась ни на один процентный пункт

2026-11-09T07:33

2026-11-09T07:33

2026-11-09T07:33

эксклюзив

украина

сша

германия

владимир зеленский

дональд трамп

вооруженные силы украины

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Всего же, если верить заявлениям Зеленского, Украина не получила от США оружия на 16 млрд долларов, однако это оценка со стороны киевской власти, и она может отличаться от того, что подсчитают американские чиновники. Сколько и чего не было поставлено на Украину в натуральном измерении — снарядах, ракетах, дронах и так далее — неизвестно, да и вряд ли мы когда-либо об этом узнаем, а денежное измерение часто является весьма лукавым. Стоимость артиллерийского снаряда калибра 155 мм с весны 2022 года росла по мере исчерпания запасов этих самых снарядов, да и американская военщина печально известна своей любовью к освоению бюджетов через завышение смет. Тем не менее история с поставками вооружений позволяет сделать ряд интересных наблюдений. Лажа против ложи Презумпция Хэнлона — методологический принцип — учит тому, что не стоит искать заговор в том, что можно объяснить человеческой глупостью, а Виктор Пелевин объясняет, что миром правит не тайная ложа, а явная лажа. Поэтому не стоит искать в срыве поставок вооружений из США хитрый план или вселенский замысел. Причины куда прозаичнее. Не все оплаченные вооружения и боеприпасы были вовремя произведены, часть боеприпасов Пентагон решил приберечь для собственных нужд, особенно после начала войны с Ираном, кое-что задержалось из-за политических решений администрации Трампа, а поставку некоторых изделий (например, GLSDB) пришлось перенести для технической доработки в силу усиления возможностей российского РЭБ. Как следствие, зависли изделия по программе USAI (закупки у производителей) на 14,3 млрд долларов и поставки по программе PDA (передача имущества со складов США) на сумму порядка 4,69 млрд. Номенклатуру и количество недопоставленного узнать невозможно — такие сведения чиновники не публикуют. Однако очевидно, что США интерес к Украине как покупателю вооружений потеряли так же, как при позднем Байдене стали терять интерес к финансированию Украины, переложив бремя содержания и вооружения ВСУ на Евросоюз. Drone Deal Впрочем, срывом сроков поставок грешат не только американские компании, но и европейские. Просто по первым есть информация в открытых источниках и общая калькуляция, по вторым агрегированных сведений нет. Но к сентябрю 2026 года, по данным Минфина Украины, просроченная задолженность всех иностранных оборонных поставщиков составляла около 1,7 млрд долларов. Какая доля пришлась на европейские фирмы, не ясно, но задокументированы отдельные просроченные контракты с компаниями из Польши, Чехии, Словакии и Хорватии, но большая часть компаний была посредниками, а не производителями. И это — наличие посредников — является характерной чертой закупок у Евросоюза. В силу ярко выраженного дронового характера войны большая часть украинского производства является сборочным с околонулевой локализацией. Ни ЕС, ни тем более Украина не производят редкоземельные металлы, магниты и двигатели из них, не выпускают полупроводниковую продукцию и микроэлектронные компоненты. Всё это закупается для Украины через фирмы-посредники у китайских компаний. Но так как европейские компании до СВО дроны вообще не производили, то растущий спрос на них удовлетворять было некому. Осознав масштабы освоения денежных средств и собственную неспособность производить дроны к лету 2025 года, европейцы стали подталкивать украинских производителей к организации сборки дронов на территории Евросоюза. Так и возникла программа совместного производства Build with Ukraine, а с сентября 2025 года — альянс дронов ЕС–Украина, который к середине июля этого года оформился в виде Drone Deal. В данном случае интересы украинских компаний и европейцев совпали. Первым нужен был капитал для расширения производства и защищённые от ударов со стороны России площадки для сборки. ЕС стремился получить технологии производства, компенсировав собственное отставание, а заодно усилить контроль над расходованием денег — в ЕС отдают себе отчёт в масштабах украинской коррупции. Так к ноябрю этого года производство дронов на территории ЕС организовали 4 украинские компании: Skyeton, DeViRo, Frontline Robotics и Airlogix. Skyeton сборку в Словакии организовала ещё в июле 2024-го и производит там разведывательные дроны. DeViRo в Чехии производит разведывательные БПЛА Leleka-LR и Stork LR, а также и ударные MACE. Frontline Robotics в Германии выпускает многоцелевые дроны Linza и разведывательные Zoom. Там же — в ФРГ — Airlogix выпускает ударные беспилотники. Во всех четырёх случаях речь идёт не о полном переезде производства с Украины, а об организации дополнительных площадок, где местные компании обеспечивают инфраструктуру, а Украина — лицензирование и техподдержку. Есть ещё примеры партнёрства, когда европейские компании выпускают БПЛА либо собственной разработки для нужд ВСУ, либо производят их по украинской лицензии. В таком случае производственные площадки находятся преимущественно в Финляндии, Германии, Дании и Польше. Всего к 6 ноября ЕС выделил на закупку дронов для Украины около 8,4 млрд евро, из которых 6 млрд направили на покупку изделий украинского производства. Однако какие именно компании освоили деньги, и где были произведены дроны — украинскими компаниями на Украине или украинскими компаниями на их производствах в ЕС, или на заводах европейских партнёров — невозможно. Европейская муть Невозможно оценить и эффективность работы европейской "пилорамы" в деле освоения выделяемых под нужды Украины бюджетов. Примеры того, как родственники европейских чиновников открывают компании по производству оружия, есть, но их мало. Ник Блэр — сын бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра — создал компанию Pyra, которая пыталась привлечь около 200 млн долларов инвестиций. Но привлекла ли и связан ли этот пример с Украиной — непонятно. Бергур Лёкке Расмуссен, сын действующего министра иностранных дел Дании Ларса Лёкке Расмуссена, стал работать консультантом британского оборонного концерна Babcock. Однако концерн боролся за контракт на производство фрегатов, а не дронов, да и возможности консультанта не тождественны возможностям учредителя компании. Непосредственно с дронами связана лишь компания Rasmussen Global — детище бывшего премьер-министра Дании и бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, — вошедшая в коалицию компаний по противодействию БПЛА Dronetex. Наверняка непубличных примеров того, как аффилированные с евробюрократами лица уходили с госслужбы в бизнес и становились учредителями военных компаний, больше, но это гипотеза, требующая доказательства. А доказывать нечем — доступа к инсайдам у автора нет, а СМИ о таком пока не пишут. *** Таким образом, срыв сроков поставок вооружений на 16 млрд долларов со стороны США никак не сказался на состоянии линии фронта — ВСУ её удерживают, — но ускорил момент истощения украинской ПВО, облегчив — вместе с очередной модернизацией БПЛА семейства "Герань" — России поражение целей в украинском тылу. "Грешили" срывом сроков поставок вооружений и европейские компании, но статистики по ним, в отличие от США, нет, поэтому объёмы недопоставленного установить невозможно. Но вся эта цифровая арифметика имеет второстепенный характер по сравнению с тем, что между Евросоюзом и Украиной образовалось партнёрство по освоению военных ассигнований, которое вылилось в первые реальные сборочные производства украинских дронов на территории Европы. США такие производства не нужны — они в состоянии сами выпускать различные БПЛА и успешно обкатывают их с помощью ВСУ. А европейцы компенсируют собственное отставание с помощью Украины. А для Зеленского жалобы на срыв поставок из США являются способом снятия ответственности с себя, упрёком в адрес Трампа и попыткой разжалобить других спонсоров.

https://ukraina.ru/20261107/budanov-rvtsya-k-vlasti-glava-ofisa-pod-shumok-primeryaet-kreslo-zelenskogo--1084327945.html

https://ukraina.ru/20261105/1084277806.html

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Иван Лизан https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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эксклюзив, украина, сша, германия, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины