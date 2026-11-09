https://ukraina.ru/20261109/izbezhat-globalnoy-katastrofy-ukraine-nelzya-pozvolit-dobratsya-do-kosmosa-1084377532.html

Избежать глобальной катастрофы: Украине нельзя позволить добраться до космоса

Избежать глобальной катастрофы: Украине нельзя позволить добраться до космоса - 09.11.2026 Украина.ру

Избежать глобальной катастрофы: Украине нельзя позволить добраться до космоса

252 депутата Верховной рады Украины проголосовали за принятие в первом чтении законопроекта № 13255 о создании Космических сил в составе ВСУ. Против не голосовал никто.

2026-11-09T17:34

2026-11-09T17:34

2026-11-09T17:34

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Задачи: раннее предупреждение о ракетных пусках, противодействие ракетным ударам, система защищённой спутниковой связи, разведка. По сути, Украина собралась создать собственный Starlink, как Россия создаёт "Рассвет". Причём создать срочно: те же 252 депутата проголосовали за сокращение срока подготовки законопроекта ко второму чтению.Можно было бы сосредоточиться на явно недостаточных технологических и ресурсных возможностях Киева для решения поставленной задачи. Проект Маска – пока единственный полноценно работающий. Российский и китайский аналоги будут применимы для глобальных военных целей в ближайшие годы (пока они не покрывают всю поверхность планеты), судьба европейского неясна, как всё в Евросоюзе, где сотрудничество членов всё сильнее упирается в проблему национального эгоизма, порождённого недоверием друг к другу.Фактически Киев поставил перед собой задачу срочно решить проблему, в процессе решения которой сегодня находятся наиболее богатые и технологически развитые сверхдержавы. Это при том, что Украина не способна обеспечить даже бесперебойную работу электроэнергетической генерации, а промышленность не работает без электроэнергии.Тем не менее я бы не стал отмахиваться от серьёзности данной заявки. Киев явно прореагировал на ненадёжность США как союзника, способного в любой момент отключить Starlink, а также учёл неспособность Европы быстро и эффективно заменить Вашингтон в этом вопросе.В течение XX – начала XXI века мы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда бедные страны, не обладавшие необходимыми технологиями, делали внезапный рывок в сфере вооружений, если того требовали вопросы обеспечения безопасности. Та же Украина достаточно быстро и эффективно наладила (помимо закупок за рубежом) собственное производство БЛА и ударных морских безэкипажных катеров, а также производство дальнобойных крылатых ракет.Все случаи подобного рода "технологических прорывов" опираются либо на кражу соответствующих технологий, либо на их добровольную передачу заинтересованными странами. У Киева есть союзники, уже неофициально делившиеся военными технологиями и готовые поделиться ещё раз.В отличие от России, Китая и той же Европы, Украине нет необходимости накрывать своим аналогом Starlink весь мир. В первую очередь для ВСУ важно полностью заменить разработки Маска на фронте и над территорией Украины, а также решить давно поднимавшийся украинскими властями вопрос о расширении работы Starlink хотя бы на европейскую часть России.Маск на последнее разрешения не даёт, правительство США также вряд ли даст, Вашингтон и так вовлечён в конфликт глубже, чем он хотел изначально, каждый следующий шаг усиливает угрозу собственной территории США, их базам за рубежом и их космической группировке.Если Киев станет обладателем собственного аналога Starlink, то ему не понадобится ничьё разрешение на расширение зоны его действия. Мониторы и прочее наземное оборудование используются ВСУ уже четыре года, пожалуй, украинцы знакомы с ним уже лучше, чем американская армия. Теоретически копирование данных технологий возможно, тем более с помощью европейских союзников.Проблема заключается в создании спутниковой группировки. Но если учесть, что России хватило для начала работы системы "Рассвет" над Украиной тридцати спутников, то и Киеву не понадобится больше для запуска собственной системы, способной как минимум обеспечивать интересы фронтовой группировки ВСУ.По мере увеличения количества спутников на орбите будут расти и возможности системы. Узкое место – отсутствие у Киева собственных возможностей для вывода грузов на орбиту. Украиной не производятся тяжёлые космические ракеты, у неё нет собственного космодрома, и даже система "Морской старт" давно продана России. Американские и китайские мощности, не говоря уже о российских, Киеву недоступны, а европейцы не успевают удовлетворять собственные потребности.Тем не менее, как свидетельствуют практика и опыт, союзники Киева зачастую добиваются для него специальных режимов сотрудничества, позволяющих получать услуги, теоретически бывшие для него недоступными. Особенно это касается проблем, связанных с военным противостоянием России. Учитывая же, что спутники того же Starlink выводятся на орбиту группами по 5-10 штук, для создания первоначальной группировки в тридцать единиц необходимо 3-6 пусков (немало, но не запредельно много).Чтобы понять, как быстро расползаются военные технологии, достаточно вспомнить, что к концу 1945 года атомная бомба была только у США, к 1950 году ядерных держав было две: США и СССР, а общий запас бомб исчислялся сотнями штук. К 1960 году было уже пять ядерных держав, а общий счёт бомб и ракет шёл на тысячи. В это же время появилось и термоядерное оружие.К концу двадцатого века ядерных держав был почти полный десяток, на пике к началу 80-х годов общее количество ядерных боезарядов исчислялось десятками тысяч – это через 35-40 лет после первой бомбы. Сейчас создать (или иным способом получить) атомную бомбу может почти кто угодно, а о желании стать ядерными открыто говорят как минимум в десятке стран, включая Японию и Германию.Ещё раз подчеркну, что украинские военные уже четыре года активно используют соответствующие технологии Маска, то есть они не являются для Киева секретом, а вопрос производства необходимого "железа" решается при помощи европейских союзников.Конечно, можно надеяться на то, что украинские чиновники традиционно разворуют деньги, выделенные на военный космос. Кроме того, Украина находится в таком скверном состоянии, что ей может просто не хватить срока жизни на создание своего аналога Starlink. В конце концов, на это удовольствие понадобится явно больше года, даже если решение основных технических и технологических проблем возьмёт на себя Европа.Но, как говорит народная мудрость, "лучше перебдеть, чем недобдеть", а "бережёного Бог бережёт". До сих пор западные союзники исправно снабжали Украину всеми видами вооружений, кроме ядерных.Сам длительный срок работы Starlink на Украине объясняет появление собственного аналога. Европейцы поддерживают идею повышения дальности и точности украинских ударов по российскому тылу, чему как раз и должна поспособствовать собственная система спутниковой связи и наведения ракет.Идея масштабной провокации с массированным ракетным ударом по российскому городу-миллионнику или даже по столице ни Зеленским, ни его союзниками не оставлена. Они просто пока не могут её реализовать технически.Следовательно, если у них будет время, если они успеют, то рано или поздно собственный Starlink появится у Киева так же, как появились HIMARS, ATACMS, SCALP и другие вооружения, передача которых в 2022 году представлялась чем-то невероятным самим американцам и европейцам.Надо, чтобы времени на обзаведение новыми системами у Украины не осталось.Чем быстрее не будет Украины, тем больше шансов избежать глобальной катастрофы. Больше пока нет ни одной страны, желающей стать площадкой для войны с Россией.

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https://ukraina.ru/20260924/luchshee-chto-mozhno-sdelat-s-ukrainoy--likvidirovat-e-mazepa-i-ego-blagodarnye-potomki-1083414003.html

https://ukraina.ru/20261018/nalt-na-sankt-peterburg--element-obschey-strategii-zelenskogo-1083899542.html

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Ростислав Ищенко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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Ростислав Ищенко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

мнения, весь ищенко, украина, киев, россия, владимир зеленский, илон маск, вооруженные силы украины, верховная рада, ес