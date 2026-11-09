https://ukraina.ru/20261109/peregovorschiki-ot-kieva-nalt-na-lenoblast-khronika-sobytiy-na-utro-8-noyabrya-1084359924.html

Переговорщики от Киева, налёт на Ленобласть. Хроника событий на утро 9 ноября

Переговорщики от Киева, налёт на Ленобласть. Хроника событий на утро 9 ноября - 09.11.2026 Украина.ру

Переговорщики от Киева, налёт на Ленобласть. Хроника событий на утро 9 ноября

Делегацию киевского режима на переговорах в Абу-Даби возглавит руководитель службы внешней разведки Украины Рустем Умеров. Силы ПВО отразили массированный налёт на Ленобласть и Санкт-Петербург. В Краковском теракте возможен украинский след

2026-11-09T10:01

2026-11-09T10:01

2026-11-09T10:23

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На пути в Абу-ДабиПосле некоторой невнятности, видимо возникшей в связи с последними противоречиями внутри правящей верхушки киевского режима, состав делегации на трёхсторонние переговоры в Абу-Даби был объявлен официально. Как и ожидалось, Киев будут представлять хорошо известные по предыдущим встречам лица."Полный состав украинской делегации на переговорах в Абу-Даби уже определили. Её возглавит Рустем Умеров. Также в переговорах примут участие Кирилл Буданов*, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий. Военное направление переговоров будет координировать Андрей Гнатов вместе со Скибицким", — говорится в сообщении, украинского 24 канала, ссылающегося на пресс-секретаря Владимира Зеленского Дмитрия Литвина.Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, вновь выступил с очередным оптимистичным заявлением по поводу "очень близкого" достижения договорённостей между Россией и Украиной о завершении конфликта. Комментируя перспективы переговоров в интервью CBS News, Трамп отметил, что у Украины в результате урегулирования "будет несколько иная форма", но не уточнил, что он имеет в виду.В ходе интервью журналист также задал президенту США вопрос, можно ли понять Зеленского, учитывая, что Россия вторглась в его страну."Ну, так и есть. Но во время их первой встречи к России проявили большое неуважение. Поэтому я ничего не буду говорить", — сказал Трамп.При этом он отказался отвечать, кому больше доверяет — президенту России Владимиру Путину или Зеленскому."Я лучше не буду говорить, но с обоими у меня хорошие отношения. Я верю, что эта война закончится, и закончится скоро. И единственной причиной, по которой она закончится, буду я", — заявил Трамп.Кроме того, он вновь подчеркнул, что не контролирует систему Starlink и не знает, кто замедлял её работу на Украине в октябре. Однако, по словам Трампа, именно Илон Маск восстановил её полноценное функционирование. Интрига вокруг этой попытки попридержать зарвавшийся Киев явно закончится не скоро, поскольку американские демократы уже предприняли предварительные шаги перед началом расследования (ожидается в январе) с целью установить инициатора замедления работы Starshield (военной версии Starlink) на Украине.Напомним, Путин и Зеленский первый и единственный раз встречались в 2019 году на саммите в "нормандском формате" в Париже (Германия, Россия, Франция, Украина), где обсуждалось выполнение Минских соглашений.Трёхсторонние переговоры с участием делегаций России, Украины и США запланированы в Абу-Даби на 10–11 ноября. Встреча, посвящённая гарантиям безопасности, пройдет за закрытыми дверями. Любые претензии европейцев на своё участие в них в какой-либо форме Россией категорически отвергаются.Теракт в КраковеВ прогремевшей истории с террористом, убившим свою семью и расстрелявшим прохожих в Кракове, СМИ всё чаще обращают внимание на деталь, которая может отчасти пролить свет на причины трагедии.Отмечается, что на бронежилете убийцы в его машине обнаружен шеврон американской ЧВК Forward Observations Group, чьи наёмники воюют на Украине за ВСУ и, в частности, могли быть причастны к вторжению в Курскую область в 2024 году. Возможную причастность террориста к Иностранному легиону Украины выясняет следствие.Предполагалось, что стрелку, если он выживет, грозит пожизненное заключение, Однако полиция Малопольского воеводства только-что сообщила, что террорист умер в больнице.Напомним, в субботу, 7 ноября, мужчина въехал на автомобиле на Главную рыночную площадь в центре Кракова и открыл стрельбу по прохожим. Погибли шесть человек, более десяти получили ранения, включая двух полицейских. Нападавшего ранили при задержании, он находился в больнице. В доме стрелка были найдены тела ещё троих человек — предположительно, его родителей и сестры. В МВД заявили, что мужчина — гражданин Польши.Удары ВС РФ по целям на УкраинеВ течение ночи мониторинговые каналы сообщали о продолжении ударов ВС РФ по объектам ВСУ и энергетической инфраструктуры на территории, подконтрольной киевскому режиму. В частности, были поражены цели в Киевской, Винницкой, Полтавской, Ровненской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Волынской областях, а также в Хмельницком, Днепропетровске, Харькове, Кривом Роге и Ковеле.По поступающим сообщениям, в Днепропетровске российский беспилотник поразил электроподстанцию, в Кривом Роге под удар попали объекты энергетики. В Кременчуге, предварительно, атаковано место размещения иностранных наёмников ВСУ. Вражеские мониторинговые каналы пишут о применении реактивных БПЛА "Герань-4/5", а также крылатых ракет "Бандероль" и "Дань-Т".Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет о поражении в течение ночи электроподстанций вблизи населённых пунктов Белая Церковь, Кривой Рог и Черкассы. В Винницкой области была поражена тяговая электроподстанция. В Полтавской области — Глобинский завод, на территории которого осуществлялась сборка и хранение БПЛА большой дальности.Кроме того, в акватории Чёрного моря юго-западнее Одессы был поражен сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ.Ночные атаки украинских беспилотниковПо данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи, с 20:00 мск 8 ноября до 8:00 мск 9 ноября, дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 430 украинских БПЛА самолётного типа над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Орловской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей и Московского региона.Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что в течение двух предрассветных часов силы ПВО отразили массированный налёт беспилотников ВСУ на Ленобласть и Санкт-Петербург, уничтожив 113 вражеских дронов. В регионе объявлялась тревога, аэропорт Пулково закрывали для полётов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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https://ukraina.ru/20261109/situatsiya-katastroficheskaya-eksperty-o-tom-chto-tvorit-s-ukrainoy-zelenskiy-1084353323.html

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Андрей Никитин

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