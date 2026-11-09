Сверка часов: Кушнер и Уиткофф проведут предварительные встречи с ЕС и НАТО - 09.11.2026 Украина.ру
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Сверка часов: Кушнер и Уиткофф проведут предварительные встречи с ЕС и НАТО
Сверка часов: Кушнер и Уиткофф проведут предварительные встречи с ЕС и НАТО - 09.11.2026 Украина.ру
Сверка часов: Кушнер и Уиткофф проведут предварительные встречи с ЕС и НАТО
Зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф перед началом трехсторонних переговоров с Россией и Украиной в Абу-Даби намерены провести серию встреч с европейцами. В их списке — представители Украины, Евросоюза, Великобритании и НАТО
2026-11-09T18:38
2026-11-09T18:29
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По словам Кушнера, опубликованным в соцсети X, эти консультации станут продолжением работы, начатой несколько недель назад. Вашингтон хочет перед диалогом с Москвой обсудить с союзниками вопросы европейской безопасности и контуры послевоенного будущего Украины. "Перед началом двухдневных трехсторонних переговоров с участием Украины и России в Абу-Даби спецпосланник президента США по миротворческим миссиям и я встретимся с партнерами с Украины, из ЕС, НАТО, Германии, Франции, Великобритании и Италии", — написал он.Российская делегация уже вылетела в ОАЭ. Ее возглавит помощник президента Владимир Мединский, а в ее состав войдут заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин вместе с высокопоставленными представителями Генерального штаба. Украинскую сторону на переговорах будет представлять секретарь СНБО Рустем Умеров. Он также сообщил, что их делегация уже направляется в Абу-Даби. Хотя до начала трехсторонних переговоров остается всего несколько часов, есть один элемент этого саммита, который сохраняет интригу. Будут ли в нем участвовать представители европейских стран (ЕС и Великобритания) и, если будут, то в каком качестве? Подробнее — в материале Захара Виноградова Понятые на переговорах в Абу-Даби: "руками ничего не трогать" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, великобритания, сша, джаред кушнер, стив уиткофф, владимир мединский, ес, нато, мид
Новости, Украина, Великобритания, США, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, Владимир Мединский, ЕС, НАТО, МИД

Сверка часов: Кушнер и Уиткофф проведут предварительные встречи с ЕС и НАТО

18:38 09.11.2026
 
© telegram ukr_2025_ru телеграм-канал Украина.ру / Перейти в фотобанкСтивен Уиткофф и Джаред Кушнер
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© telegram ukr_2025_ru телеграм-канал Украина.ру
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Зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф перед началом трехсторонних переговоров с Россией и Украиной в Абу-Даби намерены провести серию встреч с европейцами. В их списке — представители Украины, Евросоюза, Великобритании и НАТО
По словам Кушнера, опубликованным в соцсети X, эти консультации станут продолжением работы, начатой несколько недель назад. Вашингтон хочет перед диалогом с Москвой обсудить с союзниками вопросы европейской безопасности и контуры послевоенного будущего Украины.

"Перед началом двухдневных трехсторонних переговоров с участием Украины и России в Абу-Даби спецпосланник президента США по миротворческим миссиям и я встретимся с партнерами с Украины, из ЕС, НАТО, Германии, Франции, Великобритании и Италии", — написал он.
Российская делегация уже вылетела в ОАЭ. Ее возглавит помощник президента Владимир Мединский, а в ее состав войдут заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин вместе с высокопоставленными представителями Генерального штаба.

Украинскую сторону на переговорах будет представлять секретарь СНБО Рустем Умеров. Он также сообщил, что их делегация уже направляется в Абу-Даби.

Хотя до начала трехсторонних переговоров остается всего несколько часов, есть один элемент этого саммита, который сохраняет интригу. Будут ли в нем участвовать представители европейских стран (ЕС и Великобритания) и, если будут, то в каком качестве? Подробнее — в материале Захара Виноградова Понятые на переговорах в Абу-Даби: "руками ничего не трогать" на сайте Украина.ру.
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