"Ведь никто не знает, где ты": Зеленского заподозрили в подготовке к побегу с Украины - 09.11.2026 Украина.ру
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"Ведь никто не знает, где ты": Зеленского заподозрили в подготовке к побегу с Украины
"Ведь никто не знает, где ты": Зеленского заподозрили в подготовке к побегу с Украины - 09.11.2026 Украина.ру
"Ведь никто не знает, где ты": Зеленского заподозрили в подготовке к побегу с Украины
Регулярные поездки Владимира Зеленского за границу с каждым разом затягиваются на все больший срок. Обозреватель "Комсомольской правды" Александр Гришин 9 ноября предположил, что это может быть подготовкой к побегу с Украины
2026-11-09T17:36
2026-11-09T17:37
новости
украина
киев
владимир зеленский
артем дмитрук
верховная рада
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В своем заявлении Гришин обратил внимание на привычку главы киевского режима заранее не раскрывать маршруты и сроки возвращения. По наблюдению эксперта, поездка в одну европейскую столицу теперь может неожиданно продолжиться в другой. Гришин связал нежелание Зеленского возвращаться в Киев с проблемами с электричеством, водой и отоплением, а непубличность маршрутов назвал удобным условием для возможного исчезновения.Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский с февраля 2022 года провел за границей более 740 дней. Парламентарий обвинил его в оторванности от жизни граждан.Между тем глава киевского режима продолжает упорно делать вид, что не только осведомлен со всеми проблемами граждан Украины, но и сталкивается с ними сам. Подробности в публикации Его-то сын чего потерял? Слезливые слова Зеленского о детях взбесили украинцев.
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Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Верховная Рада

"Ведь никто не знает, где ты": Зеленского заподозрили в подготовке к побегу с Украины

17:36 09.11.2026 (обновлено: 17:37 09.11.2026)
 
© REUTERS / Kemal Aslan
- РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© REUTERS / Kemal Aslan
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Регулярные поездки Владимира Зеленского за границу с каждым разом затягиваются на все больший срок. Обозреватель "Комсомольской правды" Александр Гришин 9 ноября предположил, что это может быть подготовкой к побегу с Украины
В своем заявлении Гришин обратил внимание на привычку главы киевского режима заранее не раскрывать маршруты и сроки возвращения. По наблюдению эксперта, поездка в одну европейскую столицу теперь может неожиданно продолжиться в другой.
Гришин связал нежелание Зеленского возвращаться в Киев с проблемами с электричеством, водой и отоплением, а непубличность маршрутов назвал удобным условием для возможного исчезновения.

"Есть и еще один момент — из такой зарубежной поездки, когда до момента, пока ты не появляешься на публике, никто не знает, где ты, очень удобно, знаете ли, исчезнуть..." — отметил аналитик.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский с февраля 2022 года провел за границей более 740 дней. Парламентарий обвинил его в оторванности от жизни граждан.
Между тем глава киевского режима продолжает упорно делать вид, что не только осведомлен со всеми проблемами граждан Украины, но и сталкивается с ними сам. Подробности в публикации Его-то сын чего потерял? Слезливые слова Зеленского о детях взбесили украинцев.
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