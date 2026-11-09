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"Ведь никто не знает, где ты": Зеленского заподозрили в подготовке к побегу с Украины

"Ведь никто не знает, где ты": Зеленского заподозрили в подготовке к побегу с Украины - 09.11.2026 Украина.ру

"Ведь никто не знает, где ты": Зеленского заподозрили в подготовке к побегу с Украины

Регулярные поездки Владимира Зеленского за границу с каждым разом затягиваются на все больший срок. Обозреватель "Комсомольской правды" Александр Гришин 9 ноября предположил, что это может быть подготовкой к побегу с Украины

2026-11-09T17:36

2026-11-09T17:36

2026-11-09T17:37

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украина

киев

владимир зеленский

артем дмитрук

верховная рада

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В своем заявлении Гришин обратил внимание на привычку главы киевского режима заранее не раскрывать маршруты и сроки возвращения. По наблюдению эксперта, поездка в одну европейскую столицу теперь может неожиданно продолжиться в другой. Гришин связал нежелание Зеленского возвращаться в Киев с проблемами с электричеством, водой и отоплением, а непубличность маршрутов назвал удобным условием для возможного исчезновения.Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский с февраля 2022 года провел за границей более 740 дней. Парламентарий обвинил его в оторванности от жизни граждан.Между тем глава киевского режима продолжает упорно делать вид, что не только осведомлен со всеми проблемами граждан Украины, но и сталкивается с ними сам. Подробности в публикации Его-то сын чего потерял? Слезливые слова Зеленского о детях взбесили украинцев.

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новости, украина, киев, владимир зеленский, артем дмитрук, верховная рада