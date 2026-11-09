https://ukraina.ru/20261109/polsha-poshla-po-puti-ukrainy--so-vsemi-vytekayuschimi-posledstviyami-1084347463.html

Польша пошла по пути Украины — со всеми вытекающими последствиями

Польша пошла по пути Украины — со всеми вытекающими последствиями - 09.11.2026 Украина.ру

Польша пошла по пути Украины — со всеми вытекающими последствиями

Старую, а точнее, предыдущую Конституцию всего Союза, я помню отлично. Не содержание, конечно, а отношение к ней. И всего общества, и свое лично.

2026-11-09T08:31

2026-11-09T08:31

2026-11-09T08:31

мнения

польша

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юлия тимошенко

нато

конституция

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Для общества это была некая сакральная, почти священная сущность. Само слово произносили с неким придыханием, как исчерпывающую инстанцию любого спора. Так на моем родном Кавказе в качестве последнего аргумента произносят: «Мамой клянусь!».Конечно, на детское сознание влияло то, что День Конституции — 5 декабря — совпадал с днем рождения отца. Был этот праздничный день выходным. И терзали смутные подозрения, что всесильный родитель (а для детей отцы всегда всесильны) как-то умудрился согласовать личное и государственное торжество.Это всё к тому, что само понятие «конституция» всегда вызывало жгучий интерес.Так сложилось, что пришлось принять участие в разработке украинской Конституции. Побывал даже в составе Конституционного совета. Но это отдельная история.Пока о том, что Основной закон в моем представлении — нечто фундаментальное, основополагающее для создания условий и формирования личности, и развития общества. Приятно было некогда встретить подобное понимание у великого пересмешника и острослова Станислава Ежи Леца.Самый ироничный поляк, возможно, потому, что родился в еврейской семье во Львове, высмеивал всё, что видел — кроме конституции. Здесь он предельно серьезно мечтал о том, что некогда в Польше будет создан Основной закон, где права личности и права государства будут гармонизированы. Видимо, пока не срослось…То, что сейчас происходит в Польше, как раз удар по этой мечте гения, прошедшего и мировую войну, и нацистский концлагерь, и ядовитую зависть соотечественников.Хотя Польша — всего лишь частный случай куда более масштабного по своей географии и смысловой подноготной процесса. Процесса тотального разрушения права, аннигиляции всех законов, регулирующих жизнь общества и личности.Не все, конечно, помнят пресловутые «девяностые». Кто-то в силу свойств памяти, вычеркивающей всё неприятное. Кто-то в силу возраста — был маловат или вообще еще не родился.А брутальная суть их была в том, что закон перестал действовать на громадной территории. Обмануть, украсть, унизить, убить можно было почти без опаски. Как выжили, не пойму до сих пор.Но понимаю, что возвращение к нормальной жизни началось именно с возвращения Закона. Как там говорил незабвенный Лимонадный Джо: «Я вернусь. Но я приду не один. Со мной придет закон!»И он, худо-бедно, пришел. Мамой клянусь!Нормализация всех постсоветских стран началась именно после принятия в них конституций. Да, были нарушения, искажения, неверные толкования. Но в целом взаимосвязь первого и второго очевидна. Но есть нюансы.Бытие по закону, ну, или почти, предполагает некую неспешность, неторопливость, продуманность. А некоторым хочется быстро. «Нет-нет, мы хотим сегодня…». А у украинских наци это желание оформлено даже в политический лозунг «Всё и сразу!»И вот эти «желающие», но при власти, связях и деньгах и замастырили механизм зачистки любых ростков и международного права, и правового общества в каждой государственной проекции.Для первого уровня, методом проб и ошибок, в просторечии «методом тыка», избрали механизм уничтожения принципов. Для второго — компрометации институтов.О первом разговор предстоит отдельный. Упомяну только, что в самом начале попал под раздачу принцип «неделимости безопасности». Его разделали, как мясник свиную тушу: одним, скажем, бесконечное и громкое расширение НАТО, другим — молчание в тряпочку…Но сейчас о другом. На национальном уровне главной помехой немедленному исполнению политических желаний, включая самые безумные, стал институт Конституционного суда.Имел честь быть гостем председателя Конституционного суда Таджикистана сразу после окончания их гражданской войны. Мудрый восточный правовед объяснил, что противостояние пошло на спад, когда враждующие стороны договорились признавать обязательными для всех вердикты главных судей.Но это правило действует и в обратную сторону. Когда политические оппоненты ставят под сомнение статус, компетенцию судей, особенно конституционных, — начинается хаос или даже бойня.Когда давняя моя украинская знакомая Юлия Тимошенко вплотную занялась десакрализацией Конституционного суда, предупредил ее, что ближайшие и отдаленные последствия для страны будут плачевны. Тем не менее этот институт репутационно был разрушен. В хлам!Когда толпа не пускает судей на работу, когда те лезут через задний острый забор — мужчины рвут брюки, а женщина «сверкает» бельем — о каком почтении к их миссии может идти речь?..Совсем не ожидал, что нечто похожее увижу через много лет в польском Конституционном трибунале. Там прорывался в здание суда сам президент страны Навроцкий, пытаясь провести на законное рабочее место председателя трибунала и его зама.И снова дежавю: на пути главы державы намертво стала судья Анна Корвин-Пиотровская.С одной стороны, конечно, забавно было видеть Кароля с Анной на шее — он совсем не выглядел голым. С другой стороны, бросился в глаза знакомый почерк: та же Тимошенко первыми бросала в политическую свалку именно женщин.Именно женщины ее фракции заклеивали жвачкой щели — щели для карточек голосования, чтобы не дать депутатам-оппонентам выполнить их главное конституционное право — выразить голосованием свое мнение. И это работало, черт возьми. Здоровенные мужики совсем не знали, как противодействовать слабому полу.Иногда эффективнее жевать, чем говорить…Так вот. Потомки гонористой Речи Посполитой копируют украинскую модель сноса конституционных институтов, хаотизации страны, втаскивания ее в пучину беззакония и политической истерии до мелочей. И становятся очевидными возможные последствия.По сути, основной причиной СВО и стало беспредельное нарушение Украиной своего же Основного закона. Если бы из того беспардонно, в нарушение протокола и регламента, не выкинули все главные нормы — от внеблокового статуса страны до защиты прав русского языка, — не было бы и никакого конфликта.Российская армия просто вынужденно взяла на себя функции украинского Конституционного суда. Раз уж тот не работает, скомпрометирован, разогнан и прочее.Нормальное государство не может жить «через стенку» с соседом-беспредельщиком.Боюсь, что польский конституционный раздрай, кроме колоссальных внутриполитических издержек, может напрячь и их главного соседа, любящего полный орднунг — порядок. Хотя тому, возможно, сейчас будет и не до этого — своих проблем куча.Но налицо поразительная по скорости и схожести украинизация польской политики и элиты. С очевидными последствиями…Когда-то в респектабельном Бостоне капитан музейного корабля «Конституция» демонстрировал мне ее непростую инженерию. Удивило количество юнг, метавшихся по корабельным коридорам. Спросил чифа, не противоречит ли это американским запретам на детский труд.Офицер ответил, что «Конституция» должна быть безупречна. И только подростки могут залатать щели в самых узких местах. Было это, конечно, задолго до нынешних времен, когда в Штатах везде сквозит, включая Основной закон. Но они хоть что-то пытаются законопатить.Пыточные ямы на Украине — это не щели. Это «кингстоны» в днище Конституции. Тут уже ничем не поможешь. Но зачем поляки дырявят свое, казалось бы, благополучное державное корыто? Неужели ненависть политической конкуренции так слепа?И вообще, опасное это дело — расщепление Конституции. Поопаснее будет расщепления атома. Ибо всегда заканчивается Большим взрывом.

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https://ukraina.ru/20261102/zuby-drakona-u-vorot-kaliningrada-polsha-styagivaet-voyska-k-granitsam-rf--1084240023.html

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мнения, польша, украина, кавказ, кароль навроцкий, юлия тимошенко, нато, конституция