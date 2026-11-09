https://ukraina.ru/20261109/kirkorov-pod-pritselom-ukrainskaya-razvedka-otkryla-okhotu-na-rossiyskikh-artistov-1084365752.html

Киркоров под прицелом: украинская разведка открыла охоту на российских артистов

Киркоров под прицелом: украинская разведка открыла охоту на российских артистов - 09.11.2026 Украина.ру

Киркоров под прицелом: украинская разведка открыла охоту на российских артистов

На "Миротворце" не осталось места. И Главное управление разведки (ГУР) Украины активизировало работу по внесению в "расстрельные списки" российских артистов и певцов

2026-11-09T16:31

2026-11-09T16:31

2026-11-09T16:31

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За последние дни в базу антироссийского портала War & Sanctions ГУР внесли Филиппа Киркорова, Олега Газманова, Леонида Якубовича и даже Наталью Варлей. Так, исполнитель песни "Офицеры" пострадал за открытую поддержку СВО, проведение патриотических гастрольных туров, сбор средств для российских военных и посещение новых регионов РФ. Больше всего украинских разведчиков разозлило, что Газманов в рамках благотворительной инициативы оказал поддержку бойцам ВС России, передав им гитары с автографами.В качестве оснований для включения Варлей в базу данных ГУР указаны поддержка политики российского руководства, воссоединения Крыма с Россией и действий российских военных. Авторы карточки также приводят высказывания актрисы о событиях в Донбассе и статусе Крыма. Например, она называла воссоединение полуострова с Россией исторической справедливостью. Но для Варлей тут еще и личный момент: актриса тесно связана с полуостровом с юности: именно в Крыму в 1966 году проходили съемки культовой комедии "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" Леонида Гайдая, где 19-летняя Варлей исполнила роль Нины. Украинские стукачи почему-то не вспоминают, что Варлей играла роль Панночки в украинском "хорроре" "Вий" по мотивам произведений Николая Гоголя - все прежние заслуги померкли перед желанием отомстить за ее работу в качестве посла благотворительного проекта "Народный фронт. Все для Победы!", который собирает средства для участников СВО. Также указано, что артистка неоднократно посещала с концертами территории, которые Киев считает своими.Бессменный ведущий телепрограммы "Поле чудес" еще со 2 ноября числится на сайте War & Sanctions. Ему украинские "следопыты" вменяют поддержку российских военнослужащих через телепрограмму "Поле чудес". По утверждению составителей базы, Якубович использует свою программу для демонстрации поддержки российских военных. В частности, в выпусках участвуют военнослужащие, которые дарят ведущему различные предметы, включая сбитые беспилотники, макеты танков и огнеметной системы "Солнцепек". То есть обычные элементы игрового шоу украинские разведчики уже трактуют как свидетельство политической поддержки армии? И игрушечного "Солнцепека" боятся почти так же, как настоящего?Но особо пикантной деталью работы ГУР стало внесение в санкционную базу короля российской эстрады Киркорова. Его обвиняют в посещении Горловки (ДНР), признании Крыма российской территорией и многочисленных концертах для участников СВО. С Киркоровым особо интересно - ведь не секрет, что его и Владимира Зеленского долгое время связывали дружеские и рабочие отношения. В начале 2000-х Киркоров приезжал на съемки студии "Квартал 95" в Киев. Они вместе снимались в кино и проектах (например, в новогодних мюзиклах и фильмах вроде "Любовь в большом городе"). Российский певец не раз в интервью рассказывал, что у них были близкие отношения: Зеленский бывал в Москве и даже жил в квартире звезды российской эстрады. Но это не помешало главе киевского режима в январе 2023 года ввести против друга и коллеги персональные санкции, а три года спустя раскатать Киркорова катком ГУР. Вот такая вот "благодарочка"…Несложно заметить, что практически всех российских артистов, попавших под прицел разведки, уличают в том, что они "легализуют" бывшие украинские территории, "убеждают свою аудиторию в том, что Крым, Донбасс и другие области Украины уже стали или скоро станут частью России". Вот и понятно, чего больше всего опасаются украинские силовики и разведчики. Артисты, телеведущие и популярные исполнители способны доносить политические смыслы через привычные для людей форматы: концерты, телевизионные программы, публичные выступления. Поэтому сегодня ГУР пачками рассылает им черные метки. Украинская власть явно опасается, что российские артисты повторят трюк Голобородько, когда герой сериала "Слуга народа" стал президентом. Так что ж мешает российским певцам и актерам сделать похожее? Например, закрепить через массовую культуру официальную повестку о принадлежности к России тех регионов, которые Украина продолжает считать своими. И речь тут не только о Крыме. Даже тот факт, что Киркорова, Варлей, Газманова "наказали" за их публичные высказывания о русском Донбассе, Одессе или Харькове как раз накануне трехсторонней встречи переговорщиков в Абу-Даби, лишь подтверждает, насколько эта тема чувствительна для украинской стороны. Да и не только для нее.Стоит вспомнить, что первоначальным создателем проекта War & Sanctions была команда "соросят" из Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) совместно с Министерством иностранных дел Украины. С самого начала войны дипломаты и активисты не покладая рук трудились над созданием реестра международных спонсоров войны. Но, видимо, перегнули палку, терроризируя уважаемых белых господ. В итоге под давлением западных кураторов правительство Украины было вынуждено закрыть старый сайт НАПК. И проект перехватила украинская разведка под руководством Кирилла Буданова*. "Мамкин пирожок" намеревался с помощью этого инструмента ослаблять военный и экономический потенциал России путем расширения санкционного давления. ГУР анонсировало и раскрытие цепочек поставок иностранных компонентов для российских арсеналов, и отслеживание судов "теневого флота" России, и даже сбор данных от международных стукачей о зарубежных активах лиц, связанных с РФ, для их последующей заморозки и конфискации.Но в конце концов все свелось к формированию черных списков - публикации досье на российских журналистов, артистов, спортсменов. Эти данные были маячками для западных стран при введении персональных санкций или запрете концертов российских звезд за рубежом. Так что блокада концертов Валерия Гергиева или Дениса Мацуева — это тоже дело рук украинских разведчиков, которые угрозу российских артистов приравнивают к теневому флоту или российским "Гераням" - c подачи своих западных кураторов.Вот и сейчас активизация включения российских артистов в War & Sanctions отражает стремление Украины перенести противостояние с политической и военной сфер на культурную и медийную. Во-первых, чтобы ограничить международное влияние российских исполнителей, спортсменов или телеведущих. Во-вторых, чтобы отвлечь внимание от военных и международных поражений. Воевать с Варлей куда проще, чем удерживать Славянск или оправдываться за разбитые мосты в Киеве. В-третьих, киевский режим перед встречами в Абу-Даби или Майами пытается таким способом продвигать украинскую позицию "несломленности" среди международных партнеров. Дескать, мы "обезвреживаем" Олега Газманова и Шамана, следовательно, сдаваться России не собираемся, как и подписывать мирные соглашения.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20261108/redka-prikhodko-i-zmeinyy-ostrov-zelenskiy-protiv-shutok-gollivud---za-terroristov--1084343394.html

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Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, россия, украина, крым, филипп киркоров, олег газманов, якубович, владимир зеленский