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Сергей Наев, биография

Сергей Наев, биография - 30.11.2023 Украина.ру

Сергей Наев, биография

Командующий объединенных сил ВСУ

2023-11-30T09:20

2023-11-30T09:20

2023-11-30T09:20

биография

сергей наев

всу

ссср

крым

украина

россия

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Детство и образование Сергей Наев родился 30 апреля 1970 года в городе Могилев-Подольский Винницкой области. Сергей - из семьи военнослужащего, поэтому после окончания школы в родном городе он решил пойти по стопам отца и поехал учиться в высшее общевойсковое командное училище в Москве, которое окончил в 1991 году. Гораздо позднее, в 2006-2007 годах, Сергей получил образование в Национальной академии обороны Украины, где был слушателем на факультете подготовки специалистов оперативно-стратегического уровня. За особые заслуги в учебе стал лучшим выпускником и был награжден Мечом королевы Великобритании, который ему вручил лично посол Великобритании в Украине. Карьера После развала СССР Наев некоторое время служил военным в России. Был направлен сначала в Германию командиром мотострелкового взвода в 1991 году, а затем с 1992 по 1993 годы находился в распоряжении командующего Дальневосточного военного округа в России как дипломированный боевой офицер. В Вооруженные силы Украины перешел в мае 1993 года. До начала 2000-х годов занимал различные должности в Южном и Западном оперативных командованиях: командир взвода, после - разведывательной роты, а затем и батальона в составе 7-го механизированного полка 24-й механизированной дивизии; командир 820-го механизированного полка 128-й дивизии. В середине 2000-х принял на себя командование 28-й отдельной механизированной бригадой. С 2007 по 2014 год Наев занимает руководящие должности в 13-м армейском корпусе Сухопутных войск. С началом конфликта на Украине, командовал сектором "Б" во время боев за Донецкий аэропорт. В начале 2015 года занял пост начальника штаба оперативного командования "Юг". С 2015 по 2017 - руководитель оперативного командования "Восток". Короткий период времени с конца 2017 по начало 2018 был первым заместителем командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в звании генерал-лейтенанта. В начале марта 2018 года Сергей перешел на должность заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. А по указу тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, Наев был назначен командующим объединенных сил. Был уволен с должности Порошенко 6 мая 2019 (по истечении срока президентских полномочий). Новое назначение командующим Объединенных сил ВСУ получил уже от президента Зеленского 28 марта 2020 года. С начала спецоперации России на Украине Сергей является командующим Силами обороны Украины. Отношения и дети У Сергея есть жена Наталья, которая работает старшей медсестрой в лучевом отделении военной части в Днепре (Днепропетровске). У пары трое детей: два сына Дмитрий и Владислав и дочь Евгения. Старший сын Дмитрий окончил Национальный Юридический Университет имени Ярослава Мудрого и работает главным специалистом отдела претензионно-исковой работы Юридического управления Главного управления Государственной казначейской службы Украины в Киеве. Владислав сейчас учится в том же вузе. Интересные факты: 1. Младший брат Сергея Максим живет в Крыму в Симферополе. Он работает в региональном подразделении Пенсионного фонда России2. Наев получил звезду Героя Украины 27 апреля 2022 года

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биография, сергей наев, всу, ссср, крым, украина, россия