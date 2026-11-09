https://ukraina.ru/20261109/derzhali-v-sobachikh-budkakh-ukrainskikh-voennykh-grabyat-i-pytayut-svoi-zhe-komandiry-1084369861.html

Держали в собачьих будках. Украинских военных грабят и пытают свои же командиры

Держали в собачьих будках. Украинских военных грабят и пытают свои же командиры - 09.11.2026 Украина.ру

Держали в собачьих будках. Украинских военных грабят и пытают свои же командиры

На Украине обнародовали скандальную информацию об издевательствах над военнослужащими, которых систематически грабили, пытали и убивали их собственные командиры

2026-11-09T17:02

2026-11-09T17:02

2026-11-09T17:02

эксклюзив

украина

пытки

военнопленные

гбр

концлагерь

тцк

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Бывший инструктор батальона "Шквал" сержант Антон Черный и его сослуживец Станислав Меланич публично раскрыли преступную схему, которая действовала в 59-й бригаде ВСУ и является типичной для других украинских подразделений.В интервью блогеру Юрию Романенко украинские солдаты рассказали, что офицеры батальона заставляли их перечислять из своего жалования по 5-7 тысяч гривен (около 9-12 тысяч рублей) с человека, а затем стали требовать у своих подчиненных проценты от боевых выплат. Они мотивировали эти поборы необходимостью "обеспечить снабжение позиций". Но снабжение по факту отсутствовало. По словам Меланича, зачастую доходило до того, что солдаты получали на троих одну пачку сигарет и бутылку воды – вместе с приказом продержаться на этой скудной пайке неделю.Причины такого подхода вполне прозрачны. Украинские командиры относятся к рядовому составу как к обреченным на гибель смертникам, чья жизнь не стоит практически ничего. Они не хотят тратиться на содержание собственных солдат, которые все равно должны погибнуть в бою – после чего на их место завезут новую партию украинских мужчин, отловленных на улицах местными военкомами.Строптивых военнослужащих штрафуют, требуя от них заплатить от 50 до 200 тысяч гривен (от 90 до 363 тысяч рублей). Кроме того, украинские военные подвергаются на передовой побоям и унизительным наказаниям. Антон Черный рассказал, что офицеры "Шквала" держали проштрафившихся солдат в собачьих будках и применяли к ним пытки. А тех, кто пытается предать эту ситуацию огласке, немедленно устраняют, посылая их на верную смерть.Станислав Меланич отказался платить дань своим командирам, после чего его направили на незапланированное боевое задание. В группе оказались еще трое военнослужащих, которые тоже не желали отдавать свои деньги комбату. Этих людей привезли на автомобиле в незнакомую местность, где они сразу попали под удары беспилотников и интенсивный минометный обстрел. Причем все говорит о том, что по украинским солдатам вели прицельный огонь со своих же украинских позиций.Меланич получил несколько ранений, связался по рации с командиром, и его пообещали эвакуировать. Однако прибывший на место событий военнослужащий с позывным "Космос" достал оружие и попытался добить раненого "побратима". Меланича спасла оказавшаяся у него граната, которую он пообещал бросить в "спасателя". "Космос" ушел, а раненый украинский солдат трое суток полз к своим позициям, пока не наткнулся на пикап с солдатами ВСУ.Тяжело раненному Меланичу ампутировали ноги и пальцы на обеих руках, а потом потребовали заплатить 30 тысяч гривен (54 тысяч рублей) за транспортировку в тыловую больницу. Командиры записали покалеченного солдата в СЗЧ, как самовольно оставившего воинскую часть. В результате безногий инвалид не может оформить себе удостоверение участника боевых действий, не получает выплат от государства и фактически лишился средств к существованию.Сержант Антон Черный подтвердил рассказ сослуживца. "Ему просто повезло", – прокомментировал он рассказ чудом выжившего Меланича. По его словам, командиры батальона "Шквал" "пачками валят" своих солдат, подставляя их под "дружественный" огонь артиллерии и удары украинских боевых дронов – чтобы уничтожить свидетелей своих преступлений.Более того, украинское командование организовало покушение на следователей Государственного бюро расследований (ГБР), которые приехали в расположение батальона, чтобы проверить поступившие от военнослужащих жалобы."ГБР только начнет двигаться в ту сторону – наши же черти их разберут (нанесут по ним прицельные удары - ред.). Только придет информация, что по этой дороге будут подъезжать люди, которые могут проконтролировать [ситуацию в 59-й бригаде ВСУ], наши же начнут там работать (стрелять по украинским следователям - ред.). Наша же артиллерия туда ударит. Будут создаваться такие обстоятельства, чтобы никогда не было правды, чтобы правда не вышла наружу. Это не Борщаговка. Там вообще ужас, что происходит", – рассказал об этом Антон Черный.Сержант ВСУ раскрыл изощренную схему убийства украинских военнослужащих с целью присвоения их денежных выплат.Солдат батальона "Шквал" заставили установить на свои мобильные телефоны банковское приложение "Приват24", привязанное к зарплатным картам. Затем их отправили в сторону передовой, отобрав мобильники и вручив наполненный взрывчаткой рюкзак. Через некоторое время украинские офицеры дистанционно подорвали этот заряд, чтобы убить своих подчиненных, сохранив доступ к их банковским счетам, куда приходила зарплата."Отправляется группа – пять человек. И в такой момент на них вешают тридцатикилограммовый рюкзак и говорят: "Вот посылка, понесли с собой". Он ее несет и не понимает, что там бомба, тротил. Он несет и даже ничего не подозревает. Нажали детонатор – бах! Пятерых людей нет. А карточки остались", – рассказал об этом циничном убийстве Антон Черный.Украинские боевики, которые не жалели собственных сослуживцев, зверски расправлялись с российскими пленными. По словам Черного, главари "Шквала" заставляли военнопленных собирать в брошенных домах металлолом и другие ценные вещи, расстреливая тех, кто приносил недостаточное количество металла. К этим показаниям украинского сержанта следует отнестись с особым вниманием – потому что речь идет о совершении военных преступлений, которые необходимо задокументировать для наказания украинского командования.Антон Черный утверждает, что батальоном "Шквал" командовал наркоман (судя по всему, речь идет о подполковнике Вадиме Балюке с позывным "Балу"), который торгует наркотическими препаратами, чтобы подсадить на них солдат ВСУ, и превратил свое подразделение в лагерь смерти.Трое украинских военнослужащих с позывными "Джонни", "Виски" и "Буратино", которые могли дать следователям невыгодные для командования показания, внезапно покончили с собой – хотя все говорит о том, что их жестоко убили по приказу комбата. Тем не менее правда о событиях в "Шквале" вырвалась наружу и получила общественный резонанс. Потому что посмотревшие интервью зрители убедились – это не Борщаговка, это гораздо хуже.

https://ukraina.ru/20261103/molchanie--souchastie-gatilov-potreboval-ot-oon-publichno-osudit-pytki-na-ukraine-1084260864.html

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Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

эксклюзив, украина, пытки, военнопленные, гбр, концлагерь, тцк