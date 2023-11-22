Украине не удастся быстро присоединиться к ЕС, как это сделали страны в 2004 году - 22.11.2023 Украина.ру
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Украине не удастся быстро присоединиться к ЕС, как это сделали страны в 2004 году
Украине не удастся быстро присоединиться к ЕС, как это сделали страны в 2004 году - 22.11.2023 Украина.ру
Украине не удастся быстро присоединиться к ЕС, как это сделали страны в 2004 году
Действующим странам-кандидатам на вступление в ЕС не удастся быстро присоединиться к союзу, необходимо "объединить высокие амбиции и ожидания с честным и реалистичным общением", говорится на сайте Европейской парламентской исследовательской службы
2023-11-22T12:25
2023-11-22T12:25
новости
ес
украина-ес
кандидаты
вступление
зарубежье
украина
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16 ноября состоялся политический круглый стол "Украина-ЕС 2035 – прогноз после войны" в онлайн-формате. На мероприятии обсуждалась тема будущих отношений между ЕС и Украиной.Европейский парламент с начала спецоперации принял не менее 24 резолюций по Украине, говорится в отчёте. Они призывали к финансовой и военной поддержке Украины, началу переговоров о вступлении и поддержке восстановления и реконструкции Украины.Четверо экспертов считают эскалацию конфликта за пределами Украины маловероятной, говорится в материале. При этом они полагают, что странам ЕС и Великобритании необходимо активизировать свои усилия по сотрудничеству в вопросах обороны.Яна Юзова из Института европейской политики EUROPEUM в Праге придерживается мнения, что сегодняшние страны-кандидаты в ЕС вряд ли смогут повторить опыт 2004 года. В 2004 году к Европейскому союзу присоединился сразу ряд стран. "Разнообразие в подходах к развитию и политике между нынешними странами-кандидатами (на Западных Балканах, а также в Грузии, Молдове и Украине) намного больше, чем в 2004 году", - считает Юзова.Немецкие эксперты полагают, что расширенный ЕС неизбежно потребует более гибких механизмов сотрудничества.Поскольку процесс вступления в ЕС может занять десятилетие или больше, член Европейского парламента Михаэль Галер и эксперты призвали "объединить высокие амбиции и ожидания с честным и реалистичным общением в странах-кандидатах, чтобы решить все предстоящие проблемы".
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новости, ес, украина-ес, кандидаты, вступление, зарубежье, украина
Новости, ЕС, Украина-ЕС, кандидаты, вступление, Зарубежье, Украина

Украине не удастся быстро присоединиться к ЕС, как это сделали страны в 2004 году

12:25 22.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Действующим странам-кандидатам на вступление в ЕС не удастся быстро присоединиться к союзу, необходимо "объединить высокие амбиции и ожидания с честным и реалистичным общением", говорится на сайте Европейской парламентской исследовательской службы
16 ноября состоялся политический круглый стол "Украина-ЕС 2035 – прогноз после войны" в онлайн-формате. На мероприятии обсуждалась тема будущих отношений между ЕС и Украиной.
Европейский парламент с начала спецоперации принял не менее 24 резолюций по Украине, говорится в отчёте. Они призывали к финансовой и военной поддержке Украины, началу переговоров о вступлении и поддержке восстановления и реконструкции Украины.
Четверо экспертов считают эскалацию конфликта за пределами Украины маловероятной, говорится в материале. При этом они полагают, что странам ЕС и Великобритании необходимо активизировать свои усилия по сотрудничеству в вопросах обороны.
Яна Юзова из Института европейской политики EUROPEUM в Праге придерживается мнения, что сегодняшние страны-кандидаты в ЕС вряд ли смогут повторить опыт 2004 года. В 2004 году к Европейскому союзу присоединился сразу ряд стран. "Разнообразие в подходах к развитию и политике между нынешними странами-кандидатами (на Западных Балканах, а также в Грузии, Молдове и Украине) намного больше, чем в 2004 году", - считает Юзова.
Немецкие эксперты полагают, что расширенный ЕС неизбежно потребует более гибких механизмов сотрудничества.
Поскольку процесс вступления в ЕС может занять десятилетие или больше, член Европейского парламента Михаэль Галер и эксперты призвали "объединить высокие амбиции и ожидания с честным и реалистичным общением в странах-кандидатах, чтобы решить все предстоящие проблемы".
- РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Вчера, 17:09
Больше оружия и принуждение к переговорам. К чему Запад склоняет УкраинуНеделя не успела начаться, а Украину с необъявленными визитами посетила уже целая группа иностранных политиков
 
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