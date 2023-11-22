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В Днепропетровской области демонтируют коммунистическую символику с мемориала
В Днепропетровской области демонтируют коммунистическую символику с мемориала - 22.11.2023 Украина.ру
В Днепропетровской области демонтируют коммунистическую символику с мемориала
В рамках декоммунизации власти Днепропетровской области Украины намерены до конца ноября в городе Никополь демонтировать коммунистическую символику с мемориала, установленного в память о погибших советских солдатах. Об этом сообщает украинский телеканал "Общественное"
2023-11-22T01:10
2023-11-22T01:10
2023-11-22T01:10
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декоммунизация
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ссср
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Уточняется, что реконструкция мемориала с символичным названием "Вечная память" обойдётся местным властям в 95 тысяч гривен (2,6 тысячи долларов). По словам заместителя директора Никопольского краеведческого музея Мирослава Жуковского, мемориал был открыт 9 мая 1975 года, там захоронены 641 военный СССР и 18 коммунистических деятелей. Помимо этого, на монументе есть именные плиты героев Советского Союза Перевозникова Андрея и Евгения Корсунского, погибших в боях за Никополь и похороненных в братских могилах. Завершить демонтаж планируется до 30 ноября. В прошлом году власти горсовета Днепропетровска отчитались об уничтожении десяти памятных знаков, установленных в советское время. Тогда сообщалось, что в городе планируется создать музей-парка тоталитарного режима. В нём будут представлены демонтированные памятники, стелы и бюсты.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, декоммунизация, снос, памятник, ссср, история ссср
Новости, Украина, декоммунизация, снос, памятник, СССР, история СССР
В Днепропетровской области демонтируют коммунистическую символику с мемориала
В рамках декоммунизации власти Днепропетровской области Украины намерены до конца ноября в городе Никополь демонтировать коммунистическую символику с мемориала, установленного в память о погибших советских солдатах. Об этом сообщает украинский телеканал "Общественное"
Уточняется, что реконструкция мемориала с символичным названием "Вечная память" обойдётся местным властям в 95 тысяч гривен (2,6 тысячи долларов).
"Планируется заменить таблички погибших и демонтировать коммунистическую символику. Реконструкция будет проведена в рамках декоммунизации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
По словам заместителя директора Никопольского краеведческого музея Мирослава Жуковского, мемориал был открыт 9 мая 1975 года, там захоронены 641 военный СССР и 18 коммунистических деятелей. Помимо этого, на монументе есть именные плиты героев Советского Союза Перевозникова Андрея и Евгения Корсунского, погибших в боях за Никополь и похороненных в братских могилах.
Завершить демонтаж планируется до 30 ноября.
В прошлом году власти горсовета Днепропетровска отчитались об уничтожении десяти памятных знаков, установленных в советское время. Тогда сообщалось, что в городе планируется создать музей-парка тоталитарного режима. В нём будут представлены демонтированные памятники, стелы и бюсты.