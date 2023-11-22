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В Днепропетровской области демонтируют коммунистическую символику с мемориала

В Днепропетровской области демонтируют коммунистическую символику с мемориала - 22.11.2023 Украина.ру

В Днепропетровской области демонтируют коммунистическую символику с мемориала

В рамках декоммунизации власти Днепропетровской области Украины намерены до конца ноября в городе Никополь демонтировать коммунистическую символику с мемориала, установленного в память о погибших советских солдатах. Об этом сообщает украинский телеканал "Общественное"

2023-11-22T01:10

2023-11-22T01:10

2023-11-22T01:10

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Уточняется, что реконструкция мемориала с символичным названием "Вечная память" обойдётся местным властям в 95 тысяч гривен (2,6 тысячи долларов). По словам заместителя директора Никопольского краеведческого музея Мирослава Жуковского, мемориал был открыт 9 мая 1975 года, там захоронены 641 военный СССР и 18 коммунистических деятелей. Помимо этого, на монументе есть именные плиты героев Советского Союза Перевозникова Андрея и Евгения Корсунского, погибших в боях за Никополь и похороненных в братских могилах. Завершить демонтаж планируется до 30 ноября. В прошлом году власти горсовета Днепропетровска отчитались об уничтожении десяти памятных знаков, установленных в советское время. Тогда сообщалось, что в городе планируется создать музей-парка тоталитарного режима. В нём будут представлены демонтированные памятники, стелы и бюсты.

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новости, украина, декоммунизация, снос, памятник, ссср, история ссср