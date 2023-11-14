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Байден обсудит с Си Цзиньпином украинский и палестино-израильский конфликты
Байден обсудит с Си Цзиньпином украинский и палестино-израильский конфликты - 14.11.2023 Украина.ру
Байден обсудит с Си Цзиньпином украинский и палестино-израильский конфликты
Соединённые Штаты Америки намерены обсудить на предстоящем америко-китайском саммите украинский и палестино-израильский конфликты. Об этом сообщил советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан
2023-11-14T00:28
2023-11-14T00:28
2023-11-14T00:28
новости
украина
сво
ближний восток
палестино-израильский конфликт
джо байден
си цзиньпин
китай
сша
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Напомним, президенты США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпинь впервые за год встретятся 15 ноября в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что Китай поддерживает Россию в защите своих интересов, безопасности и развития.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сво, ближний восток, палестино-израильский конфликт, джо байден, си цзиньпин, китай, сша
Новости, Украина, СВО, Ближний Восток, Палестино-израильский конфликт, Джо Байден, Си Цзиньпин, Китай, США
Байден обсудит с Си Цзиньпином украинский и палестино-израильский конфликты
Соединённые Штаты Америки намерены обсудить на предстоящем америко-китайском саммите украинский и палестино-израильский конфликты. Об этом сообщил советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан
"Есть, безусловно, критические глобальные темы, которые обоим лидерам нужно обсудить, включая войну России против Украины и развивающийся кризис на Ближнем Востоке", – приводит его слова РИА Новости.
Напомним, президенты США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпинь впервые за год встретятся 15 ноября в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что Китай поддерживает Россию в защите своих интересов, безопасности и развития.