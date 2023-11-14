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Байден обсудит с Си Цзиньпином украинский и палестино-израильский конфликты

Байден обсудит с Си Цзиньпином украинский и палестино-израильский конфликты - 14.11.2023 Украина.ру

Байден обсудит с Си Цзиньпином украинский и палестино-израильский конфликты

Соединённые Штаты Америки намерены обсудить на предстоящем америко-китайском саммите украинский и палестино-израильский конфликты. Об этом сообщил советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан

2023-11-14T00:28

2023-11-14T00:28

2023-11-14T00:28

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Напомним, президенты США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпинь впервые за год встретятся 15 ноября в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что Китай поддерживает Россию в защите своих интересов, безопасности и развития.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сво, ближний восток, палестино-израильский конфликт, джо байден, си цзиньпин, китай, сша