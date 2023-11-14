Байден обсудит с Си Цзиньпином украинский и палестино-израильский конфликты - 14.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231114/1050996831.html
Байден обсудит с Си Цзиньпином украинский и палестино-израильский конфликты
Байден обсудит с Си Цзиньпином украинский и палестино-израильский конфликты - 14.11.2023 Украина.ру
Байден обсудит с Си Цзиньпином украинский и палестино-израильский конфликты
Соединённые Штаты Америки намерены обсудить на предстоящем америко-китайском саммите украинский и палестино-израильский конфликты. Об этом сообщил советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан
2023-11-14T00:28
2023-11-14T00:28
новости
украина
сво
ближний восток
палестино-израильский конфликт
джо байден
си цзиньпин
китай
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/15/1044589607_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_e7d785e070a96b7596858c3f6dce9e72.jpg
Напомним, президенты США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпинь впервые за год встретятся 15 ноября в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что Китай поддерживает Россию в защите своих интересов, безопасности и развития.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/15/1044589607_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_af7f23dfb591ea88bfd353aab96a23fa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сво, ближний восток, палестино-израильский конфликт, джо байден, си цзиньпин, китай, сша
Новости, Украина, СВО, Ближний Восток, Палестино-израильский конфликт, Джо Байден, Си Цзиньпин, Китай, США

Байден обсудит с Си Цзиньпином украинский и палестино-израильский конфликты

00:28 14.11.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкВстреча премьер-министра РФ М. Мишустина с председателем КНР Си Цзиньпином
Встреча премьер-министра РФ М. Мишустина с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать в
Соединённые Штаты Америки намерены обсудить на предстоящем америко-китайском саммите украинский и палестино-израильский конфликты. Об этом сообщил советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан
"Есть, безусловно, критические глобальные темы, которые обоим лидерам нужно обсудить, включая войну России против Украины и развивающийся кризис на Ближнем Востоке", – приводит его слова РИА Новости.
Напомним, президенты США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпинь впервые за год встретятся 15 ноября в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что Китай поддерживает Россию в защите своих интересов, безопасности и развития.
 
НовостиУкраинаСВОБлижний ВостокПалестино-израильский конфликтДжо БайденСи ЦзиньпинКитайСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:24Польша и Германия хотят взять Белоруссию в "бронетанковые клещи"
06:53Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ на Артёмовском направлении – МО
06:32ВСУ потеряли около 150 человек на Краснолиманском направлении – МО
06:16Армейская авиация группировки "Центр" нанесла удары по националистам "Азова"* - МО
05:50Алексей Анпилогов рассказал про успехи ВС РФ под Клещеевкой и будет ли наступление на Часов Яр
05:42В Севастополе простились с начальником штаба бригады морской пехоты Яном Сухановым - Развожаев
05:30Военный эксперт о том, как ВС РФ устроят ВСУ катастрофу плацдарма в Крынках, перебив снабжение на Днепре
05:20Военный эксперт раскрыл, почему Залужный готов сдать Авдеевку и уже вывел оперативный штаб ВСУ за Орловку
05:10Эксперт о том, почему Залужный опасно затягивает СВО до 2025 года, а Зеленский рвется в новое наступление
05:03Вторая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан выдвинулась в Каир – МЧС
05:00Эксперт объяснил, зачем Зеленский идёт ва-банк, но Залужный цепляется за Авдеевку и создает "новые ВСУ"
05:00Эксперт раскрыл, сколько сотен тысяч добровольцев вступили в армию России, чтобы зимой ударить по ВСУ
04:50Военный эксперт о том, как СВО пробьет коридор до Венгрии и доведет "старушку Европу" до депрессии
04:40Воздушная тревога накрыла запад Украины
04:40Алексей Леонков о том, как победа России в СВО уничтожит "антирусскую заразу" и приведет к расколу НАТО
04:30"Авдеевские сидельцы": эксперт о том, как "умные" бомбы размолотят все бетонные бункеры и логистику ВСУ
04:20Алексей Леонков объяснил, почему в Авдеевке России будет тяжело победить ВСУ по "мариупольскому сценарию"
04:11Украина не получит от ЕС обещанный 1 млн боеприпасов к марту - Кулеба
04:10Военный эксперт объяснил, как Россия совершит бросок через Днепр и освободит города Украины и Новороссии
04:00Когда замерзнут ВСУ. Алексей Леонков раскрыл, как Россия измотает врага, чтобы начать зимнее наступление
Лента новостейМолния