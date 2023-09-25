https://ukraina.ru/20230925/1049665291.html

Военные РФ уничтожили украинский дрон над Белгородской областью – Минобороны

Военные РФ уничтожили украинский дрон над Белгородской областью – Минобороны - 25.09.2023 Украина.ру

Военные РФ уничтожили украинский дрон над Белгородской областью – Минобороны

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) утром 25 сентября уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России

2023-09-25T10:43

2023-09-25T10:43

2023-09-25T10:43

беспилотник

белгородская область

новости

пво

минобороны рф

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"25 сентября около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - указали в ведомстве.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что беспилотник был сбит в Грайворонском городском округе.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил он.

https://ukraina.ru/20230925/1049659386.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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беспилотник, белгородская область, новости, пво, минобороны рф