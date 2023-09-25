Военные РФ уничтожили украинский дрон над Белгородской областью – Минобороны - 25.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230925/1049665291.html
Военные РФ уничтожили украинский дрон над Белгородской областью – Минобороны
Военные РФ уничтожили украинский дрон над Белгородской областью – Минобороны - 25.09.2023 Украина.ру
Военные РФ уничтожили украинский дрон над Белгородской областью – Минобороны
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) утром 25 сентября уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России
2023-09-25T10:43
2023-09-25T10:43
беспилотник
белгородская область
новости
пво
минобороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101753/50/1017535006_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_02f06deccc871c15e8300a4c785b2005.jpg
"25 сентября около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - указали в ведомстве.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что беспилотник был сбит в Грайворонском городском округе.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил он.
https://ukraina.ru/20230925/1049659386.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101753/50/1017535006_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_d25c5fb1247b4d527b2ce60e359ca211.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
беспилотник, белгородская область, новости, пво, минобороны рф
беспилотник, Белгородская область, Новости, ПВО, Минобороны РФ

Военные РФ уничтожили украинский дрон над Белгородской областью – Минобороны

10:43 25.09.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства обороны РФ
Здание министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) утром 25 сентября уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России
"25 сентября около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - указали в ведомстве.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что беспилотник был сбит в Грайворонском городском округе.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил он.
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
07:11
Силы ПВО отразили атаку беспилотника над Тульской областьюРоссийские силы ПВО предприняли меры по отражению атаки вражеского беспилотника в небе над Тульской областью. Сообщило 24 сентября поздно вечером местное министерство по региональной безопасности
 
беспилотникБелгородская областьНовостиПВОМинобороны РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:54Нацист Карась пригрозил "лично набить морду" всем депутатам, вступившимся за УПЦ
10:52Демонтаж аварийных конструкций: губернатор Севастополя объяснил "глухой звук" в центре города
10:52Власти США запретили Такеру Карлсону брать интервью у Путина - СМИ
10:43Военные РФ уничтожили украинский дрон над Белгородской областью – Минобороны
10:36Дипломатия должна взять верх над поставками оружия Украине - глава МИД Венесуэлы
10:24Бельгия выдала первую лицензию на коллективную разблокировку российских активов
10:13Российские военные сбили украинские дроны над Черным морем и Крымом – МО РФ
09:57Российская система ПВО уничтожила четыре украинских дрона над Курской и Брянской областями
09:44Фактически уничтожен морской вокзал: в Одессе рассказали о последствиях ночных взрывов
09:33Взрывы в Одессе, атаки беспилотников. Главное на Украине на утро 25 сентября
09:32"Прозрение" Борреля
09:16Промышленное предприятие в Кривом Роге загорелось после взрывов
08:57Медведчук: Украина неинтересна Евросоюзу даже в качестве сырьевого придатка
08:44Спикер парламента Канады извинился за приглашение украинского эсэсовца
08:25В Кривом Роге и Одессе прозвучали взрывы — СМИ
08:09Посол РФ назвал чествование эсэсовца в парламенте Канады следствием безнаказанности нацистов
08:00Судьба Бондарчука
07:52Премьер Канады открестился от причастности к скандалу с чествованием эсэсовца в парламенте
07:39ПВО сбила украинский дрон над Курской областью - МО РФ
07:23Российские военные сбили украинский дрон над Брянской областью — Минобороны РФ
Лента новостейМолния