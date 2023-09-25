Военные РФ уничтожили украинский дрон над Белгородской областью – Минобороны
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) утром 25 сентября уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России
"25 сентября около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - указали в ведомстве.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что беспилотник был сбит в Грайворонском городском округе.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил он.