Игорь Иваненко: России нужна новая Сербия, чтобы изолировать Украину от Румынии и Польши - 15.12.2024 Украина.ру
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Игорь Иваненко: России нужна новая Сербия, чтобы изолировать Украину от Румынии и Польши
Игорь Иваненко: России нужна новая Сербия, чтобы изолировать Украину от Румынии и Польши - 15.12.2024 Украина.ру
Игорь Иваненко: России нужна новая Сербия, чтобы изолировать Украину от Румынии и Польши
Историк, кандидат политических наук, эксперт Института русского зарубежья (Москва) Игорь Иваненко объяснил, как по опыту Елизаветы Петровны мы можем изолировать Украину от Польши и что необходимо для успешной интеграции Украины в историческую Россию.
2024-12-15T07:00
2024-12-15T07:00
интервью
россия
украина
кировоград
игорь иваненко
новороссия
донбасс
малороссия
история
гетманщина
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.На днях, 6 декабря, исполнилось 283 года с момента вступления на престол Елизаветы Петровны. Русская императрица сыграла большую роль в истории Новороссии. Но ее вклад не был оценен по достоинству.— Игорь, как именно мы можем использовать подходы Елизаветы Петровны для достижения целей СВО и обустройства освобожденных территорий? — Елизавета Петровна вошла в историю благодаря тому, что активно привлекала в Россию иностранных переселенцев. Прежде всего — выходцев с Балкан. Благодаря ее энергичным действиям были основаны две военно-поселенческие провинции: Новая Сербия и Славяно-Сербия.Славяно-Сербия находилась на территории современных ДНР и ЛНР. Это был масштабный проект, который позволил обжить довольно большое пространство и создать на южных границах военные гарнизоны, которые не только повысили нашу безопасность, но и поспособствовали их хозяйственному освоению.Виноградарство, виноделие, овощеводство, выращивание фруктовых садов — все это мы получили благодаря этой колонизации, которая приобрела масштабный размах. Наряду с югославами на территорию Российской Империи добавились представители Дунайских Княжеств (молдаване и болгары). Этот процесс имел серьезные последствия.Современной России тоже нужна целенаправленная политика по стимулированию переселения дружественных нам иностранцев, чтобы они осваивали наши земли.— В своём материале "Императрица Елизавета: борьба за Новороссию с… Малороссией" вы говорите о том, что в 1753 году указом сената был учреждён Новослободский полк, которому выделялись земли шириной 20 вёрст к югу от Новой Сербии. Это территории современной Кировоградской области. Насколько сейчас территория Кировоградской области важна для военной и экономической системы Украины?— Кировоградская область остается важным центром экономической жизни. Кировоград в годы индустриализации стал местом скопления промышленных предприятий. При этом в его окрестностях находятся плодородные сельскохозяйственные территории.Вообще надо понимать, что Елизавета Петровна создала долговременный исторический тренд, который реализовывался и при Екатерине Великой, и в советское время. Он состоит в том, что для успешной интеграции Украины в историческую Россию всегда было важно ограничить своеволие украинских элит. В частности, важно было поставить под контроль контакты Украины с Польшей и другими европейскими государствами.Так вот создание Новой Сербии с центром в Елисаветграде (сегодня — Кировоград) и формирование к югу от него Новослободского полка, который напрямую подчинялся военным властям России (он не входил в состав казачьих войск), стало барьером, который физически отделял Запорожскую Сечь от Речи Посполитой. Это было важным поворотным моментом в политике Империи и в отношении Запорожской Сечи, и в отношении Гетманской Украины. Запорожцы серьезно протестовали против этой провинции, потому что она мешала им делать так, как они хотели. К примеру, был эпизод в начале русско-турецкой войны в 1768 году, когда запорожцы напрямую попытались взаимодействовать с Крымским ханством, но эта их попытка была выявлена благодаря Новой Сербии. Российские власти на это отреагировали, приняв кадровые решения и определенные реформы в запорожском казачестве.Что касается использования опыта Елизаветы Петровны в советское время, то в 1924 году на территории Украинской ССР создается Молдавская Автономная Республика с центром в Тирасполе. Это административное образование тоже выполняло роль барьера на юго-западной границе Украины, отделяя ее от балканских государств.Так что этот опыт Елизаветы Петровны становится актуальным и сейчас.— А как сегодня может сложиться судьба Кировограда?— Кировоград и область находится между Киевом и Одессой — двумя мегаполисами. Его политическая принадлежность будет определяться в контексте того, как сложится судьба этих двух крупнейших центров современной украинской государственности.— Какие моменты, которые не вошли в ваш текст, вы бы хотели сейчас озвучить?— Создание указанных иностранных военно-поселенческих провинций на южных границах России было обусловлено геополитическими процессами.Когда Елизавета Петровна восходила на престол, складывались все предпосылки к тому, что этот проект с Новыми Сербиями реализовать не удастся. Она же пришла к власти благодаря фактическому государственному перевороту и поддержке французской дипломатии. А французы ратовали за то, что Россия должна уменьшить свою активность на Причерноморском направлении. Но Елизавета Петровна смогла отойти от своих франкофильских настроений и пошла по пути государственных интересов России.Я уже говорил, что украинские элиты того времени не были в восторге от создания Новой Сербии. Кирилл Разумовский, который на тот момент был украинским гетманом, предлагал Елизавете Петровне этот проект не начинать, а селить сербов в других местах. Его влияние было очень велико, поскольку его брат Алексей Разумовский был фактическим супругом Елизаветы Петровны. Тем не менее, она поднялась выше этих клановых интересов и приняла стратегическое решение, последствия которого мы видим и сегодня.Этот опыт очень поучителен. Он диссонирует с поступком Хрущева, который ради укрепления своей власти принял решение передать Крым в состав Украинской ССР. Последствия этого решения мы наблюдаем до сих пор.Повторюсь, именно на примере Елизаветы Петровны мы должны воспитывать новое поколение государственных деятелей, которые ориентировались бы на многовековые интересы России.Более подробно о том, как русская императрица развивала Новороссийский проект, в материале Императрица Елизавета: борьба за Новороссию с… Малороссией.
https://ukraina.ru/20210926/1032327063.html
https://ukraina.ru/20241208/1059489615.html
россия
украина
кировоград
новороссия
донбасс
малороссия
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Анна Черкасова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, россия, украина, кировоград, игорь иваненко, новороссия, донбасс, малороссия, история, гетманщина, российская империя
Интервью, Россия, Украина, Кировоград, Игорь Иваненко, Новороссия, Донбасс, Малороссия, История, Гетманщина, Российская империя

Игорь Иваненко: России нужна новая Сербия, чтобы изолировать Украину от Румынии и Польши

07:00 15.12.2024
 
© Игорь ИваненкоИгорь Иваненко интервью
Игорь Иваненко интервью
© Игорь Иваненко
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Историк, кандидат политических наук, эксперт Института русского зарубежья (Москва) Игорь Иваненко объяснил, как по опыту Елизаветы Петровны мы можем изолировать Украину от Польши и что необходимо для успешной интеграции Украины в историческую Россию.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
На днях, 6 декабря, исполнилось 283 года с момента вступления на престол Елизаветы Петровны. Русская императрица сыграла большую роль в истории Новороссии. Но ее вклад не был оценен по достоинству.
— Игорь, как именно мы можем использовать подходы Елизаветы Петровны для достижения целей СВО и обустройства освобожденных территорий?
— Елизавета Петровна вошла в историю благодаря тому, что активно привлекала в Россию иностранных переселенцев. Прежде всего — выходцев с Балкан. Благодаря ее энергичным действиям были основаны две военно-поселенческие провинции: Новая Сербия и Славяно-Сербия.
Славяно-Сербия находилась на территории современных ДНР и ЛНР. Это был масштабный проект, который позволил обжить довольно большое пространство и создать на южных границах военные гарнизоны, которые не только повысили нашу безопасность, но и поспособствовали их хозяйственному освоению.
Виноградарство, виноделие, овощеводство, выращивание фруктовых садов — все это мы получили благодаря этой колонизации, которая приобрела масштабный размах. Наряду с югославами на территорию Российской Империи добавились представители Дунайских Княжеств (молдаване и болгары). Этот процесс имел серьезные последствия.
Современной России тоже нужна целенаправленная политика по стимулированию переселения дружественных нам иностранцев, чтобы они осваивали наши земли.
Игорь Иваненко - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
26 сентября 2021, 12:23
Игорь Иваненко: кто онИсторик, политолог, кандидат политических наук, эксперт Института Русского зарубежья
— В своём материале "Императрица Елизавета: борьба за Новороссию с… Малороссией" вы говорите о том, что в 1753 году указом сената был учреждён Новослободский полк, которому выделялись земли шириной 20 вёрст к югу от Новой Сербии. Это территории современной Кировоградской области. Насколько сейчас территория Кировоградской области важна для военной и экономической системы Украины?
— Кировоградская область остается важным центром экономической жизни. Кировоград в годы индустриализации стал местом скопления промышленных предприятий. При этом в его окрестностях находятся плодородные сельскохозяйственные территории.
Вообще надо понимать, что Елизавета Петровна создала долговременный исторический тренд, который реализовывался и при Екатерине Великой, и в советское время. Он состоит в том, что для успешной интеграции Украины в историческую Россию всегда было важно ограничить своеволие украинских элит.
В частности, важно было поставить под контроль контакты Украины с Польшей и другими европейскими государствами.
Так вот создание Новой Сербии с центром в Елисаветграде (сегодня — Кировоград) и формирование к югу от него Новослободского полка, который напрямую подчинялся военным властям России (он не входил в состав казачьих войск), стало барьером, который физически отделял Запорожскую Сечь от Речи Посполитой.
Это было важным поворотным моментом в политике Империи и в отношении Запорожской Сечи, и в отношении Гетманской Украины. Запорожцы серьезно протестовали против этой провинции, потому что она мешала им делать так, как они хотели.
К примеру, был эпизод в начале русско-турецкой войны в 1768 году, когда запорожцы напрямую попытались взаимодействовать с Крымским ханством, но эта их попытка была выявлена благодаря Новой Сербии. Российские власти на это отреагировали, приняв кадровые решения и определенные реформы в запорожском казачестве.
Что касается использования опыта Елизаветы Петровны в советское время, то в 1924 году на территории Украинской ССР создается Молдавская Автономная Республика с центром в Тирасполе. Это административное образование тоже выполняло роль барьера на юго-западной границе Украины, отделяя ее от балканских государств.
Так что этот опыт Елизаветы Петровны становится актуальным и сейчас.
- РИА Новости, 1920, 08.12.2024
8 декабря, 08:03История
Императрица Елизавета: борьба за Новороссию с… МалороссиейВ правление императрицы Елизаветы Петровны, начавшееся 6 декабря 1741 года, был сделан большой шаг в реализации Новороссийского проекта. Широко известно о начале в 1750-х годах иностранной колонизации Новороссии, а также строительстве крепости Святой Елизаветы. Последней в 1764-65 годах предстояло стать фактической столицей новой губернии
— А как сегодня может сложиться судьба Кировограда?
— Кировоград и область находится между Киевом и Одессой — двумя мегаполисами. Его политическая принадлежность будет определяться в контексте того, как сложится судьба этих двух крупнейших центров современной украинской государственности.
— Какие моменты, которые не вошли в ваш текст, вы бы хотели сейчас озвучить?
— Создание указанных иностранных военно-поселенческих провинций на южных границах России было обусловлено геополитическими процессами.
Когда Елизавета Петровна восходила на престол, складывались все предпосылки к тому, что этот проект с Новыми Сербиями реализовать не удастся. Она же пришла к власти благодаря фактическому государственному перевороту и поддержке французской дипломатии.
А французы ратовали за то, что Россия должна уменьшить свою активность на Причерноморском направлении. Но Елизавета Петровна смогла отойти от своих франкофильских настроений и пошла по пути государственных интересов России.
Я уже говорил, что украинские элиты того времени не были в восторге от создания Новой Сербии. Кирилл Разумовский, который на тот момент был украинским гетманом, предлагал Елизавете Петровне этот проект не начинать, а селить сербов в других местах.
Его влияние было очень велико, поскольку его брат Алексей Разумовский был фактическим супругом Елизаветы Петровны. Тем не менее, она поднялась выше этих клановых интересов и приняла стратегическое решение, последствия которого мы видим и сегодня.
Этот опыт очень поучителен. Он диссонирует с поступком Хрущева, который ради укрепления своей власти принял решение передать Крым в состав Украинской ССР. Последствия этого решения мы наблюдаем до сих пор.
Повторюсь, именно на примере Елизаветы Петровны мы должны воспитывать новое поколение государственных деятелей, которые ориентировались бы на многовековые интересы России.
© РИА Новости / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости
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Более подробно о том, как русская императрица развивала Новороссийский проект, в материале Императрица Елизавета: борьба за Новороссию с… Малороссией.
 
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