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"Ничего не произошло": Зурабишвили прокомментировала итоги выборов в Грузии
"Ничего не произошло": Зурабишвили прокомментировала итоги выборов в Грузии - 14.12.2024 Украина.ру
"Ничего не произошло": Зурабишвили прокомментировала итоги выборов в Грузии
Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили после прошедших в стране выборов нового главы государства заявила, что продолжает свою работу.
2024-12-14T18:14
2024-12-14T18:14
2024-12-14T18:20
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грузия
саломе зурабишвили
цик
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президентские выборы
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оппозиция
инаугурация
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Сообщается, что Зурабишвили поблагодарила всех собравшихся у дворца Орбелиани и подчеркнула, что продолжит "до конца защищать граждан и будущее страны".14 декабря ЦИК Грузии объявил о победе на президентских выборах кандидата от правящей партии "Грузинская мечта" Михаила Кавелашвили. Он набрал 224 голоса и был избран президентом Грузии, об этом заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили.Накануне действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь заявила, что отказывается покидать президентский дворец 29 декабря, когда истекут её полномочия на занимаемом сейчас посту.30 ноября Зурабишвили сказала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение срока. По её словам, мандат продолжится, пока не будет "легитимно избранного парламента".Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе отметил, что Зурабишвили все же придётся оставить свой пост после инаугурации нового лидера страны, которая состоится 29 декабря.Также новости на эту тему: Михаила Кавелашвили избрали президентом Грузии — ЦИК.
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новости, грузия, саломе зурабишвили, цик, выборы, президентские выборы, президент, оппозиция, инаугурация
Новости, Грузия, Саломе Зурабишвили, ЦИК, выборы, президентские выборы, президент, оппозиция, инаугурация
"Ничего не произошло": Зурабишвили прокомментировала итоги выборов в Грузии
18:14 14.12.2024 (обновлено: 18:20 14.12.2024)
Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили после прошедших в стране выборов нового главы государства заявила, что продолжает свою работу.
"Никто никого не выбирал… Ничего не произошло. Я продолжаю свою работу", — процитировал слова Зурабишвили телеканал Mtavari.
Сообщается, что Зурабишвили поблагодарила всех собравшихся у дворца Орбелиани и подчеркнула, что продолжит "до конца защищать граждан и будущее страны".
14 декабря ЦИК
Грузии объявил о победе на президентских выборах кандидата от правящей партии "Грузинская мечта" Михаила Кавелашвили. Он набрал 224 голоса и был избран президентом Грузии, об этом заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили.
"Президентом Грузии избран Михаил Кавелашвили", — сообщил председатель ЦИК.
Накануне действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь заявила, что отказывается покидать президентский дворец 29 декабря, когда истекут её полномочия на занимаемом сейчас посту.
30 ноября Зурабишвили сказала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение срока. По её словам, мандат продолжится, пока не будет "легитимно избранного парламента".
Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе отметил, что Зурабишвили все же придётся оставить свой пост после инаугурации нового лидера страны, которая состоится 29 декабря.