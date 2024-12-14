Необходимо расширить федеральный проект "Время героев" — Путин - 14.12.2024 Украина.ру
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Необходимо расширить федеральный проект "Время героев" — Путин
Необходимо расширить федеральный проект "Время героев" — Путин - 14.12.2024 Украина.ру
Необходимо расширить федеральный проект "Время героев" — Путин
Федеральный проект "Время героев" необходимо расширить и запустить аналогичные программы в регионах. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на съезде партии "Единая Россия" 14 декабря
2024-12-14T15:20
2024-12-14T15:20
новости
россия
владимир путин
единая россия
съезд
сво
спецоперация
ставропольский край
белгородская область
воронежская область
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Президент принимает участие в заседании XXII съезда "Единой России". В начале выступления Путин поблагодарил всех членов партии, её сторонников в регионах за вклад в решение задач СВО."Буквально с первого дня проведения специальной военной операции "Единая Россия" оказывает поддержку бойцам: вносит важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для наших героев и их семей, помогает восстанавливать освобождённые регионы, занимается сбором и доставкой всего необходимого мирным жителям, многое делает для ветеранов, вернувшихся из зоны боевых действий, помогает им реализовать себя в гражданских профессиях, в общественной и политической жизни", — сказал Путин.Президент России также предложил расширять федеральный проект "Время героев" и запустить аналогичные программы в регионах."Предлагаю и считаю необходимым расширять федеральный проект "Время героев": запустить аналогичные программы в регионах – так, как это уже сделано в Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской области и в Ханты-Мансийском автономном округе. Прошу партию активно включиться в эту работу", — сказал Путин.
https://ukraina.ru/20241213/1059632233.html
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ставропольский край
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новости, россия, владимир путин, единая россия, съезд, сво, спецоперация, ставропольский край, белгородская область, воронежская область, бойцы, ветераны, поддержка, партия, президент, мирные жители
Новости, Россия, Владимир Путин, Единая Россия, съезд, СВО, Спецоперация, Ставропольский край, Белгородская область, Воронежская область, бойцы, ветераны, поддержка, партия, президент, мирные жители

Необходимо расширить федеральный проект "Время героев" — Путин

15:20 14.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Федеральный проект "Время героев" необходимо расширить и запустить аналогичные программы в регионах. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на съезде партии "Единая Россия" 14 декабря
Президент принимает участие в заседании XXII съезда "Единой России". В начале выступления Путин поблагодарил всех членов партии, её сторонников в регионах за вклад в решение задач СВО.
"Буквально с первого дня проведения специальной военной операции "Единая Россия" оказывает поддержку бойцам: вносит важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для наших героев и их семей, помогает восстанавливать освобождённые регионы, занимается сбором и доставкой всего необходимого мирным жителям, многое делает для ветеранов, вернувшихся из зоны боевых действий, помогает им реализовать себя в гражданских профессиях, в общественной и политической жизни", — сказал Путин.
Президент России также предложил расширять федеральный проект "Время героев" и запустить аналогичные программы в регионах.
"Предлагаю и считаю необходимым расширять федеральный проект "Время героев": запустить аналогичные программы в регионах – так, как это уже сделано в Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской области и в Ханты-Мансийском автономном округе. Прошу партию активно включиться в эту работу", — сказал Путин.
Вчера, 11:30
Россияне высказались о работе Путина — опросРаботу президента России Владимира Путина положительно оценивает 81 процент граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте фонда "Общественное мнение" (ФОМ)
 
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