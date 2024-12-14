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Необходимо расширить федеральный проект "Время героев" — Путин

Необходимо расширить федеральный проект "Время героев" — Путин - 14.12.2024 Украина.ру

Необходимо расширить федеральный проект "Время героев" — Путин

Федеральный проект "Время героев" необходимо расширить и запустить аналогичные программы в регионах. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на съезде партии "Единая Россия" 14 декабря

2024-12-14T15:20

2024-12-14T15:20

2024-12-14T15:20

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Президент принимает участие в заседании XXII съезда "Единой России". В начале выступления Путин поблагодарил всех членов партии, её сторонников в регионах за вклад в решение задач СВО."Буквально с первого дня проведения специальной военной операции "Единая Россия" оказывает поддержку бойцам: вносит важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для наших героев и их семей, помогает восстанавливать освобождённые регионы, занимается сбором и доставкой всего необходимого мирным жителям, многое делает для ветеранов, вернувшихся из зоны боевых действий, помогает им реализовать себя в гражданских профессиях, в общественной и политической жизни", — сказал Путин.Президент России также предложил расширять федеральный проект "Время героев" и запустить аналогичные программы в регионах."Предлагаю и считаю необходимым расширять федеральный проект "Время героев": запустить аналогичные программы в регионах – так, как это уже сделано в Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской области и в Ханты-Мансийском автономном округе. Прошу партию активно включиться в эту работу", — сказал Путин.

https://ukraina.ru/20241213/1059632233.html

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новости, россия, владимир путин, единая россия, съезд, сво, спецоперация, ставропольский край, белгородская область, воронежская область, бойцы, ветераны, поддержка, партия, президент, мирные жители