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Западная Украина за минувшую неделю: судья на миллион долларов и жена-инвалид, чтобы сбежать за границу

Западная Украина за минувшую неделю: судья на миллион долларов и жена-инвалид, чтобы сбежать за границу - 15.12.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: судья на миллион долларов и жена-инвалид, чтобы сбежать за границу

В последнее время украинские пограничники регулярно сообщают о запрете выезда за границу мужчинам мобилизационного возраста в сопровождении жен-инвалидов, заявляя, что их брак является "фиктивным".

2024-12-15T03:28

2024-12-15T03:28

2024-12-15T03:28

западная украина за неделю

эксклюзив

львовская область

польша

ивано-франковск

алексей олейник

набу

высший антикоррупционный суд

сап

руслан марцинкив

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Уволен председатель Хозяйственного суда Львовской области за взятку в миллион долларовНа Западной Украине продолжаются скандалы вокруг высокопоставленных должностных лиц. Напомню, в Хмельницкой области в октябре за незаконное обогащение и незаконное присвоение инвалидности была арестована руководитель областной Медико-санитарной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяна Крупа. Одним из последствий этого ареста стало увольнение прокурора Хмельницкой области Алексея Олейника, который тоже оказался инвалидом, как и почти 50 его подчиненных.Однако самого областного прокурора, по крайней мере, не обвиняли во взяточничестве. А вот во Львове нынешнего и бывшего председателей Хозяйственного суда области подозревают в вымогательстве взятки в миллион долларов. Собственно, 12 декабря этот суд лишился председателя – его глава Василий Артимович ушел в отставку.Скандал разразился 9 декабря, когда Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило об уличении действующего и бывшего председателей Хозяйственного суда Львовской области в вымогательстве миллиона долларов взятки от представителя частной компании. В ходе следствия детективы и прокуроры зафиксировали передачу первой части суммы – 75 тысяч долларов.По информации НАБУ, это первое в истории Украины разоблачение руководителя специализированного суда общей юрисдикции антикоррупционными органами. За миллион долларов подозреваемые обещали обеспечить принятие "нужных" решений по судебным делам Западного апелляционного хозяйственного суда, а также предотвратить заказное убийство обличителя."Сейчас действующему и бывшему председателям Хозяйственного суда Львовской области сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. Досудебное расследование продолжается, устанавливается причастность других судей", – говорится в сообщении НАБУ.Имена подозреваемых были официально названы 12 декабря во время заседания Высшего совета правосудия (ВСП): это председатель Хозяйственного суда Львовской области Василий Артимович и его предшественник Михаил Юркевич. Согласно озвученной на заседании информации, подозреваемые требовали взятку у львовского бизнесмена Станислава Луговского. Речь идет о принятии судебных решений по делам, относящимся к сети медицинских лабораторий "Эскулаб", в которой продолжается конфликт между соучредителями.Во время заседания ВСП Михаил Юркевич утверждал, что его "использовали", и заявлял, что он не причастен к вымогательству взятки. Однако Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи в отставке Михаила Юркевича и судьи Василия Артимовича. Решение об избрании меры пресечения будет принимать Высший антикоррупционный суд, дата заседания которого пока неизвестна.ВСП также временно отстранил Василия Артимовича от осуществления правосудия до 9 февраля 2025 года. Сам же Артимович 12 декабря подал заявление о досрочном освобождении от должности председателя Хозяйственного суда Львовской области по собственному желанию, и собрание судей оперативно его удовлетворило.Василий Артимович возглавил Хозяйственный суд Львовской области в марте 2023 года, ранее он был заместителем председателя этого суда. В своей декларации за 2023 год он указал 1,4 млн грн зарплаты в суде, а большинство своих сбережений хранил наличными и в валюте – 60 тысяч долларов.Как сказано в представлении Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), Артимович принимал участие во всех разговорах фигурантов дела, а также потребовал передать 75 тысяч долларов через судью Юркевича. После этого в ноябре в здании Львовского университета имени Франко, где Юркевич встречался с фигурантами дела, ему была передана часть суммы – 75 тысяч долларов. Согласно данным САП, после этого Артимович сообщил заявителю по делу, что нужно увеличить размер неправомерной выгоды.В Ивано-Франковске из-за мобилизации не хватает работников на коммунальных предприятияхВ Ивано-Франковской области восемь предприятий, что составляет 3% общего количества критически важных для экономики, лишили этого статуса, в результате чего их работники потеряли бронирование от мобилизации. Об этом сообщил заместитель председателя Ивано-Франковской областной военной администрации (ОВА) Вадим Созоник 12 декабря.После аудита статус критически важных для экономики в Ивано-Франковской области потеряли пять коммунальных предприятий, два общества с ограниченной ответственностью и одно акционерное общество. Хотя в документе не указаны названия предприятий, работники которых потеряли бронирование от мобилизации, однако журналисты "Общественного" более чем прозрачно намекнули на это, подготовив репортаж о нехватке кадров в коммунальном хозяйстве города Ивано-Франковск. При этом сходные проблемы есть во всех областных центрах региона.Директор департамента благоустройства Ивано-Франковского городского совета Михаил Смушак сказал журналистам, что больше всего работников не хватает на коммунальных предприятиях "Муниципальная дорожная компания", "Ивано-Франковскводоэкотехпром" и "Электроавтотранс". В общей сложности на одиннадцати коммунальных предприятиях города не хватает 119 работников."В основном это рабочие профессии: рабочие по благоустройству, слесари, сантехники, сварщики, машинисты, которые могут выполнять ремонты техники", – сообщил чиновник. По словам Михаила Смушака, нехватка работников на коммунальных предприятиях, прежде всего, связана с мобилизацией. К примеру, по состоянию на 10 декабря в армии служат 18 работников коммунального предприятия "Электроавтотранс". Кроме того, люди выбирают работу в частных компаниях, ведь там более высокая зарплата по сравнению с коммунальными.Главный инженер "Электроавтотранса" Василий Бойчук рассказывает, что сейчас в компании работает около 150 водителей автобусов. Этого количества, говорит он, мало. "Чтобы закрыть выпуск, выпустить запланированные на линию автобусы, нам не хватает 20 водителей. Это без учета того, что кто-то может заболеть, уйти в отпуск. Если с отпусками и болезнями, считайте, что ещё 20-30 водителей, по меньшей мере, нужно на автобусы", – заявил Бойчук. По его словам, водителями троллейбусов работают 100 человек: это 62 мужчины и 38 женщин.Водитель троллейбуса Андрей Карпяк отмечает, что из-за нехватки работников он с коллегами чаще устает и имеет меньше выходных. "Водителей не хватает, много служат, некоторые в декрете. Поэтому у нас уплотненный график работы, мало выходных, сверхурочно работаем. Мы должны работать четыре дня и два выходных. Некоторые работают пять дней и имеют один выходной, некоторые – шесть с одним выходным", – рассказал Карпяк.Василий Бойчук подчеркнул, что водители за переработанные часы получают дополнительную плату. "Водители отрабатывают в рамках закона, имеют переработку. Они больше часов работают в месяц. Не на линии, потому что они не имеют права более 10 часов работать в сутки. Из выходного выходят. Только так покрываем наши недостачи в водителях", – заявил главный инженер Ивано-Франковского "Электроавтотранса".Местные комментаторы прогнозируют, что ситуация будет только ухудшаться, ведь мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинков несколько месяцев назад признал, что в городе низкие показатели мобилизации, и она будет только усиливаться. В соцсетях саркастически замечают, что ситуацию может спасти отключение электроэнергии для троллейбусов, водителей которых можно пересадить на автобусы.Жёны-инвалиды как способ выезда уклонистов за границуЗначительная часть новостей Западной Украины касается различных способов, которыми мужчины мобилизационного возраста пытаются уехать за границу. Речь идет как о попытках пересечения границы за пределами пунктов пропуска, так и о различных манипуляциях с документами. В последнее время пограничники регулярно сообщают о запрете выезда в Польшу мужчинам в сопровождении жён-инвалидов, заявляя, что их брак является "фиктивным".Так, 9 декабря в пункте пропуска "Рава-Русская" сотрудники Карпатского отряда задержали супругов, жителей Волыни. 35-летний мужчина заключил брак с 44-летней землячкой, которая имеет II группу инвалидности. Пара якобы ехала на закупку товаров в Польшу. Для женщины эта поездка за границу вообще была первой в жизни."Когда пограничники сообщили женщине, что последствием такого брака может быть уголовное производство – женщина признала, что на такой шаг она пошла по большой просьбе мужчины-земляка", – говорится в пресс-релизе Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).11 декабря на пункте пропуска "Грушев – Будомеж" пограничники заявили, что разоблачили фиктивных супругов с Хмельнитчины. 24-летний мужчина женился на 26-летней женщине с инвалидностью, чтобы попасть в Польшу. Как отметили пограничники, псевдосупруги якобы ехали к отцу мужа в Польшу. "До последнего пара притворялась влюбленными. Но во время беседы с пограничниками мужчина и женщина рассказывали совершенно разные истории знакомства и супружеской жизни" – говорится в сообщении ГПСУ.А 12 декабря украинские пограничники не удержались от выпадов в адрес "донецких". "Житель Ровно женился на донетчанке, чтобы выехать за границу. Их планы разоблачили в пункте пропуска "Шегини" пограничники Карпатского отряда" – говорится в пресс-релизе."48-летний мужчина и 50-летняя женщина с инвалидностью II группы сначала рассказывали, что едут якобы навестить брата жены в Германии. Когда же женщина поняла, что за такой брак по расчету ей грозит уголовная ответственность, рассказала, что действительно хотела подзаработать. За услуги жены она должна была получить 2 тысячи долларов – тысячу женщина получила до пересечения границы мужем, еще тысячу он должен был отдать после пересечения границы. Будущие супруги познакомились в Ровно. Женщина приезжала туда навещать своего настоящего любимого, находящегося в месте лишения свободы. Брак "пара" заключила 8 ноября этого года", – сообщили в ГПСУ.Во всех трех случаях направили в полицию уведомление об уголовном правонарушении по статье о "незаконной переправке лиц через государственную границу Украины". Причем наказание грозит именно женщинам-инвалидам, которые на границе отказывались от своих официальных супругов. В то же время, уголовной ответственности за "фиктивный брак" законодательство Украины не предусматривает, а уже заключенный брак может быть расторгнут только через суд.Читайте также: Ожидание "Орешника" и мобилизации детей. Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте

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эксклюзив, львовская область, польша, ивано-франковск, алексей олейник, набу, высший антикоррупционный суд, сап, руслан марцинкив