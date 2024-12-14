https://ukraina.ru/20241214/1059658379.html

Своих не бросаем, Россия может прирасти регионами. Итоги 14 декабря на Украине

Своих не бросаем, Россия может прирасти регионами. Итоги 14 декабря на Украине - 14.12.2024 Украина.ру

Своих не бросаем, Россия может прирасти регионами. Итоги 14 декабря на Украине

На съезде "Единой России" выступили президент РФ Владимир Путин и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

2024-12-14T18:06

2024-12-14T18:06

2024-12-14T18:28

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Президент России Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия" рассказал о том, как партия оказывает поддержку сражающимся бойцам."Буквально с первого дня проведения специальной военной операции "Единая Россия" оказывает поддержку бойцам: вносит важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для наших героев и их семей; помогает восстанавливать освобождённые регионы; занимается сбором и доставкой всего необходимого мирным жителям; многое делает для ветеранов, вернувшихся из зоны боевых действий, помогает им реализовать себя в гражданских профессиях, в общественной и в политической жизни", — отметил Путин.Он особо указал на то, что все парламентские партии сообща поддерживают всё, направленное на защиту людей в Донбассе и Новороссии."Все парламентские партии, – хочу это подчеркнуть, – все парламентские партии страны консолидированно поддерживают всё то, что направлено на защиту людей на Донбассе и в Новороссии, на обеспечение твёрдых гарантий безопасности Отечества на десятилетия вперёд", — указал он.Также путин отметил, что партия работает там, где решается судьба России — вместе с армией и флотом, с коллективами предприятий ОПК, которые трудятся в круглосуточном режиме, с миллионами людей, которые всем сердцем поддерживают фронтовиков, с волонтёрами, которые формируют всё самое необходимое, доставляют до места тысячи тонн гуманитарной помощи, продуктов, медикаментов, бытовое оборудование, предметы экипировки и снаряжения, конкретным делом, личным участием в добровольческих инициативах приближают победу России."Вновь отмечу, что многие депутаты Государственной Думы от "Единой России", региональные и муниципальные руководители разного уровня сами пошли на фронт, чтобы сражаться за Родину. Это мужественный, смелый шаг, достойный всяческого уважения. Спасибо вам", — поблагодарил Путин депутатов "Единой России".Он также добавил, что сегодня все регионы и муниципалитеты страны оказывают всестороннюю помощь подшефным городам и районам в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях, жителям Курской области и других прифронтовых, приграничных субъектах Российской Федерации."Такая взаимовыручка, подлинное братство перед лицом испытаний, единство во имя Отечества сложились исторически. Таков характер нашего народа. Казалось бы, очень простое слово "мы" сейчас наполняется особым, объединяющим смыслом. "Своих не бросаем" – этот принцип, благородный призыв понятен и близок каждому из нас. Потому что сплочённость, осознание России как своего отчего дома, как огромной семьи семей – это наша великая ценность. В ней заключена колоссальная, несокрушимая сила, наша уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне", — указал Путин.Он поблагодарил всех, кто вносит свой вклад в защиту национальных интересов России и на фронте, и в тылу."И прошу партию продолжать свою активную работу, наращивать усилия по всем ключевым направлениям, особенно в части поддержки всех ветеранов боевых действий, их родных, особенно семей, которые потеряли своих близких. Повышенное внимание необходимо уделять тем, кто вернулся домой после тяжёлых ранений. Твёрдость, мужество, управленческий талант, проверенные и закалённые в труднейших условиях лидерские качества наших военнослужащих-фронтовиков, их искренняя преданность Родине и народу должны быть в полной мере востребованы в решении государственных задач", — отметил Путин.Президент России детально рассказал о федеральном проекте "Время героев", призвав расширить его, а партию — активно включиться в работу проекта.При этом Путин указал, что время вызовов открывает для России новые возможности, которые россияне обязаны вместе реализовать. По словам президента РФ, уже сейчас Россия добивается серьёзных, очевидных результатов."Россия развивается, экономика растёт, и это на фоне беспрецедентных – в полном, прямом смысле этого слова – в мировой истории санкций, грубого вмешательства и давления со стороны правящих элит некоторых государств. Но никакой шантаж, попытки извне помешать нам никогда и ничего не дадут. Россия уверена в себе, она чувствует свою правоту и свою силу. А потому все задачи, поставленные нами на ближайшую и долгосрочную перспективу, будут обязательно решены", — подчеркнул президент России.Он также указал на то, что противники пытаются расшатать единство страны."Во все исторические времена наши противники пробовали расшатать это единство и сейчас опять идут по отработанному на других сценарию, стараясь разобщить людей, разыграть национальную или религиозную карту. Мы будем жёстко пресекать такие провокации, ответим на любые угрозы и вызовы, готовы дать отпор, что называется, по всему фронту. А он проходит не только по линии боевого соприкосновения. Действительно глобальное, решающее противостояние затрагивает все стороны нашей жизни: культуру, образование, мировоззрение, экономику и технологическую сферу", — заявил Путин.Он указал, что "Единая Россия" "должна быть на острие этой справедливой борьбы, задействовать все свои экспертные ресурсы, политический опыт, авторитет, лучшие кадры в интересах людей и всей страны".Также Путин коснулся ряда других важнейших вопросов.После него выступил глава партии — зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Он также указал на недопустимость раскола России."Надо пресекать любые попытки расколоть наше общество, посеять межнациональную и межконфессиональную рознь, извратить и переписать историю", — заявил Медведев на съезде партии.Он также отметил, что Россия может прирасти новыми регионами."Этот опыт может быть востребован и дальше, в случае если в составе нашей страны еще появятся новые, но очень близкие нам регионы, ведь это возможно", — отметил он, говоря об опыте интеграции Донбасса и Новороссии.Также Медведев подчеркнул, что противники России делают все, чтобы пламя конфликта на Украине разгорелось ещё сильнее, при этом российское общество сплотилось в стремлении дать агрессору отпор.По словам Медведева, уходящий год стал временем трудных испытаний, Запад продолжает накачивать киевский режим деньгами и оружием, кроме того, продолжаются удары по России. Кроме того, отметил Медведев, вряд ли наступающий 2025 год будет очень простым.В то же время он заявил, что Россия вступает в новый год с очень хорошими результатами, что является основанием рассчитывать на победу.О происходящем на фронте - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона".

https://ukraina.ru/20241214/1059655020.html

https://ukraina.ru/20241214/1059653170.html

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эксклюзив, хроники, владимир путин, дмитрий медведев, россия, донбасс, новороссия, единая россия, опк, совбез