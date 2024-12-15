Эксперт ответил, почему Украина падет в 2025 или 2026 году
© Andriy Andriyenko/APДезертир ВСУ
© Andriy Andriyenko/AP
Нет факторов, которые могли бы резко улучшить позиции Киева и ухудшить российские. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, автор телеграм-канала "С холода" Михаил Лучина
“Если все будет продолжаться так, как сейчас, украинская армия развалится. И тут не принципиально, произойдет это в 2025 или 2026 году. Я не вижу факторов, которые могли бы резко улучшить позиции Киева и ухудшить наши”, — заявил эксперт.
Рассуждая на тему наступления ВСУ в 2025 году, эксперт отметил, что у них нет стратегических резервов.
Подробнее об этом — в интервью Михаил Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый удар
В среду, 11 декабря, депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность Ирина Геращенко сообщила, что украинские военные массово заявляют о нехватке беспилотников и жалуются на качество поставляемых государством дронов.
11 декабря, 17:45Запутались между правдой и ложью: в Раде пожаловались на нехватку дронов для ВСУ Украинские военные массово заявляют о нехватке беспилотников и жалуются на качество поставляемых государством дронов. Об этом 11 декабря сообщила депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность Ирина Геращенко на брифинге, который транслировал украинский телеканал "5 канал"
За день до этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая отметила, что на Украине критически снизились закупки беспилотников для ВСУ.
Параллельно с заявлениями депутатов Рады министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью испанской газете El Pais подчеркнул, что его страна обладает достаточными резервами оружия и денег для того, чтобы "как минимум в течение первой половины 2025 года противостоять России".
Отвечая на вопрос о последствиях прекращения помощи Вашингтона для Киева в связи с уходом администрации Байдена, Марченко сказал, что это вызов. При этом он выразил уверенность в способности нынешнего руководства Украины с ним справиться в противостоянии с Россией.
Подробнее об этом — Минфин Украины: "У нас достаточно средств, достаточно оружия"