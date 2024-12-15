https://ukraina.ru/20241215/1059626018.html

Эксперт ответил, почему Украина падет в 2025 или 2026 году

Эксперт ответил, почему Украина падет в 2025 или 2026 году - 15.12.2024 Украина.ру

Эксперт ответил, почему Украина падет в 2025 или 2026 году

Нет факторов, которые могли бы резко улучшить позиции Киева и ухудшить российские. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, автор телеграм-канала "С холода" Михаил Лучина

2024-12-15T07:20

2024-12-15T07:20

2024-12-15T07:20

новости

украина

киев

россия

вооруженные силы украины

сво

вс рф

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/06/1059475479_0:0:726:408_1920x0_80_0_0_d0c4dc643d1ec80483736f7c56ff6d43.png

Ранее в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко подчеркнул, что сложность для Генштаба противника в том, что не он определяет кампанию наступающего года, а Генштаб России.Рассуждая на тему наступления ВСУ в 2025 году, эксперт отметил, что у них нет стратегических резервов.Подробнее об этом — в интервью Михаил Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый ударВ среду, 11 декабря, депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность Ирина Геращенко сообщила, что украинские военные массово заявляют о нехватке беспилотников и жалуются на качество поставляемых государством дронов.За день до этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая отметила, что на Украине критически снизились закупки беспилотников для ВСУ.Параллельно с заявлениями депутатов Рады министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью испанской газете El Pais подчеркнул, что его страна обладает достаточными резервами оружия и денег для того, чтобы "как минимум в течение первой половины 2025 года противостоять России".Отвечая на вопрос о последствиях прекращения помощи Вашингтона для Киева в связи с уходом администрации Байдена, Марченко сказал, что это вызов. При этом он выразил уверенность в способности нынешнего руководства Украины с ним справиться в противостоянии с Россией.Подробнее об этом — Минфин Украины: "У нас достаточно средств, достаточно оружия"Полный текст интервью — Михаил Лучина: Если Россия быстро не разберется с Украиной, ей устроят проблемы в Африке и в Закавказье

https://ukraina.ru/20241211/1059591492.html

украина

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, россия, вооруженные силы украины, сво, вс рф, детали