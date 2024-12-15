Эксперт ответил, почему Украина падет в 2025 или 2026 году - 15.12.2024 Украина.ру
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Эксперт ответил, почему Украина падет в 2025 или 2026 году
Эксперт ответил, почему Украина падет в 2025 или 2026 году - 15.12.2024 Украина.ру
Эксперт ответил, почему Украина падет в 2025 или 2026 году
Нет факторов, которые могли бы резко улучшить позиции Киева и ухудшить российские. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, автор телеграм-канала "С холода" Михаил Лучина
2024-12-15T07:20
2024-12-15T07:20
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Ранее в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко подчеркнул, что сложность для Генштаба противника в том, что не он определяет кампанию наступающего года, а Генштаб России.Рассуждая на тему наступления ВСУ в 2025 году, эксперт отметил, что у них нет стратегических резервов.Подробнее об этом — в интервью Михаил Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый ударВ среду, 11 декабря, депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность Ирина Геращенко сообщила, что украинские военные массово заявляют о нехватке беспилотников и жалуются на качество поставляемых государством дронов.За день до этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая отметила, что на Украине критически снизились закупки беспилотников для ВСУ.Параллельно с заявлениями депутатов Рады министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью испанской газете El Pais подчеркнул, что его страна обладает достаточными резервами оружия и денег для того, чтобы "как минимум в течение первой половины 2025 года противостоять России".Отвечая на вопрос о последствиях прекращения помощи Вашингтона для Киева в связи с уходом администрации Байдена, Марченко сказал, что это вызов. При этом он выразил уверенность в способности нынешнего руководства Украины с ним справиться в противостоянии с Россией.Подробнее об этом — Минфин Украины: "У нас достаточно средств, достаточно оружия"Полный текст интервью — Михаил Лучина: Если Россия быстро не разберется с Украиной, ей устроят проблемы в Африке и в Закавказье
https://ukraina.ru/20241211/1059591492.html
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новости, украина, киев, россия, вооруженные силы украины, сво, вс рф, детали
Новости, Украина, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, СВО, ВС РФ, детали

Эксперт ответил, почему Украина падет в 2025 или 2026 году

07:20 15.12.2024
 
© Andriy Andriyenko/APДезертир ВСУ
Дезертир ВСУ
© Andriy Andriyenko/AP
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Нет факторов, которые могли бы резко улучшить позиции Киева и ухудшить российские. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, автор телеграм-канала "С холода" Михаил Лучина

“Если все будет продолжаться так, как сейчас, украинская армия развалится. И тут не принципиально, произойдет это в 2025 или 2026 году. Я не вижу факторов, которые могли бы резко улучшить позиции Киева и ухудшить наши”, — заявил эксперт.

Ранее в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко подчеркнул, что сложность для Генштаба противника в том, что не он определяет кампанию наступающего года, а Генштаб России.
Рассуждая на тему наступления ВСУ в 2025 году, эксперт отметил, что у них нет стратегических резервов.
Подробнее об этом — в интервью Михаил Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый удар
В среду, 11 декабря, депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность Ирина Геращенко сообщила, что украинские военные массово заявляют о нехватке беспилотников и жалуются на качество поставляемых государством дронов.
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
11 декабря, 17:45
Запутались между правдой и ложью: в Раде пожаловались на нехватку дронов для ВСУ Украинские военные массово заявляют о нехватке беспилотников и жалуются на качество поставляемых государством дронов. Об этом 11 декабря сообщила депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность Ирина Геращенко на брифинге, который транслировал украинский телеканал "5 канал"
За день до этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая отметила, что на Украине критически снизились закупки беспилотников для ВСУ.
Параллельно с заявлениями депутатов Рады министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью испанской газете El Pais подчеркнул, что его страна обладает достаточными резервами оружия и денег для того, чтобы "как минимум в течение первой половины 2025 года противостоять России".
Отвечая на вопрос о последствиях прекращения помощи Вашингтона для Киева в связи с уходом администрации Байдена, Марченко сказал, что это вызов. При этом он выразил уверенность в способности нынешнего руководства Украины с ним справиться в противостоянии с Россией.
Подробнее об этом — Минфин Украины: "У нас достаточно средств, достаточно оружия"
Полный текст интервью — Михаил Лучина: Если Россия быстро не разберется с Украиной, ей устроят проблемы в Африке и в Закавказье
 
НовостиУкраинаКиевРоссияВооруженные силы УкраиныСВОВС РФдетали
 
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