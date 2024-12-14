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Перемирие с Россией может быть заключено через пять недель — Дубинский

Перемирие с Россией может быть заключено через пять недель — Дубинский - 14.12.2024 Украина.ру

Перемирие с Россией может быть заключено через пять недель — Дубинский

Власти Украины могут заключить перемирие с Россией через пять недель, предположил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по подозрению в госизмене. Об этом сообщает РИА Новости

2024-12-14T16:53

2024-12-14T16:53

2024-12-14T17:02

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 11 декабря высказал президенту России Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Владимира Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его.Украинский политик также резко осудил удары ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге, которые повлекли за собой ответ российских военных.Днём 13 декабря Министерство обороны России сообщило об ответном ударе по Украине."11 декабря 2024 года с территории Украины был нанесён ракетный удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства по военному аэродрому в районе города Таганрог. В ответ на применение американского дальнобойного оружия Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - отмечалось в публикации военного ведомства.К тому времени СМИ сообщили о взрывах, которые звучали по всей территории Украины. Также новости на эту тему: Еще один: экс-депутата Рады обвинили в госизмене

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новости, украина, россия, александр дубинский, верховная рада, сизо, таганрог, перемирие, сво, спецоперация, война, ракетный удар, ракеты