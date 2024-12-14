Перемирие с Россией может быть заключено через пять недель — Дубинский - 14.12.2024 Украина.ру
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Перемирие с Россией может быть заключено через пять недель — Дубинский
Перемирие с Россией может быть заключено через пять недель — Дубинский - 14.12.2024 Украина.ру
Перемирие с Россией может быть заключено через пять недель — Дубинский
Власти Украины могут заключить перемирие с Россией через пять недель, предположил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по подозрению в госизмене. Об этом сообщает РИА Новости
2024-12-14T16:53
2024-12-14T17:02
новости
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россия
александр дубинский
верховная рада
сизо
таганрог
перемирие
сво
спецоперация
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 11 декабря высказал президенту России Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Владимира Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его.Украинский политик также резко осудил удары ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге, которые повлекли за собой ответ российских военных.Днём 13 декабря Министерство обороны России сообщило об ответном ударе по Украине."11 декабря 2024 года с территории Украины был нанесён ракетный удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства по военному аэродрому в районе города Таганрог. В ответ на применение американского дальнобойного оружия Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - отмечалось в публикации военного ведомства.К тому времени СМИ сообщили о взрывах, которые звучали по всей территории Украины. Также новости на эту тему: Еще один: экс-депутата Рады обвинили в госизмене
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новости, украина, россия, александр дубинский, верховная рада, сизо, таганрог, перемирие, сво, спецоперация, война, ракетный удар, ракеты
Новости, Украина, Россия, Александр Дубинский, Верховная Рада, СИЗО, Таганрог, перемирие, СВО, Спецоперация, война, ракетный удар, ракеты

Перемирие с Россией может быть заключено через пять недель — Дубинский

16:53 14.12.2024 (обновлено: 17:02 14.12.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
Подготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Власти Украины могут заключить перемирие с Россией через пять недель, предположил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по подозрению в госизмене. Об этом сообщает РИА Новости
"Какой смысл отказаться от перемирия сейчас, чтобы заключить его через пять недель? Сколько ребят за это время не вернется домой? Сколько людей останутся без крыши над головой?" — написал Дубинский в Телеграм.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 11 декабря высказал президенту России Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Владимира Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его.
Украинский политик также резко осудил удары ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге, которые повлекли за собой ответ российских военных.
Днём 13 декабря Министерство обороны России сообщило об ответном ударе по Украине.
"11 декабря 2024 года с территории Украины был нанесён ракетный удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства по военному аэродрому в районе города Таганрог. В ответ на применение американского дальнобойного оружия Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - отмечалось в публикации военного ведомства.
К тому времени СМИ сообщили о взрывах, которые звучали по всей территории Украины.
Также новости на эту тему: Еще один: экс-депутата Рады обвинили в госизмене
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