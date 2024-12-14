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Путин попросил ЕР наращивать усилия по поддержке ветеранов и их семей
Путин попросил ЕР наращивать усилия по поддержке ветеранов и их семей - 14.12.2024 Украина.ру
Путин попросил ЕР наращивать усилия по поддержке ветеранов и их семей
"Единая Россия" должна наращивать усилия по всем ключевым направлениям, особенно в части поддержки ветеранов, их родных, особенно семей, которые потеряли своих близких. Повышенное внимание необходимо уделять тем, кто вернулся домой после тяжёлых ранений. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на съезде партии "Единая Россия" 14 декабря
2024-12-14T16:11
2024-12-14T16:11
2024-12-14T16:11
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Сплочённость, осознание России как своего отчего дома, как огромной семьи семей – это великая ценность, сказал президент, отметив, что в ней заключена несокрушимая сила и уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне.Президент поблагодарил всех, кто вносит свой вклад в защиту национальных интересов России на фронте и в тылу и попросил партию "Единая Россия" наращивать свои усилия по поддержке ветеранов боевых действий.Он отметил, что мужество, управленческий талант, закалённые в труднейших условиях лидерские качества российских военнослужащих-фронтовиков, их искренняя преданность Родине и народу должны быть в полной мере востребованы в решении государственных задач."В Послании Федеральному Собранию и на прошлом съезде "Единой России" в том числе говорил о важности воспитания, подготовки сильных, надёжных и перспективных кадров. Повторю ещё раз и сегодня: для партии это не просто приоритет – от этого зависит её будущее", — сказал Путин.Также на эту тему: Необходимо расширить федеральный проект "Время героев" — Путин.
https://ukraina.ru/20241209/1059510067.html
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новости, россия, владимир путин, единая россия, партия, ветераны, кадры, ранение, семья, поддержка, сво, спецоперация
Новости, Россия, Владимир Путин, Единая Россия, партия, ветераны, кадры, ранение, Семья, поддержка, СВО, Спецоперация
Путин попросил ЕР наращивать усилия по поддержке ветеранов и их семей
"Единая Россия" должна наращивать усилия по всем ключевым направлениям, особенно в части поддержки ветеранов, их родных, особенно семей, которые потеряли своих близких. Повышенное внимание необходимо уделять тем, кто вернулся домой после тяжёлых ранений. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на съезде партии "Единая Россия" 14 декабря
Сплочённость, осознание России как своего отчего дома, как огромной семьи семей – это великая ценность, сказал президент, отметив, что в ней заключена несокрушимая сила и уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне.
Президент поблагодарил всех, кто вносит свой вклад в защиту национальных интересов России на фронте и в тылу и попросил партию "Единая Россия" наращивать свои усилия по поддержке ветеранов боевых действий.
"И прошу партию продолжать свою активную работу, наращивать усилия по всем ключевым направлениям, особенно в части поддержки всех ветеранов боевых действий, их родных, особенно семей, которые потеряли своих близких. Повышенное внимание необходимо уделять тем, кто вернулся домой после тяжёлых ранений", — подчеркнул Путин.
Он отметил, что мужество, управленческий талант, закалённые в труднейших условиях лидерские качества российских военнослужащих-фронтовиков, их искренняя преданность Родине и народу должны быть в полной мере востребованы в решении государственных задач.
"В Послании Федеральному Собранию и на прошлом съезде "Единой России" в том числе говорил о важности воспитания, подготовки сильных, надёжных и перспективных кадров. Повторю ещё раз и сегодня: для партии это не просто приоритет – от этого зависит её будущее", — сказал Путин.