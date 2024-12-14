https://ukraina.ru/20241214/1059658078.html

В составе России могут появиться новые регионы — Медведев

В составе России могут появиться новые регионы — Медведев - 14.12.2024 Украина.ру

В составе России могут появиться новые регионы — Медведев

Потенциал новых регионов России должен быть реализован в полной мере, заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев

2024-12-14T17:33

2024-12-14T17:33

2024-12-14T17:33

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Особого внимания требуют вопросы социально-экономического возрождения вернувшихся в Россию регионов, сказал Медведев. Он отметил, что в Новороссии живут энергичные, талантливые и смелые люди, которые "способны своим трудом приумножить силу и славу нашей Родины". Нужно сделать так, чтобы потенциал этих новых регионов был реализован в полной мере, сказал Медведев на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России".Медведев предложил "Единой России" в 2025 году провести всенародное обсуждение образа будущего страны. Это станет отправной точкой для подготовки конкретных направлений, разделов и системы показателей программы партии в 2026 году, сказал он.Пленарное заседание XXII съезда "Единой России" проходит в субботу в Национальном центре "Россия" в Москве.Также на эту тему: Передача ядерного оружия Киеву может быть приравнена к нападению на Россию - Медведев

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