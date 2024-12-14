В составе России могут появиться новые регионы — Медведев
Потенциал новых регионов России должен быть реализован в полной мере, заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Особого внимания требуют вопросы социально-экономического возрождения вернувшихся в Россию регионов, сказал Медведев. Он отметил, что в Новороссии живут энергичные, талантливые и смелые люди, которые "способны своим трудом приумножить силу и славу нашей Родины".
Нужно сделать так, чтобы потенциал этих новых регионов был реализован в полной мере, сказал Медведев на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России".
"Будем заниматься этим в рамках Народной программы, в которую включен раздел "Развитие новых регионов". Кстати, этот опыт может быть востребован и дальше в случае, если в составе нашей страны еще появятся новые, но очень близкие нам регионы. Ведь это возможно?" — сказал председатель ЕР.
Медведев предложил "Единой России" в 2025 году провести всенародное обсуждение образа будущего страны. Это станет отправной точкой для подготовки конкретных направлений, разделов и системы показателей программы партии в 2026 году, сказал он.
Пленарное заседание XXII съезда "Единой России" проходит в субботу в Национальном центре "Россия" в Москве.
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