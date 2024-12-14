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Турция насолила России? Кто получит выгоду от конфликта и какое будущее ждёт Сирию – Стародубцев
Турция насолила России? Кто получит выгоду от конфликта и какое будущее ждёт Сирию – Стародубцев - 14.12.2024 Украина.ру
Турция насолила России? Кто получит выгоду от конфликта и какое будущее ждёт Сирию – Стародубцев
Политолог, эксперт по Турции Иван Стародубцев в эфире Украина.ру рассказал о роли Турции в процессе смены власти в Сирии, а также о стратегических интересах России в Дамаске
2024-12-14T14:54
2024-12-14T14:54
2024-12-14T14:54
видео
турция
сирия
россия
эрдоган
дональд трамп
переворот
власть
интересы
владимир путин
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00:26 - О роли Турции в сирийском перевороте; 04:35 - Ситуация в Сирии: что будет дальше? 07:43 – О российском интересе в Сирии; 13:31 – Об отношениях России и Турции; 16:12 – Об отношениях Эрдогана и Трампа.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Турция насолила России? Кто получит выгоду от конфликта и какое будущее ждёт Сирию – Стародубцев
Политолог, эксперт по Турции Иван Стародубцев в эфире Украина.ру рассказал о роли Турции в процессе смены власти в Сирии, а также о стратегических интересах России в Дамаске
00:26 - О роли Турции в сирийском перевороте;
04:35 - Ситуация в Сирии: что будет дальше?
07:43 – О российском интересе в Сирии;
13:31 – Об отношениях России и Турции;
16:12 – Об отношениях Эрдогана и Трампа.