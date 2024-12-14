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Турция насолила России? Кто получит выгоду от конфликта и какое будущее ждёт Сирию – Стародубцев

Турция насолила России? Кто получит выгоду от конфликта и какое будущее ждёт Сирию – Стародубцев - 14.12.2024 Украина.ру

Турция насолила России? Кто получит выгоду от конфликта и какое будущее ждёт Сирию – Стародубцев

Политолог, эксперт по Турции Иван Стародубцев в эфире Украина.ру рассказал о роли Турции в процессе смены власти в Сирии, а также о стратегических интересах России в Дамаске

2024-12-14T14:54

2024-12-14T14:54

2024-12-14T14:54

видео

турция

сирия

россия

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переворот

власть

интересы

владимир путин

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00:26 - О роли Турции в сирийском перевороте; 04:35 - Ситуация в Сирии: что будет дальше? 07:43 – О российском интересе в Сирии; 13:31 – Об отношениях России и Турции; 16:12 – Об отношениях Эрдогана и Трампа.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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