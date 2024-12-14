Турция насолила России? Кто получит выгоду от конфликта и какое будущее ждёт Сирию – Стародубцев - 14.12.2024 Украина.ру
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Турция насолила России? Кто получит выгоду от конфликта и какое будущее ждёт Сирию – Стародубцев
Турция насолила России? Кто получит выгоду от конфликта и какое будущее ждёт Сирию – Стародубцев - 14.12.2024 Украина.ру
Турция насолила России? Кто получит выгоду от конфликта и какое будущее ждёт Сирию – Стародубцев
Политолог, эксперт по Турции Иван Стародубцев в эфире Украина.ру рассказал о роли Турции в процессе смены власти в Сирии, а также о стратегических интересах России в Дамаске
2024-12-14T14:54
2024-12-14T14:54
видео
турция
сирия
россия
эрдоган
дональд трамп
переворот
власть
интересы
владимир путин
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00:26 - О роли Турции в сирийском перевороте; 04:35 - Ситуация в Сирии: что будет дальше? 07:43 – О российском интересе в Сирии; 13:31 – Об отношениях России и Турции; 16:12 – Об отношениях Эрдогана и Трампа.
турция
сирия
россия
ближний восток
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Видео, Турция, Сирия, Россия, Эрдоган, Дональд Трамп, переворот, власть, интересы, Владимир Путин, арабы, Ближний Восток, территория, режим, курды, политика, экономика, санкции, Анкара, США, сотрудничество, базы, Армия, СВО, Спецоперация

Турция насолила России? Кто получит выгоду от конфликта и какое будущее ждёт Сирию – Стародубцев

14:54 14.12.2024
 
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Политолог, эксперт по Турции Иван Стародубцев в эфире Украина.ру рассказал о роли Турции в процессе смены власти в Сирии, а также о стратегических интересах России в Дамаске
00:26 - О роли Турции в сирийском перевороте;
04:35 - Ситуация в Сирии: что будет дальше?
07:43 – О российском интересе в Сирии;
13:31 – Об отношениях России и Турции;
16:12 – Об отношениях Эрдогана и Трампа.
 
ВидеоТурцияСирияРоссияЭрдоганДональд ТрамппереворотвластьинтересыВладимир ПутинарабыБлижний ВостоктерриториярежимкурдыполитикаэкономикасанкцииАнкараСШАсотрудничествобазыАрмияСВОСпецоперация
 
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