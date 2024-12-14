Благородный призыв "своих не бросаем" понятен и близок каждому россиянину — Путин - 14.12.2024 Украина.ру
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Благородный призыв "своих не бросаем" понятен и близок каждому россиянину — Путин
Благородный призыв "своих не бросаем" понятен и близок каждому россиянину — Путин - 14.12.2024 Украина.ру
Благородный призыв "своих не бросаем" понятен и близок каждому россиянину — Путин
"Своих не бросаем" – этот принцип, благородный призыв понятен и близок каждому россиянину. Подлинное братство перед лицом испытаний, единство во имя Отечества сложились исторически. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на съезде партии "Единая Россия" 14 декабря
2024-12-14T15:50
2024-12-14T15:50
новости
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херсонская область
владимир путин
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россияне
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испытания
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Сегодня все регионы и муниципалитеты страны оказывают всестороннюю помощь подшефным городам и районам в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, жителям Курской области и других прифронтовых, приграничных субъектах России, сказал Путин."Своих не бросаем" – этот принцип, благородный призыв понятен и близок каждому россиянину, отметил Путин. "Сплочённость, осознание России как своего отчего дома, как огромной семьи семей – это наша великая ценность. В ней заключена колоссальная, несокрушимая сила, наша уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне", — сказал российский лидер.
https://ukraina.ru/20241214/1059657074.html
россия
луганская народная республика
херсонская область
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новости, россия, луганская народная республика, херсонская область, владимир путин, единая россия, россияне, семья, курская область, испытания, сила, народ
Новости, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область, Владимир Путин, Единая Россия, россияне, Семья, Курская область, испытания, сила, народ

Благородный призыв "своих не бросаем" понятен и близок каждому россиянину — Путин

15:50 14.12.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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"Своих не бросаем" – этот принцип, благородный призыв понятен и близок каждому россиянину. Подлинное братство перед лицом испытаний, единство во имя Отечества сложились исторически. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на съезде партии "Единая Россия" 14 декабря
Сегодня все регионы и муниципалитеты страны оказывают всестороннюю помощь подшефным городам и районам в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, жителям Курской области и других прифронтовых, приграничных субъектах России, сказал Путин.

"Такая взаимовыручка, подлинное братство перед лицом испытаний, единство во имя Отечества сложились исторически. Таков характер нашего народа. Казалось бы, очень простое слово "мы" сейчас наполняется особым, объединяющим смыслом", — подчеркнул президент.

"Своих не бросаем" – этот принцип, благородный призыв понятен и близок каждому россиянину, отметил Путин.
"Сплочённость, осознание России как своего отчего дома, как огромной семьи семей – это наша великая ценность. В ней заключена колоссальная, несокрушимая сила, наша уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне", — сказал российский лидер.
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
15:20
Необходимо расширить федеральный проект "Время героев" — ПутинФедеральный проект "Время героев" необходимо расширить и запустить аналогичные программы в регионах. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на съезде партии "Единая Россия" 14 декабря
 
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Заголовок открываемого материала
15:50Благородный призыв "своих не бросаем" понятен и близок каждому россиянину — Путин
15:20Необходимо расширить федеральный проект "Время героев" — Путин
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