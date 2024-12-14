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Благородный призыв "своих не бросаем" понятен и близок каждому россиянину — Путин
Благородный призыв "своих не бросаем" понятен и близок каждому россиянину — Путин - 14.12.2024 Украина.ру
Благородный призыв "своих не бросаем" понятен и близок каждому россиянину — Путин
"Своих не бросаем" – этот принцип, благородный призыв понятен и близок каждому россиянину. Подлинное братство перед лицом испытаний, единство во имя Отечества сложились исторически. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на съезде партии "Единая Россия" 14 декабря
2024-12-14T15:50
2024-12-14T15:50
2024-12-14T15:50
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Сегодня все регионы и муниципалитеты страны оказывают всестороннюю помощь подшефным городам и районам в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, жителям Курской области и других прифронтовых, приграничных субъектах России, сказал Путин."Своих не бросаем" – этот принцип, благородный призыв понятен и близок каждому россиянину, отметил Путин. "Сплочённость, осознание России как своего отчего дома, как огромной семьи семей – это наша великая ценность. В ней заключена колоссальная, несокрушимая сила, наша уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне", — сказал российский лидер.
https://ukraina.ru/20241214/1059657074.html
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новости, россия, луганская народная республика, херсонская область, владимир путин, единая россия, россияне, семья, курская область, испытания, сила, народ
Новости, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область, Владимир Путин, Единая Россия, россияне, Семья, Курская область, испытания, сила, народ
Благородный призыв "своих не бросаем" понятен и близок каждому россиянину — Путин
"Своих не бросаем" – этот принцип, благородный призыв понятен и близок каждому россиянину. Подлинное братство перед лицом испытаний, единство во имя Отечества сложились исторически. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на съезде партии "Единая Россия" 14 декабря