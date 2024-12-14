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Благородный призыв "своих не бросаем" понятен и близок каждому россиянину — Путин

Благородный призыв "своих не бросаем" понятен и близок каждому россиянину — Путин - 14.12.2024 Украина.ру

Благородный призыв "своих не бросаем" понятен и близок каждому россиянину — Путин

"Своих не бросаем" – этот принцип, благородный призыв понятен и близок каждому россиянину. Подлинное братство перед лицом испытаний, единство во имя Отечества сложились исторически. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на съезде партии "Единая Россия" 14 декабря

2024-12-14T15:50

2024-12-14T15:50

2024-12-14T15:50

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Сегодня все регионы и муниципалитеты страны оказывают всестороннюю помощь подшефным городам и районам в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, жителям Курской области и других прифронтовых, приграничных субъектах России, сказал Путин."Своих не бросаем" – этот принцип, благородный призыв понятен и близок каждому россиянину, отметил Путин. "Сплочённость, осознание России как своего отчего дома, как огромной семьи семей – это наша великая ценность. В ней заключена колоссальная, несокрушимая сила, наша уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне", — сказал российский лидер.

https://ukraina.ru/20241214/1059657074.html

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новости, россия, луганская народная республика, херсонская область, владимир путин, единая россия, россияне, семья, курская область, испытания, сила, народ