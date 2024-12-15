https://ukraina.ru/20241215/1059626380.html

Политолог рассказал, какие действия Трампа приведут к началу Третьей мировой

Политолог рассказал, какие действия Трампа приведут к началу Третьей мировой - 15.12.2024 Украина.ру

Политолог рассказал, какие действия Трампа приведут к началу Третьей мировой

Когда будет решаться вопрос о формате взаимоотношений и перспективах урегулирования конфликта на Украине, избранный президент США Дональд Трамп откажется от требований Киева

2024-12-15T06:10

2024-12-15T06:10

2024-12-15T06:10

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российский политолог, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.По его словам, если Трамп согласится на условия, которые ему ставит Украина, то начнется Третья мировая война.Ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что на Западе хотят знать наверняка минимальную планку, на которую согласится Россия, чтобы быть главными драйверами ситуации.Тем временем Зеленский заранее готовится согласиться на предлагаемые условия, добавил собеседник издания.Две недели назад Зеленский заявил, что украинские власти готовы прекратить вооруженный конфликт, если оставшиеся под их контролем территории станут частью НАТО.Зеленский заговорил о мире и захотел спрятаться под зонтик НАТОНа следующий день глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высказался о словах главы киевского режима."Зеленский временно отказывается от определенных территорий, но просит, чтобы остальная часть Украины находилась под защитой НАТО. Таким образом он глобализирует конфликт и втягивает нас [Запад] в Третью мировую войну", — отметил Филиппо.Политик добавил, что к предложению Зеленского нужно относится с осторожностью, так как оно — "грязная ловушка".Полный текст интервью — Андрей Суздальцев: Зеленскому нужна вечная война, а Трамп хочет победить Россию за столом переговоров

https://ukraina.ru/20241207/1059412093.html

https://ukraina.ru/20241130/1059328207.html

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новости, украина, россия, запад, владимир зеленский, дональд трамп, нато, детали