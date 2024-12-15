Политолог рассказал, какие действия Трампа приведут к началу Третьей мировой
Когда будет решаться вопрос о формате взаимоотношений и перспективах урегулирования конфликта на Украине, избранный президент США Дональд Трамп откажется от требований Киева
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российский политолог, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.
По его словам, если Трамп согласится на условия, которые ему ставит Украина, то начнется Третья мировая война.
“По подразделениям, которые войдут на Украину под национальными флагами, будут наноситься удары. А по поводу вступления в НАТО шел разговор без учета территорий ДНР, ЛНР и Крыма. <...> Оставшаяся территория Украины, а это немало, 80%, была бы под зонтиком НАТО и недоступна для России. И это не помешало бы строить козни и готовиться к захвату остальной части. То есть вечная война”, — рассказал Суздальцев.
Ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что на Западе хотят знать наверняка минимальную планку, на которую согласится Россия, чтобы быть главными драйверами ситуации.
Тем временем Зеленский заранее готовится согласиться на предлагаемые условия, добавил собеседник издания.
7 декабря, 10:30Биржа мирных переговоров: Трамп пытается прощупать тот минимум, на который согласна РоссияНа Западе хотят знать наверняка минимальную планку, на которую согласится Россия, чтобы быть главными драйверами ситуации. Тем временем Зеленский заранее готовится согласиться на предлагаемые условия
Две недели назад Зеленский заявил, что украинские власти готовы прекратить вооруженный конфликт, если оставшиеся под их контролем территории станут частью НАТО.
На следующий день глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высказался о словах главы киевского режима.
"Зеленский временно отказывается от определенных территорий, но просит, чтобы остальная часть Украины находилась под защитой НАТО. Таким образом он глобализирует конфликт и втягивает нас [Запад] в Третью мировую войну", — отметил Филиппо.
Политик добавил, что к предложению Зеленского нужно относится с осторожностью, так как оно — "грязная ловушка".
30 ноября, 14:53"Грязная ловушка" от Зеленского: Филиппо рассказал про цели "натовского зонтика" для УкраиныРазговоры Владимира Зеленского о возможном отказе от территорий и о "натовском зонтике" над Украиной преследуют только одну цель: втянуть НАТО в украинский конфликт. Об этом 30 ноября в соцсети Х написал глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо