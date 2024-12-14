Вечная война: политолог рассказал, почему Зеленский хочет упрятать остатки Украины под зонтик НАТО
16:21 14.12.2024 (обновлено: 16:22 14.12.2024)
Тема вступления в НАТО оставшейся территории Украины возникла еще до 2022 года. Оставшаяся территория Украины, а это немалые 80%, была бы под зонтиком НАТО и недоступна для России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
Максимум требований украинской стороны — это вступление в НАТО оставшейся под контролем Киева территории, а минимум — это ввод ограниченного натовского контингента.
По мнению политолога, в январе-феврале 2025 годя, когда будет решаться вопрос о формате взаимоотношений и перспективах урегулирования украинского конфликта, Трамп не согласится на такие условия.
"В противном случае начнется третья мировая война. По подразделениям, которые войдут на Украину под национальными флагами, будут наноситься удары", — предупредил Суздальцев.
"Оставшаяся территория Украины, а это немало, 80%, была бы под зонтиком НАТО и недоступна для России. И это не помешало бы строить козни и готовиться к захвату остальной части. (...) Вечная война Зеленского устраивает, потому что исполнилась мечта украинской элиты: неограниченная возможность получать деньги на Западе", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Зеленскому нужна вечная война, а Трамп хочет победить Россию за столом переговоров на сайте Украина.ру.
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