https://ukraina.ru/20241214/1059650313.html

Вечная война: политолог рассказал, почему Зеленский хочет упрятать остатки Украины под зонтик НАТО

Вечная война: политолог рассказал, почему Зеленский хочет упрятать остатки Украины под зонтик НАТО - 14.12.2024 Украина.ру

Вечная война: политолог рассказал, почему Зеленский хочет упрятать остатки Украины под зонтик НАТО

Тема вступления в НАТО оставшейся территории Украины возникла еще до 2022 года. Оставшаяся территория Украины, а это немалые 80%, была бы под зонтиком НАТО и недоступна для России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев

2024-12-14T16:21

2024-12-14T16:21

2024-12-14T16:22

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Максимум требований украинской стороны — это вступление в НАТО оставшейся под контролем Киева территории, а минимум — это ввод ограниченного натовского контингента. По мнению политолога, в январе-феврале 2025 годя, когда будет решаться вопрос о формате взаимоотношений и перспективах урегулирования украинского конфликта, Трамп не согласится на такие условия.Тема вступления в НАТО оставшейся территории Украины возникла еще до 2022 года. Тогда шел разговор о вступлении в Альянс без территорий ДНР, ЛНР и Крыма, отметил эксперт, указал политолог."Оставшаяся территория Украины, а это немало, 80%, была бы под зонтиком НАТО и недоступна для России. И это не помешало бы строить козни и готовиться к захвату остальной части. (...) Вечная война Зеленского устраивает, потому что исполнилась мечта украинской элиты: неограниченная возможность получать деньги на Западе", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Зеленскому нужна вечная война, а Трамп хочет победить Россию за столом переговоров на сайте Украина.ру.Также на эту тему: Песков оценил идею отправки войск ЕС на Украину после возможного перемирия на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241213/1059648907.html

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новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, андрей суздальцев, нато, война, третья мировая война, днр, лнр, крым, территория, дональд трамп, переговоры