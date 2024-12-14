Вечная война: политолог рассказал, почему Зеленский хочет упрятать остатки Украины под зонтик НАТО - 14.12.2024 Украина.ру
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Вечная война: политолог рассказал, почему Зеленский хочет упрятать остатки Украины под зонтик НАТО
Вечная война: политолог рассказал, почему Зеленский хочет упрятать остатки Украины под зонтик НАТО - 14.12.2024 Украина.ру
Вечная война: политолог рассказал, почему Зеленский хочет упрятать остатки Украины под зонтик НАТО
Тема вступления в НАТО оставшейся территории Украины возникла еще до 2022 года. Оставшаяся территория Украины, а это немалые 80%, была бы под зонтиком НАТО и недоступна для России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
2024-12-14T16:21
2024-12-14T16:22
новости
украина
россия
киев
владимир зеленский
андрей суздальцев
нато
война
третья мировая война
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Максимум требований украинской стороны — это вступление в НАТО оставшейся под контролем Киева территории, а минимум — это ввод ограниченного натовского контингента. По мнению политолога, в январе-феврале 2025 годя, когда будет решаться вопрос о формате взаимоотношений и перспективах урегулирования украинского конфликта, Трамп не согласится на такие условия.Тема вступления в НАТО оставшейся территории Украины возникла еще до 2022 года. Тогда шел разговор о вступлении в Альянс без территорий ДНР, ЛНР и Крыма, отметил эксперт, указал политолог."Оставшаяся территория Украины, а это немало, 80%, была бы под зонтиком НАТО и недоступна для России. И это не помешало бы строить козни и готовиться к захвату остальной части. (...) Вечная война Зеленского устраивает, потому что исполнилась мечта украинской элиты: неограниченная возможность получать деньги на Западе", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Зеленскому нужна вечная война, а Трамп хочет победить Россию за столом переговоров на сайте Украина.ру.Также на эту тему: Песков оценил идею отправки войск ЕС на Украину после возможного перемирия на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, андрей суздальцев, нато, война, третья мировая война, днр, лнр, крым, территория, дональд трамп, переговоры
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Андрей Суздальцев, НАТО, война, третья мировая война, ДНР, ЛНР, Крым, территория, Дональд Трамп, переговоры

Вечная война: политолог рассказал, почему Зеленский хочет упрятать остатки Украины под зонтик НАТО

16:21 14.12.2024 (обновлено: 16:22 14.12.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Степанов / Перейти в фотобанкУчения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Сергей Степанов
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Тема вступления в НАТО оставшейся территории Украины возникла еще до 2022 года. Оставшаяся территория Украины, а это немалые 80%, была бы под зонтиком НАТО и недоступна для России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
Максимум требований украинской стороны — это вступление в НАТО оставшейся под контролем Киева территории, а минимум — это ввод ограниченного натовского контингента.
По мнению политолога, в январе-феврале 2025 годя, когда будет решаться вопрос о формате взаимоотношений и перспективах урегулирования украинского конфликта, Трамп не согласится на такие условия.
"В противном случае начнется третья мировая война. По подразделениям, которые войдут на Украину под национальными флагами, будут наноситься удары", — предупредил Суздальцев.
Тема вступления в НАТО оставшейся территории Украины возникла еще до 2022 года. Тогда шел разговор о вступлении в Альянс без территорий ДНР, ЛНР и Крыма, отметил эксперт, указал политолог.
"Оставшаяся территория Украины, а это немало, 80%, была бы под зонтиком НАТО и недоступна для России. И это не помешало бы строить козни и готовиться к захвату остальной части. (...) Вечная война Зеленского устраивает, потому что исполнилась мечта украинской элиты: неограниченная возможность получать деньги на Западе", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Зеленскому нужна вечная война, а Трамп хочет победить Россию за столом переговоров на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: Песков оценил идею отправки войск ЕС на Украину после возможного перемирия на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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