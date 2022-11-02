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Экс-глава представительства Приморского края в ДНР получил пост министра

Экс-глава представительства Приморского края в ДНР получил пост министра - 02.11.2022 Украина.ру

Экс-глава представительства Приморского края в ДНР получил пост министра

Возглавлявший представительство Приморского края в городе Торезе на территории ДНР Арест Давтян назначен краевым министром природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщили в пресс-службе правительства Приморья

2022-11-02T09:06

2022-11-02T09:06

2022-11-02T09:06

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В пресс-службе рассказали, что в 2022 году Давтян возглавил представительство региона в городе-побратиме края Торезе. Чиновник "руководил процессами восстановления инфраструктуры и оказания помощи населенному пункту". За работу на территории ДНР Давтяна представили к почетной грамоте президента России.Также в пресс-службе правительства края добавили, что Давтян родился в 1991 году, высшее образование получил в Дальневосточном федеральном университете, а с 2016 года занимает различные должности в государственных органах власти Приморья.

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новости, днр, приморье