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Экс-глава представительства Приморского края в ДНР получил пост министра
Экс-глава представительства Приморского края в ДНР получил пост министра - 02.11.2022 Украина.ру
Экс-глава представительства Приморского края в ДНР получил пост министра
Возглавлявший представительство Приморского края в городе Торезе на территории ДНР Арест Давтян назначен краевым министром природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщили в пресс-службе правительства Приморья
2022-11-02T09:06
2022-11-02T09:06
2022-11-02T09:06
новости
днр
приморье
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В пресс-службе рассказали, что в 2022 году Давтян возглавил представительство региона в городе-побратиме края Торезе. Чиновник "руководил процессами восстановления инфраструктуры и оказания помощи населенному пункту". За работу на территории ДНР Давтяна представили к почетной грамоте президента России.Также в пресс-службе правительства края добавили, что Давтян родился в 1991 году, высшее образование получил в Дальневосточном федеральном университете, а с 2016 года занимает различные должности в государственных органах власти Приморья.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днр, приморье
Экс-глава представительства Приморского края в ДНР получил пост министра
Возглавлявший представительство Приморского края в городе Торезе на территории ДНР Арест Давтян назначен краевым министром природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщили в пресс-службе правительства Приморья
"Арест Давтян приступил к обязанностям министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края 2 ноября", - говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что в 2022 году Давтян возглавил представительство региона в городе-побратиме края Торезе. Чиновник "руководил процессами восстановления инфраструктуры и оказания помощи населенному пункту". За работу на территории ДНР Давтяна представили к почетной грамоте президента России.
Также в пресс-службе правительства края добавили, что Давтян родился в 1991 году, высшее образование получил в Дальневосточном федеральном университете, а с 2016 года занимает различные должности в государственных органах власти Приморья.