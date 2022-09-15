Главное на 15 сентября: в России и в мире
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Главное на 15 сентября: в России и в мире
Главное на 15 сентября: в России и в мире
Главное на 15 сентября: в России и в мире
В Самарканде стартует саммит глав государств — участников ШОС, Казахстан снова переименовывает свою столицу, а Италия готовится к общенациональным выборам — какие еще события ожидаются 15 августа читайте в подборке Украина.ру
2022-09-15T07:33
2022-09-15T08:54
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В Самарканде (Узбекистан) откроется саммит глав государств — участников ШОСУчастники рассмотрят заявку Минска о предоставлении статуса постоянного члена организации.Кроме того, на полях саммита президент России Владимир Путин встретится с главами Узбекистана, Туркменистана, Киргизии и Ирана. Также глава государства встретится с премьер-министром Пакистана и председателем КНР.Состоится трехсторонний саммит России, КНР и Монголии.Для справки: в Шанхайскую организацию сотрудничества входят восемь государств. Это Россия, Китай, Узбекистан, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан и Таджикистан.РоссияВерховный суд РФ решит вопрос по иску Роскомнадзора о прекращении деятельности сайта «Новой газеты»«Новая газета» 28 марта 2022 года приостановила свою работу в связи с двумя письменными предупреждениями Роскомнадзора из-за отсутствия в материалах установленной законом маркировки НКО-иноагентов. Часть редакции запустила новый проект в Европе.Московский суд проведет беседу по иску прокуратуры Москвы к рэперу Oxxxymiron о признании одной из его песен экстремистскойПо информации столичной прокуратуры, после проведения комплексного психолого-лингвистического исследования выяснилось, что в одном из музыкальных произведений популярного исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий, а также идеологии насилия.В Санкт-Петербурге пройдет Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEFБизнес, власть и научное сообщество совместно обсудят трансформацию российской и региональной экономик, отраслей промышленности под влиянием санкций. Участники определятся на какие рынки лучше ориентироваться, куда инвестировать, какие отрасли будут расти, а какие столкнутся с новыми вызовами.Ближнее зарубежьеВ Нур-Султане (Казахстан) пройдут публичные слушания по вопросу переименования столицы Казахстана в АстануПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу переименовать столицу из Нур-Султана в Астану. К слову, в 2019 году именно он был инициатором переименования Астаны в Нур-Султан.В Молдавии начнется визит спикера парламента Турции Мустафы Шентопа Сообщается, что в ходе визита 15 и 16 сентября спикер турецкого парламента встретится с руководством Молдовы: президентом Майей Санду, спикером парламента Игорем Гросу и премьер-министром Натальей Гаврилицей.В Абхазии начнутся антитеррористические ученияАнтитеррористические учения пройдут в Сухуме с 15 по 27 сентября, сообщает пресс-служба СГБ Абхазии.Учения будут проводиться в Сухумском морпорту и прилегающей к нему территории.МирПремьер-министр Австралии Энтони Альбанезе посетит Великобританию с 15 по 21 сентября В Анголе пройдет церемония инаугурации переизбранного на новый срок президента Жоау ЛоуренсуДействующая конституция позволяет политику находиться на президентском посту два срока. Лоуренсу впервые победил на президентских выборах в августе 2017 года.В США состоится специальное заседание Генассамблеи ООН в память о королеве Великобритании Елизавете IIВ Италии пройдут дебаты лидеров политических партий в преддверии общенациональных выборов Досрочные выборы в парламент Италии пройдут 25 сентября, сообщает газета La Repubblica со ссылкой на подавшего в отставку премьер-министра страны Марио Драги.Драги на заседании совмина обозначил приоритеты для работы нового правительства: основные его тезисы касались пандемии, конфликта на Украине, инфляции и цен на энергоносители.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, главное, анонс, политика, экономика, россия
Эксклюзив, главное, анонс, политика, экономика, Россия

Главное на 15 сентября: в России и в мире

07:33 15.09.2022 (обновлено: 08:54 15.09.2022)
 
© rawpixel.com
© rawpixel.com
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В Самарканде стартует саммит глав государств — участников ШОС, Казахстан снова переименовывает свою столицу, а Италия готовится к общенациональным выборам — какие еще события ожидаются 15 августа читайте в подборке Украина.ру
В Самарканде (Узбекистан) откроется саммит глав государств — участников ШОС
Участники рассмотрят заявку Минска о предоставлении статуса постоянного члена организации.
Кроме того, на полях саммита президент России Владимир Путин встретится с главами Узбекистана, Туркменистана, Киргизии и Ирана. Также глава государства встретится с премьер-министром Пакистана и председателем КНР.
Состоится трехсторонний саммит России, КНР и Монголии.
Для справки: в Шанхайскую организацию сотрудничества входят восемь государств. Это Россия, Китай, Узбекистан, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан и Таджикистан.

Россия

Верховный суд РФ решит вопрос по иску Роскомнадзора о прекращении деятельности сайта «Новой газеты»
«Новая газета» 28 марта 2022 года приостановила свою работу в связи с двумя письменными предупреждениями Роскомнадзора из-за отсутствия в материалах установленной законом маркировки НКО-иноагентов.
Часть редакции запустила новый проект в Европе.
Московский суд проведет беседу по иску прокуратуры Москвы к рэперу Oxxxymiron о признании одной из его песен экстремистской
По информации столичной прокуратуры, после проведения комплексного психолого-лингвистического исследования выяснилось, что в одном из музыкальных произведений популярного исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий, а также идеологии насилия.
В Санкт-Петербурге пройдет Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF
Бизнес, власть и научное сообщество совместно обсудят трансформацию российской и региональной экономик, отраслей промышленности под влиянием санкций.
Участники определятся на какие рынки лучше ориентироваться, куда инвестировать, какие отрасли будут расти, а какие столкнутся с новыми вызовами.

Ближнее зарубежье

В Нур-Султане (Казахстан) пройдут публичные слушания по вопросу переименования столицы Казахстана в Астану
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу переименовать столицу из Нур-Султана в Астану. К слову, в 2019 году именно он был инициатором переименования Астаны в Нур-Султан.
В Молдавии начнется визит спикера парламента Турции Мустафы Шентопа
Сообщается, что в ходе визита 15 и 16 сентября спикер турецкого парламента встретится с руководством Молдовы: президентом Майей Санду, спикером парламента Игорем Гросу и премьер-министром Натальей Гаврилицей.
В Абхазии начнутся антитеррористические учения
Антитеррористические учения пройдут в Сухуме с 15 по 27 сентября, сообщает пресс-служба СГБ Абхазии.

«Просим вас не поддаваться панике и ложным слухам. Государственным учреждениям и жителям близлежащих домов проявлять бдительность и осторожность», — говорится в сообщении.

Учения будут проводиться в Сухумском морпорту и прилегающей к нему территории.

Мир

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе посетит Великобританию с 15 по 21 сентября
В Анголе пройдет церемония инаугурации переизбранного на новый срок президента Жоау Лоуренсу
Действующая конституция позволяет политику находиться на президентском посту два срока. Лоуренсу впервые победил на президентских выборах в августе 2017 года.
В США состоится специальное заседание Генассамблеи ООН в память о королеве Великобритании Елизавете II
В Италии пройдут дебаты лидеров политических партий в преддверии общенациональных выборов
Досрочные выборы в парламент Италии пройдут 25 сентября, сообщает газета La Repubblica со ссылкой на подавшего в отставку премьер-министра страны Марио Драги.
Драги на заседании совмина обозначил приоритеты для работы нового правительства: основные его тезисы касались пандемии, конфликта на Украине, инфляции и цен на энергоносители.
Встреча глав МИД РФ и Италии С. Лаврова и Луиджи ди Майо
26 августа, 11:17
В МИД Италии сообщили, зачем глава ведомства приехал в КиевМинистр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо приехал в Киев и провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой МВД Денисом Монастырским. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба итальянского ведомства
 
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