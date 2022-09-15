https://ukraina.ru/20220915/1038738844.html

Главное на 15 сентября: в России и в мире

Главное на 15 сентября: в России и в мире

Главное на 15 сентября: в России и в мире

В Самарканде стартует саммит глав государств — участников ШОС, Казахстан снова переименовывает свою столицу, а Италия готовится к общенациональным выборам — какие еще события ожидаются 15 августа читайте в подборке Украина.ру

2022-09-15T07:33

2022-09-15T07:33

2022-09-15T08:54

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В Самарканде (Узбекистан) откроется саммит глав государств — участников ШОСУчастники рассмотрят заявку Минска о предоставлении статуса постоянного члена организации.Кроме того, на полях саммита президент России Владимир Путин встретится с главами Узбекистана, Туркменистана, Киргизии и Ирана. Также глава государства встретится с премьер-министром Пакистана и председателем КНР.Состоится трехсторонний саммит России, КНР и Монголии.Для справки: в Шанхайскую организацию сотрудничества входят восемь государств. Это Россия, Китай, Узбекистан, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан и Таджикистан.РоссияВерховный суд РФ решит вопрос по иску Роскомнадзора о прекращении деятельности сайта «Новой газеты»«Новая газета» 28 марта 2022 года приостановила свою работу в связи с двумя письменными предупреждениями Роскомнадзора из-за отсутствия в материалах установленной законом маркировки НКО-иноагентов. Часть редакции запустила новый проект в Европе.Московский суд проведет беседу по иску прокуратуры Москвы к рэперу Oxxxymiron о признании одной из его песен экстремистскойПо информации столичной прокуратуры, после проведения комплексного психолого-лингвистического исследования выяснилось, что в одном из музыкальных произведений популярного исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий, а также идеологии насилия.В Санкт-Петербурге пройдет Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEFБизнес, власть и научное сообщество совместно обсудят трансформацию российской и региональной экономик, отраслей промышленности под влиянием санкций. Участники определятся на какие рынки лучше ориентироваться, куда инвестировать, какие отрасли будут расти, а какие столкнутся с новыми вызовами.Ближнее зарубежьеВ Нур-Султане (Казахстан) пройдут публичные слушания по вопросу переименования столицы Казахстана в АстануПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу переименовать столицу из Нур-Султана в Астану. К слову, в 2019 году именно он был инициатором переименования Астаны в Нур-Султан.В Молдавии начнется визит спикера парламента Турции Мустафы Шентопа Сообщается, что в ходе визита 15 и 16 сентября спикер турецкого парламента встретится с руководством Молдовы: президентом Майей Санду, спикером парламента Игорем Гросу и премьер-министром Натальей Гаврилицей.В Абхазии начнутся антитеррористические ученияАнтитеррористические учения пройдут в Сухуме с 15 по 27 сентября, сообщает пресс-служба СГБ Абхазии.Учения будут проводиться в Сухумском морпорту и прилегающей к нему территории.МирПремьер-министр Австралии Энтони Альбанезе посетит Великобританию с 15 по 21 сентября В Анголе пройдет церемония инаугурации переизбранного на новый срок президента Жоау ЛоуренсуДействующая конституция позволяет политику находиться на президентском посту два срока. Лоуренсу впервые победил на президентских выборах в августе 2017 года.В США состоится специальное заседание Генассамблеи ООН в память о королеве Великобритании Елизавете IIВ Италии пройдут дебаты лидеров политических партий в преддверии общенациональных выборов Досрочные выборы в парламент Италии пройдут 25 сентября, сообщает газета La Repubblica со ссылкой на подавшего в отставку премьер-министра страны Марио Драги.Драги на заседании совмина обозначил приоритеты для работы нового правительства: основные его тезисы касались пандемии, конфликта на Украине, инфляции и цен на энергоносители.

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эксклюзив, главное, анонс, политика, экономика, россия