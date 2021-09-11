Певец и бывший ректор Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ) Михаил Поплавский, которому сейчас 71 года, прокомментировал слухи о романах со студентками. На этот вопрос он ответил 10 сентября в эфире программы «Новости. Live»

В 71 для зарядки: «поющий ректор» рассказал о подробностях нового романа © Михаил Поплавский/Instagram

«У них же разные ситуации, разные проблемы — того отчислили, у того общежитие, ту парень бросил. Ну, много вопросов, когда они как в последнюю инстанцию ко мне идут. Я им помогаю как морально, так и материально», — заявил ректор.

Михаил Поплавский — украинский певец и бывший ректор Киевского национального университета культуры и искусств. В этой должности он проработал с 1993 по 2015 год, в народе артиста до сих пор называют «поющий ректор». Он регулярно выпускает новые песни и клипы.

Поплавский активно продвигает украинскую культуру, считая, что российский шоу-бизнес ее портит. В том числе ректор выступил против российской «Песни года» и запатентовал свою торговую марку «Украинская песня года».

К слову, другого украинского преподавателя, актера Владимира Талашко, он является сотрудником Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, действительно обвинили в домогательствах и даже изнасиловании студенток, абитуриенток и журналистки. Сразу несколько девушек заявили о том, что Талашко совершал с ними действия сексуального характера.