Ведущие уточнили у артиста, действительно ли после выступлений студентки «попадают прямиков в постель своего шефа», на что Поплавский ответил, что это правда, и принимает он у себя дома всех, кому это необходимо.
«У них же разные ситуации, разные проблемы — того отчислили, у того общежитие, ту парень бросил. Ну, много вопросов, когда они как в последнюю инстанцию ко мне идут. Я им помогаю как морально, так и материально», — заявил ректор.
Михаил Поплавский — украинский певец и бывший ректор Киевского национального университета культуры и искусств. В этой должности он проработал с 1993 по 2015 год, в народе артиста до сих пор называют «поющий ректор». Он регулярно выпускает новые песни и клипы.
Поплавский активно продвигает украинскую культуру, считая, что российский шоу-бизнес ее портит. В том числе ректор выступил против российской «Песни года» и запатентовал свою торговую марку «Украинская песня года».
К слову, другого украинского преподавателя, актера Владимира Талашко, он является сотрудником Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, действительно обвинили в домогательствах и даже изнасиловании студенток, абитуриенток и журналистки. Сразу несколько девушек заявили о том, что Талашко совершал с ними действия сексуального характера.